Disseny de jardins interiors, fonts d'aigua i fengh shui per començar l'any

La creació de jardins interiors i fonts és una mostra més de com la influència oriental continua molt viva

Actualitzada 09/01/2020 a les 12:54

La xarxa social Pinterest elabora una predicció sobre les tendències en diferents àmbits segons els interessos que manifestes els seus usuaris a l’hora de compartir fotografies. El més gran interès de les persones en aquest sentit, s’ha plasmat amb un destacat augment de les cerques vinculades a la construcció d’un jardí interior, plantes d’interiors, casetes prefabricades pel jardí, sales d’àudio, equips per a l’elaboració de cervesa, fonts d’interior, roba per a treballar des de casa, cinema al nostre saló o un petit espai dedicat a la cafeïna amb les cafeteries per a la llar i casetes per l’àvia (petites cases prefabricades pel jardí.

En particular, deixant de banda algunes d’aquestes idees, ens aturarem en una tendència: la creació de jardins interiors i fonts. És una mostra més de com la influència oriental continua molt viva i present per aquest any que acabem d’estrenar. Si el que busquem és pau, aposta per un jardí interior d’estil oriental. En ell, el terra serà de pedres i grava, i l’aigua estarà també present. No importa que la nostra llar sigui petita, existeix un gran mercat per a les fonts d’aigua d’interiors, podem trobar-les de totes les grandàries, estils i colors, de manera que trobaràs alguna font que quadri a la perfecció al disseny de la teva llar. No cal un espai gran ni d’un enorme pressupost, sinó creativitat i el desig per fer de la nostra llar un lloc més natural.

El Feng Shui també és un dels elements que estaran molt presents durant 2020. Recordem que és un antic sistema filosòfic xinès d’origen taoista basat en l’ocupació conscient i harmònica de l’espai. Els cinc elements naturals que promou el Feng Shui per incorporar a la nostra llar són la fusta, el foc, la terra, el metall i l’aigua. Cadascun aporta diferents tipus d’energia a la casa. I aquesta recerca de tranquil·litat i influència oriental, també s’extrapola al bany.

De fet, Pinterest ha detectat un increment del 563% de cerques a la seva xarxa social de tines japoneses o banyeres, demostrant el gran interès existent entre els seus usuaris.