Què fer el cap de setmana?

07/02/2020 a les 11:11

Cap de setmana de conte

Starraco Wars Unlimited

Flamenc-Jazz al Teatre Magatzem

Conferència Amics de la Catedral

Visita teatralitzada al Museu Pau Casal

Cambrils, jornada de neteja de les platges

Un nou cap de setmana que arriba amb propostes lúdiques i culturals per no quedar-se a casa i aprofitar el temps amb amics o família. Des del Diari Més hem realitzat una selecció dels més interessants.Un cap de setmana de conte. Aquesta és la proposta que ofereix Tarragona des d’avui a la tarda i diumenge, amb la primera edició del Mercat de Contes, organitzat per la Biblioteca Pública, el Port de Tarragona i el Mercat. Avui i demà, l’acció estarà concentrada a l’illa Corsini amb les activitats programades pel Firacontes i la gimcana Un cistell ple de contes, que es farà a l’interior del Mercat.L’illa Corsini i el Mercat Central acolliran el gruix d’activitats que es faran divendres i dissabte. Sota el nom Firacontes, s’han programat tallers, xerrades i trobades amb autors, una parada de bookcrossing (intercanvi de llibres) i fins i tot un Mercat gastronòmic de llibres, en el qual diversos establiments de la zona oferiran propostes vinculades a contes, com Charlie i la fàbrica de xocolata o Hansel i Gretel.L’activitat estrella en aquests dos espais serà la gimcana Un cistell ple de contes, que es farà dissabte a la tarda a l’interior del Mercat Central.Marató de contes, al TeatretDiumenge es viurà la traca final d’aquesta proposta amb la Marató de Contes, que es farà al Teatret del Serrallo a dos quarts de 12. Més info, aquí Els nostàlgics dels 80 viuran un cap de setmana memorable ple de ciència ficció i entreteniment. Starraco Wars Unlimited traspassarà dimensions i portarà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona tot tipus de continguts relacionats amb el món de la ciència ficció de dècades passades. Els dies 8 i 9 de febrer més de 10.000m2, entre el Palau de Congressos i el pavelló del recinte firal, s’ompliran de continguts com Regreso al Futuro V, Cazafantasmas, StarTrek, Alien, Stargate, Masters del Universo, Star Wars, entre d'altres.Dissabte, a les 20:30 hores, al Teatre Magatzem, tindrà lloc l’actuació de Los Auroras, una aventura musical que viatja per les cançons més populars de Manuel de Falla, i que evoluciona cap a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals i explora la fusió amb altres estètiques. La formació porta les composicions a un terreny proper al jazz i al flamenc.Entrades: 10€ Taquilla / 8€ AnticipadaAquest dissabte dia 8 de febrer tindrà lloc la Conferència dels Amics de la Catedral titulat El Sarcòfag de Betesda de la façana de la Catedral de Tarragona. El seu context històric i la seva significació.El Museu Pau Casal del VendrellLa primera activitat del mes tindrà lloc eli serà una nova edició de laEn Ramon, pescador de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals, ens aproparan a la vida més quotidiana del Mestre, amb anècdotes que ens faran conèixer la part més humana del músic. L’activitat té una durada aproximada d’una hora i 30 minuts i un cost de 8€ pels adults i 5€ pels menors a partir de 8 anys.La Coordinació i Direcció del Servei d’Atenció Diürna de Cambrils (SADI) ha organitzat una neteja de platges per aquest dissabte, 8 de febrer. L’acció mediambiental participativa es portarà a terme de 10 a 12 hores i tindrà com a punt de partida la desembocadura del Barranc Verge del Camí. L’Entitat Pública Empresarial Local Ingesol facilitarà bosses i guants, i personal operari de suport durant tota la jornada.