Reiventar el disseny interior del bany per crear un espai modern i acollidor

Actualitzada 21/01/2020 a les 12:47

El bany es reinventa aquest 2020 i comença amb moltes idees que podem incorporar si volem fer alguna reforma a la nostra llar. Pel que fa a les rajoles, trobem hexàgons, arabescos, diamants, escates de peixos o nous colors i textures que crearan un altre ambient. Aquestes formes poden dotar les parets del bany de personalitat única. Una de les últimes tendències per al bany és col·locar les rajoles rectangulars en vertical, amb la part més estreta de la peça paral·lela al terra. Les rajoles petites i rectangulars canviant la seva disposició ordinària ofereix un efecte diferent. És una opció tan senzilla de col·locar com l’horitzontal, i crea un disseny net que reforça la verticalitat de la paret fent que sembli més moderna i actual.

Una altra de les tendències per aquest 2020 és l’estètica rural, apostant per taulells de pedra i acabats en pissarres i granits que ajuden a crear un ambient acollidor. També la fusta està molt present en la decoració del bany. El tractament d’aquesta fusta hauria d’introduir agents protectors com els que es fan servir per a fustes d’exterior per la seva alta resistència. Així que ho fa adequat també per a revestir alguna zona del bany. També es pot optar per fusta termotractada que és més resistent, encara que s’enfosqueix en aparença. Es fa servir en exteriors i en interiors. També la podem trobar en saunes. La fusta pot estar present també en estils industrials, vintage o nòrdics. Els accessoris de fusta combinen molt bé amb aquestes tendències.

El protagonisme de la banyera

Les banyeres actuals es distingeixen per la seva diversitat de formes, mides i materials, adaptables a tota mena d’espais i ambients decoratius. Si disposem d’un mínim espai també podem aprofitar, una tendència molt interessant: banyeres que no han d’estar pegades a la paret com abans, i per tant ja no fa falta tenir una paret lliure per a col·locar-la, sinó que es pot posar en el mateix centre del nostre bany.