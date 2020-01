Què fer el cap de setmana?

Des del Diari Més hem realitzat una selecció de les propostes més interessants

Actualitzada 31/01/2020 a les 10:05

Espectacle teatre taller familiar

Un nou cap de setmana que arriba amb propostes lúdiques i culturals per no quedar-se a casa i aprofitar el temps amb amics o família. Des del Diari Més hem realitzat una selecció dels més interessants.

Dissabte dia 1 de febrer, tindrà lloc el Carrer del Mar, un espectacle de la Companyia Genovesa, Narratives Teatrals, presentat a la Fundació Miró de Barcelona i que es podrà veure aquest cap de setmana l'Espai Nautilus! El Carrer del Mar és un lloc on descobrir mil històries marineres tot passejant.

L'Espai Nautilus demana confirmar l'assistència: via telefònica/whatsapp (telf 722 448 675) o personalment al c/ Reding, 9. baixos de Tarragona.

Cós Blanc de Salou

Ja és tot a punt per a la celebració del dia gran de la, el, que enguany, commemora els seus. La gran desfilada tindrà lloc aquest. Matí i tarda,sortiran pels carrers de la ciutat per gaudir d’un dels dies festius més especials d’aquestes dates. Hi haurà instal·lats, iamb una potència de



La Xatonada del Vendrell

Cada primer diumenge de febrer a la Rambla del Vendrell se celebra la festa gastronòmica de la Xatonada Popular amb el Concurs de Mestres Xatonaires, l’Exhibició de Xatonaires Infantils i el repartiment d’unes de 2.000 racions de xató. El programa inclou espectacles d’animació, estands relacionats amb el món del xató, la Fira de productes alimentaris artesanals, degustacions i la Trobada de plaques de cava. El programa d’actes s’estendrà el cap de setmana de l’1 al 2 de febrer de 2020 a la Rambla, al Mercat Municipal i al pavelló Àngel Guimerà.



Recorregut a la Desembocadura del Riu Gaià

El Grup d'Amics de Toni Achón-Ecologistes en Acció realitza un recorregut pel Dia Mundial de les zones Humides, amb la reforestació a la Desembocadura del Riu Gaià. Serà dissabte:

Horari

10 h Davant de la desembocadura, recollida de microplàstics i brossa de dins del sistema dunar.

11 h A la Roca de Gaià, lectura del manifest del Dia Mundial de les Zones Humides, i tot seguit anirem a plantar tamariu.

13 h Fi de la jornada amb un refrigeri per a tots els participants i una visita al terreny de custòdia de la zona humida del Vinyet.

La Chana, a la Capsa de Música

Més informació a gata@gata.cat.

Durant la dècada dels 60 i dels 70, La Chana va ser una de les bailaoras més populars del món, fins que, de sobte, va desaparèixer de la vida pública quan es trobava en el punt més àlgid de la seva carrera.

Aquest documental reprèn la seva història i mostra que Antonia Santiago Amador La Chana, nascuda l'any 1946 a l'Hospitalet de Llobregat, segueix sent avui dia aquella artista poderosa que havia dominat els escenaris de mig món.

Joan Masdéu, en concert a Reus

Amb motiu del 25è aniversari de la publicació del primer disc de Whiskyn's, Joan Masdéu, presenta 'La flor del Panical aquest dissabte, al Teatre Bartrina. Més info, aquí