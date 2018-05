Què demanar-li a un càmping si anem de vacances amb nens?

Pot ser el lloc perfecte per inculcar als més petits l'amor i el respecte pel mitjà natural

Actualitzada 23/05/2018 a les 10:39

Glamping: comoditat i glamour

Quan busquem opcions vacacionals pensades per anar amb la nostra família probablement tenim en compte alguns conceptes com la comoditat. Carregar amb tots els estris que ens calen per atendre el nostre nadó o els nens més petits pot fer molta mandra. També busquem llocs on trobem activitats i diversió perquè els infants tinguin experiències inoblidables i els adults també. I probablement, també valorem la seguretat, tranquil·litat i el relax pels pares.Una de les opcions que pot recollir tots aquests requisits són els càmpings. Entre els beneficis, està la proximitat amb la natura afavorint l'activitat a l'aire lliure, el descans i la desconnexió de la ciutat. A diferència de la majoria d'allotjaments, els càmpings, en general, es troben prop de zones amb un alt valor paisatgístic o precioses platges, a un sol pas de la natura. El lloc perfecte per inculcar als més petits l'amor i el respecte pel mitjà natural.Tot i que podem trobar espectaculars càmpings a arreu del món, Catalunya disposa de càmpings d'un gran nivell de qualitat. I, afortunadament, Tarragona, destaca per ser una província amb una àmplia varietat de Càmpings que aprofiten la natura, el clima i la cultura de les nostres contrades. Sens dubte, destaca les magnífiques platges de sorra fina i daurada, ideals per a les famílies. El Conjunt Arqueològic de Tàrraco, el Parc Natural o la zona del Delta de l'Ebre, les Muntanyes de Prades, el propi Delta de l'Ebre, que compta amb allotjaments situats en un espai únic com és la Reserva de la Biosfera. La pàgina Càmpings Tarragona aplega més de 50 càmpings, vuit d'ells amb el distintiu Best Camping europeu.A l'hora de triar un càmping, hi ha diversos aspectes a tenir en compte:. Cada cop més, els càmpings presenten una oferta especialitzada i variada pels més petits a través de mini clubs o clubs infantils. Preguntar al càmping si compten amb aquest servei és un punt positiu a tenir molt en compte.Hi ha càmpings que posen a disposició dels clients bressols, banyeres, canviadors o altres aspectes importants per garantir la comoditat de la família amb nens. Poder disposar d'aquests elements també és un aspecte a considerar.com piscines infantils o fins i tot, espais on poder jugar, en cas de mal temps com ludoteques.- Si optes per una opció sense, escull parcel·les prop dels banys. Si tens nens petits i has de visitar el bany freqüentment, seria una bona idea escollir parcel·les prop de la zona de banys perquè el trajecte sigui el més curt possible.- Demana una ubicació en. Per evitar soroll, és important triar parcel·les o bungalous allunyades de zones concorregudes que respectin la tranquil·litat dels menors.- Si l'objectiu és acampar amb els més petits, un aspecte important és planificar bé tot el que puguem necessitar. La improvisació no és bona companya a les acampades tan pel que fa als materials que necessitem com avançar-se a les dificultats o problemes que puguin sorgir.Una bona opció, cada cop més a l'alça, és el. Aquest concepte reuneix els termes càmping i glamour o comoditat. Per exemple, cabanetes als arbres o tendes de campanya especialment amples i acondicionades. Aquesta opció cada cop més present als càmpings de tota Europa, pot ser una bona opció per gaudir amb els nens d'allotjaments amb estructures úniques i molt còmodes a la vegada que gaudir d'un entorn molt natural.