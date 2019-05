Fibres naturals per dotar de delicadesa els espais interiors

Aquest tipus de decoració és molt versàtil i permet combinar-la amb diferents textures i colors

El vímet, el ratán, el jute i el bambú decoren espais exteriors i interiors per a crear espais simples i lluminosos en forma de mobles i complements lleugers com a cadires, butaques, llums, cistelles, catifes, cactus, tèxtils, cistelleria, magatzematge i branques decoratives. Les fibres naturals són ideals per als mobles exteriors d’estiu i sovint els incorporem o renovem per aquests mesos, però són molt apropiats per a l’interior.La decoració amb fibres naturals és tan versàtil que pot quedar-se amb nosaltres tot l’any combinant-la amb diferents tonalitats i textures. La seva estètica fa que encaixin perfectament sigui com sigui l’estil o el color de la casa, a més, la seva àmplia varietat de productes pot decorar i ambientar qualsevol estada, des del bany, a la cuina, passant per dormitoris, saló o menjador. Fins i tot, podem decorar l’habitació infantil. És un material amb moltes propietats interessants per als espais dels infants perquè és transpirable i es pot rentar. Pots trobar canviadors, prestatgeries o cadires de lactància, o llums per a donar-li un toc més càlid a l’habitació.Muy Mucho compta amb la col·lecció Macramé Folk enalteixen l’artesanal i únic, una altra tendència en la decoració de la llar. A més, les fibres naturals tenen efectes positius sobre les nostres emocions i fomenten l’estil de vida calmat i natural.