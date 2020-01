La blazer amb què tindràs un look espectacular la primavera de 2020

Les blazers són una de les tendències més consolidades des de fa anys, i aquest 2020 continuaran tenint una gran presència

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:17

El temps i el Blue Monday poden fer-nos defallir en la recerca de les peces més interessants a les Rebaixes que es troben ara en el millor moment, amb noves rebaixes en determinades peces. Malgrat trobarem roba que avança la temporada de primavera i no estan rebaixades val la pena agafar idees entre aquells outfits que són tendència i arrasen com a propostes que ens poden salvar en determinades ocasions.Les blazers són una de les tendències més consolidades des de fa anys, i aquest 2020 continuaran tenint una gran presència. En particular, les blazers blanques aporten elegància al nostre outfit i, ben combinades i amb determinats complements, un punt de sofisticació. És un bàsic indispensable que podrem combinar amb texans però també amb pantalons pitillo, amb una camisa o amb un minivestit i sabatilles blanques.Ens detindrem en una de les darreres propostes realitzades per Sfera, amb un pantaló formal també blanc. Un look impoluto que ens serveix tant per un acte formal, una celebració o un esdeveniment de feina. Si volem arrasar, un look ideal per quan arribin les primeres nits de primavera, es combina amb el vestit de nit llarg o amb el look de festa. I en la mateixa línia, de colors clars, destaca la blazer en un color nude, versàtil i més discret.Les it girls del moment saben que les Blazers són un element indispensable que combina a la perfecció amb diferents looks: l'actriu del moment Irene Arcos o la periodista Sara Carbonero trien aquest look:Les blazers però no només són llises per aquesta primavera i trobarem estampats diversos, despreocupats i divertits.