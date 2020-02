Apostar per les lliteres per aprofitar al màxim el dormitori infantil

Al mercat trobarem un ampli ventall de possibilitats i estils i per això, realitzar una bona tria dependrà de diversos factors

Les lliteres poden ser una bona solució quan disposem de poc espai en una habitació ja sigui infantil o de convidats. Al mercat trobarem un ampli ventall de possibilitats i estils i per això, realitzar una bona tria dependrà de diversos factors.

En primer lloc, dependrà de l’espai que disposem. Si l’habitació és molt petita, pot ser que el més recomanable sigui optar per una llitera abatible, que ocupa poc espai quan els llits estan plegats. Si ens decantem per aquesta opció, els infants podran gaudir de més espai lliure durant el dia. Tanmateix, també val la pena valorar si estarem còmodes amb el fet d’haver de plegar-les cada dia.

Escala: pot aportar estabilitat a la llitera si es recolza al terra. Si no és així, és convenient que es fixi bé a l’estructura per a suportar el pes de qui la utilitzi. Cal valorar també l’alçada dels esglaons sigui adequada a l’alçada dels nens perquè se sentin segurs a l’hora de baixar i pujar del llit. Un altre element a valorar és la distància entre els dos llits. Hem de pensar que els infants creixen ràpid i sovint si la distància és petita, el seu cap tocarà el llit de dalt quan estiguin assegutS a la llitera inferior, fent que no sigui prou còmode per ells. Una llitera amb forma de tren, un llit no està just a sobre de l’altre, és perfecta per a disposar d’armaris i calaixeres que proporcionin un espai de magatzematge extra i també per poder ubicar un espai d’estudi.

En temes de seguretat, també cal recordar la importància d’instal·lar una barana de seguretat, encara que també es poden col·locar en el llit inferior, sobretot en la primera etapa.