Ets una tieta pank, de les que 'molen'?

Actualitzada 16/05/2018 a les 09:04

Les parelles amb fills sovint s'enfronten al repte de criar els infants sense gaire suport familiar, combinant horaris laborals i a ritmes que sovint ens agradaria més pausats. Tanmateix, hi ha moltes parelles afortunades que tenen un gran suport: la tieta PANK o una altra manera de dir-ho: les tietes sense fills que molen molt.El terme PANK s'ha posat de moda i defineix el que les empreses no han trigat en identificar: dones d'edat mitjana, professionals, que no tenen fills però passen temps amb els infants dels seus germans, passen temps amb ells, van a llocs on no van amb els pares, viatgen i consumeixen. També els eduquen i tenen una relació d'afecte diferent de la dels pares, però que no deixa de ser igual d'important.L'any 2008 Melanie Notkin, una canadenca especialitzada en màrqueting, va crear el terme PANK (Professional Aunt No Kids, en català Tia Professional sense Fills) en referir-se a aquelles dones que no tenen fills ben perquè no ho desitgen o perquè no han pogut però que se'n fan càrrec dels seus nebots i a més, ho gaudeixen i treuen el màxim profit.Les empreses no han trigat en veure mercat en aquest perfil que descriuen a dones sense fills que tenen ingressos mitjans-alts però sense tantes despeses en no tenir fills propis. És un bon target per oferir productes i serveis que consumir amb els seus nebots. Les tietes PANK són potencials compradores de diferents productes infantils més costosos de la mitjana. A alguns països, les tietes PANK són ja protagonistes de campanyes i són un nínxol de mercat.Cati Hernández és una tia PANK que li va treure rendiment a la idea i va crear el blog Born To Be Pank: una comunitat on compartir les experiències, recursos i trucs en la criança dels seus nebots. A més, en l'apartat Panks a conocer, la bloggera, educadora social, presenta moltes altres tietes pank que aporten idees i iniciatives interessants amb els seus tiets.L'escriptora Elizabeth Gilbert va publicar fa uns anys un llibre sota el títol de Compromesa on ja reconeixia el paper del nou model de tietes i el seu important paper en l'educació i relacions emocionals dels més petits. La reflexió que feia és que les tietes 'guays' « comparteixen una gran responsabilitat en donar suport a mares i fills en els temps que vivim. Concretament apuntava que «, tant per a les mares en la seva criança, com per als nens en el seu creixement. Apuntava la necessitat de «dones responsables i compassives sense fills, que estiguin disponibles per donar suport a a la comunitat en general de diverses maneres».Per descomptat, el terme no es limita a les dones tot i que és on més èxit ha tingut aquest concepte tan popular ja a països com Estats Units i els tiets Punk (Professional Uncle, No kids) també tenen cada cop més presència i agafen un paper més important en la criança dels infants.