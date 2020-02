Triar una llar d'infants: què tenir en compte?

Són moltes les preguntes dels pares que han de deixar el seu fill per primera vegada en un centre. Tenir en compte alguns aspectes, pot ajudar.

12/02/2020 a les 12:37

Moltes llars d'infants i escoles han començat a fer jornades de portes obertes per tal de mostrar els seus projectes educatius i les instal·lacions on acollir els nostres petits. Arriba el moment, de separar-se dels petits, a vegades per primer cop.Són moltes les preguntes dels pares que han de deixar el seu nadó o nen petit per primera vegada en un entorn diferent de casa seva: s'adaptarà?, el consolaran si plora?, s'ho passarà malament?, menjarà o no estaran pendents d'ell?, em trobarà molt a faltar? Els pares busquen calidesa, confiança, un espai amb llum i ventilat, a poder ser amb un pati exterior, mobiliari i espai segur i professionalitat entre altres aspectes. I que estigui a prop i a un preu assequible per la seva butxaca, si busquem la perfecció.Són moltes variables juntes que sovint no trobarem simultàniament. Tanmateix, estar convençut del lloc que triem és important per tenir la tranquil·litat i seguretat que els nostres fills estan en bones mans i la línia educativa és coherent amb el que pensem. A l'hora de triar, podem reflexionar sobre diversos aspectes:LegalitatPer tenir la garantia que deixem als nostres fills en bones mans, el primer requisit és que la llar que triem estigui sota els controls municipals i/o del Departament d'Ensenyament.Els professionals són un dels punts principals en qualsevol etapa educativa però especialment important en nens de 0-3 anys. En aquesta etapa, els nens busquen referents i seguretat i el paper dels adults és fonamental. Pregunta per la formació que tenen els professionals i el nombre de nens per aula i edat. Han de comptar amb el títol de Jardí d'Infància, de Tècnic Superior en Educació Infantil o mestres amb l'especialitat d'Educació Infantil, com a mínim, i no poden atendre més de 8 nens quan estiguin a càrrec de nadons de menys d'un any.És important valorar el tracte que reps com a pare, la proximitat i confiança que et genera, si responen a totes les teves preguntes. Pots demanar permís per entrar en una aula en horari lectiu i fixa't en com tracten els cuidadors als nens.Esbrina quin és el projecte educatiu de la llar, quina és la filosofia. Com plantegen el tipus d'aprenentatge i les eines (activitats) que realitzen a l'aula. Si el petit passarà moltes hores assegut, en gandules o opten per més llibertat de moviments a terra. Si la seva visió del nen i la infància t'agrada o t'és estranya o incoherent amb la teva pròpia.Les llars no haurien de posar impediments al fet que els pares puguin entrar en algun moment i veure com està atenent els seus fills. És cert que respectar l'hora de descans dels petits o el procés habitual de les seves rutines i activitats pot limitar aquestes visites però és un aspecte important saber que podem veure com atenen al nostre nadó.És important veure si les instal·lacions estan adaptades de manera que els espais siguin segurs. Mirar si hi ha protecció a les portes per evitar que s'enganxin els dits o cantoneres per evitar cops forts. Si les finestres estan fora de l'abast dels nens o protegides amb reixes, si les portes compten amb un sistema apropiat per evitar pessics, si els endolls estan alts o protegits. Pots comprovar els canviadors disposen d'una vidriera des de la qual l'educador pot veure a la resta del grup mentre canvia a un nen. L'ambient que es respira també és important. Si és un ambient alegre però no excessivament carregant.Els més petits necessiten descansar i dormir durant el temps que estan a la llar d'infants. Per això, és important que la llar d'infants tingui espais adequats, nets, ventilats i acollidors per les hores de descans dels més petits.No és indispensable però sí un aspecte molt positiu. Els aliments poden ser cuinats al moment i adaptar-se a cada cas. L'adaptació és un aspecte clau per aconseguir que la introducció a la llar sigui un èxit i el nen ho visqui de manera positiva i tranquil·la. Les seves emocions són importants en aquesta etapa malgrat podem pensar que no se'n donen conte. Alguns experts apunten la importància que sigui una adaptació progressiva.Pregunta com es realitza aquesta adaptació. Això et donarà pistes de sobre la importància que li donen a les emocions dels nens.