La importància dels tèxtils per donar un aire renovat a la nostra llar, aquesta tardor

Apostar per canviar els teixits de coixins, cortines, fundes nòrdiques o tovalloles és una manera de donar pas a la nova estació

Actualitzada 19/09/2019 a les 11:54

L’arribada de la tardor és un dels millors moments per a renovar o canviar els tèxtils a casa. Fer de la nostra llar, un espai agradable amb noves textures i colors pot ser una magnífica manera de donar pas a una nova estació, la tardor, que es caracteritza pel progressiu increment del temps que estem a l’interior. Tant pel que fa a coixins, fundes nòrdiques o tovalloles podem trobar col·leccions elegants i de qualitat de les principals marques. El dormitori es pot transformar només canviant la funda nòrdica.El sofà pot tenir una nova inspiració canviant les fundes dels coixins. És important saber que cada estil decoratiu combina millor amb una sèrie de teles, i que aquestes tindran unes característiques o unes altres, que s’adaptin millor o pitjor a cada ús d’aquestes.Igual que la tendència predominant pel que fa a la decoració d’interiors tendeix a la naturalitat i senzillesa, els tèxtils apunten a la mateixa línia: ambients molt clars i naturals, estades senzilles i teixits versàtils. Colors pastel com el rosa i el turquesa; tons grisos, marró i beix; mantes i catifes de pèl suau...També destaca el blau verdós i els tons terra. Els colors per les fundes nòrdiques: suaus, flors i tons càlids com el sorra.