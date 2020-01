Dissenyar un espai infantil per promoure la creativitat i el joc

Si no disposem d’una habitació a banda, cal pensar com podem emmagatzemar les joguines

Actualitzada 29/01/2020 a les 09:20

Jugar i créixer van de la mà, disposar d’un espai especial on puguin deixar volar la seva imaginació és important. Els nens necessiten un espai per a relaxar-se, jugar o crear un món propi on se sentin còmodes. Si disposem d’espai lliure, crear una habitació de jocs és una solució fantàstica per separar les estones de descans de la diversió i el lleure promovent un temps de joc i diversió. Existeixen diferents estils per crear aquest espai que ens poden servir d’inspiració.

Podem crear un estil bohemi amb catifes retro i mobles vintage combinats amb elements moderns, en un disseny que també té un punt d’eclèctic.

L’estil rústic és molt càlid i acollidor pels nens. És un aspecte campestre que atorga un aire natural a l’espai. Destaca sobretot per l’ús de la fusta en els elements decoratius de manera que s’apreciï de forma notable les textures d’aquest materuak i els seus diferents matisos cromàtics.



L’estil nòrdic, per la seva senzillesa és una tendència que continua a l’alça. Sobre una base blanca, podem afegir detalls de color pastel. Entre els detalls podem incorporar garlandes o banderetes. Hi ha centenars d’idees perquè és una tendència que no deixem de veure als establiments.

D’altra banda, no cal renunciar a l’espai de joc si no disposem d’una cambra destinada a aquest ús. Si l’espai és petit, és el més important dedicar un temps a pensar com organitzar les joguines per tal de no perdre ni un centímetre. Recuperar l’espai i mantenir l’ordre és vital una vegada que els teus fills acabin amb les seves activitats.