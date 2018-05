«Odio el mòbil de la meva mare i desitjaria que no en tingués»

Els adults poden limitar l'ús del dispositiu prenent una sèrie de mesures que repercutirà en la relació amb els nostres fills

WhatsApp, Instagram, Twitter, correu electrònic, Facebook i multitud d'Apps per retocar fotos, per informar-nos, per buscar viatges, productes, per vendre... i tot sense retirar la vista de la pantalla. I el consultem a totes hores, fins i tot quan ens aixequem o quan caminem al carrer i aquest comportament sovint provoca que perdem l'atenció a la gent que ens envolta. Però, què passa quan aquells que ens envolta són els nostres fills.Com a part d'un exercici en classe, la mestra de segon grau a Luissiana, Jen Adams , segons la BBC, li va demanar als seus alumnes que escrivissin un breu assaig amb la següent temàtica: Si hi hagués una invenció que desitjaries no existís, quin seria?«Si hagués de dir que invent no m'agrada, la meva resposta seria el mòbil dels meus pares perquè estan tot el dia amb ell (...) Odio el telèfon de la meva mare i desitjaria que ella no tingués un. L' odio», és la resposta que va donar un dels nens posant de manifest l'ús excessiu del mòbil dels pares enfront dels fills.En concret, aquest experiment va donar com a resultat que diversos alumnes manifestessin que la invenció que no els agradaria que hagués existit seria el mòbil dels seus pares. La foto, publicada divendres passat, havia estat compartida més de 170.000 vegades abans que la mestra la retirés. I igual que a ella molts han estat els pares i els mestres els que es van sorprendre davant una evidència cada vegada més freqüent.Diversos estudis han demostrat que a conseqüència de l'ús excessiu dels mòbils, els pares parlen cada vegada menys amb els seus fills, la qual cosa està provocant problemes en el comportament dels petits i afectant la relació afectiva entre pares i fills. Els experts apunten que a més, donat que els nens reprodueixen el que veuen, el mòbil es converteix en la seva forma de comunicació i acaben enganxant-se a ell.Deixar-lo allà especialment quan estem amb els nostres fills. Deixar-ho en un lloc i centrar la nostra atenció en el temps amb els infants.El telèfon et fa estar pendent constantment de clients, familiars i amics. Si marquem un horari ens permetrà estar disponible pels temes més importants i relativitzar la resta.Moltes vegades no podem resistir-nos a la lluentor de la pantalla encara que es tracti d'una notificació sense importància. Accedir a les xarxes socials solament quan nosaltres volem reduirà el consum.No és necessari estar disponible les 24 hores del dia. Podem comunicar que a determinades hores estem amb els nostres fills. En cas d'una urgència la gent sempre pot trucar-nos.En moltes ocasions dediquem fins i tot hores a un tema que podria tancar-se en una breu trucada telefònica.En definitiva, les mesures són optatives però l'autocontrol és vital per tal que els infants se sentin acompanyats i puguem ser un exemple d'un ús responsable del dispositiu.