Què fer el cap de setmana?

Una ruta per la Part Alta on podràs identificar a partir d'ara espais i llocs que formen part de la nostra història i que tan sovint passen desapercebuts per al ciutadà corrent. La visita es farà acompanyada per un guia oficial habilitat per la Generalitat de Catalunya. Punt de trobada: fons de la via de l'Imperi Romà. Més info, aquí.