Què fer el cap de setmana?

Actualitzada 10/01/2020 a les 10:05

Visita Exposicions del Moll de Costa

El primer cap de setmana post-nadalenc arriba amb propostes lúdiques i culturals per no quedar-se a casa i aprofitar el temps amb amics o família. Des del Diari Més hem realitzat una selecció dels més interessants:

El Tinglado 1 del Moll de Costa acull dues exposicions que comparteixen espai: Albert Nel·lo amb ‘Bastint anhels’, una proposta fotogràfica, i Elena Oundjian amb ‘Algo por lo que recordar’, que presenta el seu darrer treball. Les dues exposicions del Tinglado 1 es podran contemplar fins al 9 de febrer de 2020. L’horari expositiu és de dimarts a dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i diumenges i festius, d’11 a 14 h. L’entrada és lliure.

Dissabtes de conte a El Corte Inglés

Programació de conta-contes els dissabtes a les 12.30 a la 3a planta, roba infantil, d’El Corte Inglés, Tarragona. Aquest Dissabte, tindrà lloc Contes, Cançons i Musiquetes per infants de més de dos anys amb Cesc Serrat i Isaac Elies.



Gran Concert Musical d'Any Nou a l'Ateneu de Tarragona

Acte solidari amb la Parròquia de Sant Joan Baptista de Tarragona. Serà diumenge 12 de gener, a les 19:00h. La primera part serà el concert amb el Cor Ràdio Ciutat de Tarragona, sota la direcció d’Anna Vidal i Ayxendri. La segona part, temps clàssic musical a càrrec d‘en Jordi Freixa i Querol (Jordi Català), al teclat. La tercera part, serà una Santa Missa, cantada pel Grup de Cantaires Clàssics de l'Ateneu de Tarragona amb la col·laboració de la cantant Isabel Castellnou, sota la direcció també d'en: Jordi Freixa i Querol (Jordi Català), en acabar es cantarà conjuntament (cors i assistents) el Virolai i al final Imagine de John Lennon, en català (imagina't) Himne del COOPPEL Internacional per la Pau 2022. sota la direcció també d'Anna Vidal i Ayxendri.



Cinema infantil a CaixaFòrum

El film Vaya bichos! és una adaptació de la famosa col·lecció de llibres infantils Bichitos curiosos, de Antoon Krings, una acolorida rondalla d'aventures amb divertits animals com a protagonistes. Dissabte 11 de gener, a les 11.30 h, amb la presentació de Blanca Almendariz Granero, historiadora de l'art, especialista en pedagogia del cinema, estudis feministes i representacions mediàtiques. Més info, aquí.





IV Trobada Gegantera

Els gegants seran protagonistes a Constantí aquest diumenge 12 de gener en la IV edició de la Trobada Gegantera del municipi, que s'emmarca dintre dels actes previs a la Festa Major d'Hivern. Organitzada per l'Associació Dance Power Constantí, es preveu que la cita aplegui una dotzena de colles procedents d'arreu del territori. A les 11 h es farà la Plantada de Gegants a l'Avinguda 11 de Setembre, i a les 12 h s'iniciarà una cercavila pels carrers del poble.



Visita guiada a la Sèquia Major

La Sèquia Major és un espai natural protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 1992.

Les visites guiades són gratuïtes i es realitzen d’octubre a febrer, els diumenges a les 11.00 h. Cal reservar amb antelació al tel. 977 39 03 62 del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.





IV Fira de la Tòfona

Aquest cap de setmana Vilanova de Prades acollirà la IV Fira de la Tòfona. Tindrà lloc dissabte dia 11 de gener i diumenge dia 12. La quarta edició d'aquest gran esdeveniment al voltant d’un producte altament reconegut. El primer dia tindran lloc maridatges i showcookings amb xefs de renom com Rafael Muria del Restaurant Quatre Molins i Nil Bono del Restaurant Deliranto, recentment guardonat amb una Estrella Michelin. El segon dia està més destinat a un públic professional o tècnic, amb activitats com el concurs de gossos tofoners, l’exposició canina multiraça i la jornada tècnica: plagas y enfermedades en truficultura



Cursa Solidària Crema Torrons a Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ja ho té tot a punt per a la cinquena edició de la cursa solidària Crema Torrons, que tindrà lloc diumenge 12 de gener a partir de les 10 del matí a Miami Platja. Es tracta d’una iniciativa que neix amb l’objectiu de fer baixar els excessos calòrics de les festes nadalenques, però sobretot per recaptar fons per una causa solidària. En aquesta edició els diners recaptats es destinaran a l’Associació Muévete por los que no pueden. Un any més, s’ofereixen dos recorreguts, de 5 i 10 km que es realitzaran íntegrament per asfalt i que transcorreran pel passeig marítim, per tal de poder gaudir de les cales de Miami Platja.