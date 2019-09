El color 'Back to Nature', nova tendència cromàtica que es consolidarà en 2020

Aquesta tonalitat busca despertar els nostres sentits i suggerir calma i descans a l’interior de la llar per crear espais acollidors

Aquest color és un encantador verd amb tints groguencs que està inspirat en la natura. Segons els seus creadors, de la firma de pintures Behr, és un color que busca reivindicar i revalorar la importància de la natura en un context de sensibilització i protecció contra el canvi climàtic. Back to Nature (S340-4), és un consol per als sentits, busca també el benestar i la pau a través de l’ambient. Alguns apunten ja que pot ser el color per l’any 2020, desbancant al living coral que està sent l’emblema d’aquest 2019. L’Institut de Pantone, referent pel que fa a les tendències cromàtiques internacionalment, anunciarà el color de l’any al mes de desembre. Però alguns apunten, que aquest color podria consolidar-se com el preferit pels experts interioristes.Aquest verd adquiria més força i personalitat combinat amb el marró, propi de la tardor que suggereix calidesa i simplicitat. La combinació dels dos colors tindrà una connexió intensa amb la sensació que tenim en contacte amb la natura. El Back to Nature és, però, un color neutre que combina molt bé amb altres colors, no únicament el marró. També amb colors pastel. Els tons neutres com aquest tindran una gran presència durant els mesos vinents i probablement durant 2020.