Tens una amiga que acaba de ser mare? et necessita!

Cinc consells per ajudar a una parella que acaba de portar un nadó al món

Actualitzada 06/06/2018 a les 11:53

Les parelles que acaben de tenir un fill s'enfronten a un dels canvis més radicals de la seva vida: meravellòs i esgotador. Tot i que suposa un repte tant pel pare com per la mare, la situació pot ser molt diferent entre els dos membres de la parella. La mare es troba immersa en el postpart que pot ser més o menys difícil depenent de com ha sigut el seu part. Podria ser que la mare no es torbès encara recuperada i fins i tot tingui molèsties o dolors causades pel moment de donar a llum. I en aquesta situació, ha d'atendre a una personeta completament depenent d'ella per sobreviure. Les primeres setmanes després del naixement d'un nadó poden ser caòtiques i complexes. Les emocions, la manca de són, l'esgotament, l'amor i el desordre probablement hagin de conviure a la vegada.Si tens una amiga, o una parella, que acaba de portar un nadó al món, podries ser de gran ajuda i suport només amb alguns gestos.Sembla una cosa evident però és important que la mare s'alimenti bé per recuperar-se millor durant el postpart. El caos pot implicar no tenir ni temps perquè els pares cuinin. Un bon detall (i una preocupació menys per a ella) és preparar i portar-li menjar. Pots preguntar que li ve de gust o que acostuma a cuinar-se, quan té temps.No es tracta de fer totes les feines de casa, però si tenim un mínim de confiança amb la parella, podem oferir-nos a fer tasques senzilles que no impliquen gaire temps però si els permetran respirar com doblegar la roba o treure la bossa a les escombreries. Un ambient endreçat és de gran ajuda per la recent estrenada família de tres (o quatre).A vegades la mare només necessita una estona per poder donar-se una dutxa, rentar-se el cabell o fer alguna tasca pendent que li calgui com fer-se un massatge. És necessari que la mare tingui algun moment per ella i per mimar-se. I millor si és perquè la parella descansi una mica.Una de les pitjors coses que pot sentir una mare que acaba de ser-ho és que no ho està fent bé o no sap fer-ho correctament. Ningú neix après i la mare, i també el pare, ho fan el millor que poden i saben. És més important escoltar-la i ser comprensiu amb les seves pors i emocions. Donar-li suport i fer-li notar que no estan sols.Preguntes com com estàs?, necessites alguna cosa?, com puc ajudar-te?, estàs bé? poden ser una manera de començar. Cal tenir en compte que existeix la depressió postpart, una forma de depressió que pot afectar les dones i, menys freqüentment, als homes després del naixement d'un fill. En general, es manifesta per sentiments de tristesa i tendència al plor, tot i que també pot mostrar símptomes de la depressió.Sortir a passejar, a fer un café o apropar-te a un espai a l'aire lliure on respirar aire fresc amb el nadó o sense, si el pare o una altre persona el pot cuidar una estona pot ser una bona manera de recarregar piles. Sentir-se aïllada i sola en el moment del postpart pot ser difícil. Si a la mare o a la parella li ve de gust, sortir pot ser un bona manera de desconnectar i compartir.