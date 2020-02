Què fer el cap de setmana?

Tot el Camp de Tarragona gaudirà de la disbauxa i la música en el cap de setmana principal de Carnaval

21/02/2020 a les 12:46

XV Baixada del Pajaritu i VI Pujada del Pajaritu

Un nou cap de setmana que arriba amb propostes lúdiques i culturals per no quedar-se a casa i aprofitar el temps amb amics o família. Tot el Camp de Tarragona gaudirà de la disbauxa i la música en el cap de setmana principal de Carnaval. Hi ha molts actes programats. Destaquem:

Dissabte al matí,podrem veure en acció totes les andròmines participants, amb les seves trepidants baixades. Començarà a les onze del matí i fins la una del migdia. Itinerari: baixada de laPescateria, c. Cós del Bou, bda. Misericòrdia, c. de la Nau i pl. del Rei



La Rua de l'Artesania de Tarragona

La primera oportunitat per gaudir de les carrosses espectaculars de les colles serà dissabte a partir de les 17.30 h des de l'Avinguda Ramón y Cajal, davant del Parc Central i la Necròpolis. Podreu veure en exposició totes les carrosses que participen en la Rua abans de la seva sortida.

18 h. Des de l’avinguda Ramón y Cajal i cap a l’avinguda Catalunya. La Rua de l’Artesania, amb comparses, comparsers, carrosses, senyeres, penons i els Sèquits del Rei i de la Concubina. El recorregut iniciat fa uns anys es consolida, i serveix per veure amb tot el lluïment necessari les comparses que fa tants dies que treballen.

Gran Festa Xiquets del Serrallo

Festa oberta a grans i petits aquest dissabte a partir de les dotze del migdia. Un grup d’animació infantil farà ballar i vibrar a tothom, amb festa de confeti i concurs de disfresses, tant individual com en grup, i vermut i servei de bar durant tot el matí.

Carnaval lila de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

Concurs de disfresses per a la canalla de tota la ciutat, animació infantil i pluja de confeti. Serà dissabte, a partir de la una del migdia al local de la colla.



La Rua de Lluïment de Reus

Més de 8000 persones desfilant, ballant i sobretot vivint el Carnaval a Reus. Dissabte, a les 17:00 hores, tindrà lloc la divertida Rua de Lluïment de Reus presidida pel Rei Carnestoltes i la Reina. Serà a les 22:30 hores quan la Plaça del Mercadal acollirà una festa de disfresses amb DJ Ceba i a les 24 hores, el gran ball de disfresses a càrrec de l'Orquestra Mijtanit. El Carnaval de Reus continuarà diumenge amb una gran varietat de propostes com la Rua Matinal o el Ball Vermut.

Exposicions d'art al Moll de Costa

El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port acollirà l’exposició Expressions. Homenatge a la dona, de l’artista plàstica Carmen Valverde. A través de la col·lecció Expressions l’artista vol transmetre a l’espectador, de forma frontal i directa, les emocions i sentiments de les dones. L’exposició que romandrà oberta també fins al dia 19 d’abril. Es podrà visitar de dimarts a dissabtes, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores; i els diumenges i festius, d’11 a 14 hores. Horari de les exposicions al Moll de Costa del Port de Tarragona.



Fotografia't amb Harry Potter

Diumenge a partir de les onze del matí, Harry, Ron, Hermione i molts més protagonistes de la pel·lícula seran presents en la seva versió més carnavalera al Balcó del Mediterrani per viure la màgia i la fantasia amb els protagonistes d’una de les sagues més exitoses de la història del cinema.



Rua de lluiment Carnaval 2020 a Tarragona, diumenge

La Rua de Lluïment tindrà lloc diumenge a partir de les sis de la tarda. La rua de les comparses més espectaculars, així com els Sèquits del Carnestoltes i de la Concubina. L'itinerari amb indicació horària aproximada de l’arribada de la primera comparsa: av. Ramón y Cajal, Rambla Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl. Anselm Clavé (19 h) i av. Catalunya a l’altura del Campus URV (19.30 h).

Tres Tombs a Constantí

Com cada últim diumenge del mes de febrer, aquest proper diumenge dia 23 arriba a Constantí una de les cites culturals amb més tradició i arrelament popular, els Tres Tombs. Al llarg del matí els animals s’aniran concentrant als voltants de la mateixa plaça, i posteriorment, cap a les 12 h., cavalls, carros i traginers iniciaran la tradicional desfilada pel carrers del nucli antic del poble. Com és habitual, durant el recorregut també es farà la benedicció dels animals davant del Centre Parroquial.Un cop finalitzi la desfilada pels carrers del poble, a les 14 h tindrà lloc un dinar popular al Pavelló Poliesportiu. Les inscripcions per participar del dinar es poden fer fins el 20 de febrer a l’OAC de l’Ajuntament, i els tiquets tenen un preu de 10 euros.