Què fer el cap de setmana?

Des del Diari Més hem realitzat una selecció de les propostes més interessants per gaudir del temps de lleure

17/01/2020 a les 11:36

Un nou cap de setmana que arriba amb propostes lúdiques i culturals per no quedar-se a casa i aprofitar el temps amb amics o família. Des del Diari Més hem realitzat una selecció dels més interessants

Festa la Neu

La Festa de la Neu presenta a Tarragona les novetats de la temporada d’esquí 2020 a les estacions del Pirineu lleidatà ho té tot a punt per a omplir de diversió i ambient pirenaic la plaça Corsini. Dissabte a partir de les 9:30 hores es duran a terme actuacions musicals, activitats per a grans i petits i sortejos. Un dels principals atractius d’aquest acte, que organitzen Diari Més i Tac12 amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida-Ara Lleida i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, és un simulador d’snowboard. Així doncs, tots aquells que s’apropin a la cèntrica plaça tarragonina entre dos quarts d’11 i dos quarts de 2 tindran l’oportunitat de sentir de primera mà l’emoció de baixar una pista a sobre d’una taula d’snow. L’espai escenari comptarà amb diverses actuacions, com la dels Ribatònics de l’Alta Ribagorça (11 h), les Corbilhuèrs de la Vall d’Aran (11:45 h), els Minairons de l’Alt Urgell (12:30 h) i l’Esperanceta de Casa Gassia del Pallars Sobirà (13 h). També hi seran presents els múxers de la Cerdanya (10:30 h) que permetran que els tarragonins puguin veure i conèixer aquesta pràctica esportiva d’hivern.

Festa Major Vila-seca

Vila-seca està de Festa Major, diversos actes programats per gaudir dels actes proposats: concerts, castells, correfoc, cercavila, focs artificials, programació infantil... els caps del cartell musical són Itaca Banda i Lildami, que actuaran divendres a la nit, a partir de dos quarts d’11, al Pavelló d’Esports. Itaca Band s’ha consolidat com una de les formacions claus en el panorama musical català dels darrers temps, gràcies als seus ritmes contundents i a la fusió de reggae, ska i punk. El concert clourà amb una sessió de Dj Rayo.

Festa Major la Canonja

Dissabte 18 de gener, tindrà lloc una gimcana de patinets elèctrics a la Plaça Mestre Gols i Raval. Des de les onze del matí i fins a les dues del migdia, els menuts podran gaudir d’inflables i jocs als voltants del poliesportiu. La nit de dissabte estarà plena de propostes musicals. Començarà amb el Concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella al poliesportiu Josep Canadell i Veciana. L’Orquestra Meravella continuarà l’ambient festiu a partir de dos quarts de dotze de la nit amb el seu Bal. Per finalitzar, Dj jove posarà tota la música per continuar la festa fins ben tard.



Festa Major Pallaresos

El municipi de Pallaresos celebra la seva Festa Major en honor del seu patró Sant Sebastià. El dia oficial serà dilluns 20 de gener però el municipi ja escalfa motors amb diverses activitats. Dissabte, a partir de les cinc de la tarda, tindrà lloc la Cercavila Porta el teu gegant i balla que assoleix la seva cinquena edició amb la Colla Gegantera. Continuarà la festa, a partir de les 18:00 i fins les 20:00 hores, amb els tallers i jocs tradicionals de la tarda gegantera. A partir de les 20 hores, des de la plaça de l’Església, passant pels carrers Nou, Alt, Clotes i fins a l’envelat de festes, serà el moment del Correfoc amb el Ball de Diables dels Pallaresos i la colla convidada Ball de Diables Maleïts de Salou.

A partir de les 21 hores hi haurà el tradicional sopar de motxilla per tal que tothom pugui gaudir de sopar i música. I la gresca i l’animació estarà assegurada a partir de les onze de la nit amb la Festa YE-Ye, Vine disfressat dels anys seixanta, setanta o vuitanta!

Festa de Puigdelfí

Dissabte a Puigdelfí amb la representació teatral 1, 2, 3... Rodant! que tindrà lloc al Casal a les 18.30 hores. També tindrà lloc el tradicional correfoc, a càrrec dels Diables de Perafort i dels Diables de Riudoms, que arribarà fins a l’Església on es farà la traca final del correfoc. Els actes de Sant Sebastià finalitzaran dilluns, dia del patró, amb l’espectacle musical Rock Cat en Família.