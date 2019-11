Què fer el cap de setmana?

Gastronomia, cultura i festes majors tindran lloc aquest cap de setmana

Actualitzada 08/11/2019 a les 13:14

Embutada de Santa Teca a Tarragona

Rastres i senyals, xerrada al Port de Tarragona

Festival de Teatre Màgic

Festa Major del Morell

Festa Major d'Altafulla

Concert de Cambra

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor al Camp de Tarragona.Quarta edició de la festa de l'Embutada que tindrà lloc el proper dissabte, 9 de novembre, a la plaça de la Pagesia de Tarragona. Hi haurà 17 cellers participants que donaran a tastar el vi novell, el primer de l'any, en un ambient lúdic i festiu, amb acompanyament musical i gastronòmic. També hi serà Rendé Masdéu, arrassat per la riuada al Francolí. Hi haurà guardioles solidàries per col·laborar en la seva reconstrucció.Xerrada a càrrec de Ferran Aguilar, fotògraf i divulgador de la natura. Entrada lliureReserves a museuport@porttarragona.cat o 977 259 434.El món de l'il·lusionisme es donarà cita, per tretzè any consecutiu, del 8 al 29 de novembre als escenaris de Tarragona i de La Canonja amb l’objectiu d’oferir una selecció dels millors espectacles de màgia de l’actualitat. Més informació sobre els horaris i els espectacles a la web oficial: www.teatremagic.esEl Morell està aquest cap de setmana de Festa Major de Sant Martí. La nit de divendres, a les 23 hores i al pavelló municipal, el Concert Jove amb Roba Estesa, Buhos i Dj Ceba! Dissabte al migdia, torn pel vermut, i a les 19 hores, correfoc de celebració dels 35 anys del Ball de Diables del Morell, amb el Ball de Diables de Vilafranca, la Colla de Diables Foc i Gresca i també antics membres del Ball de Diables del Morell. A la tarda, tindrà lloc el concert de tarda i el ball de Festa Major de l’orquestra Maravella i el concert de nit amb grup Zapping.Altafulla ja ho té tot a punt per a la Festa Major de Sant Martí 2019, que se celebrarà de l’1 al 17 de novembre. Per aquest cap de setmana s'espera la cercavila del 9 de novembre, amb els Gegants i els Nans d’Altafulla, i amb la novetat enguany del Gat de foc d’Altafulla que el portarà el Grup de Diables Grans.; la Pujada del Pilar per les Escales (11 de novembre) i la rua de Sant Martí, amb la representació de la llegenda de Sant Martí, narrada per Joana Badia, i la degustació de la capa de Sant Martí.El Teatre Principal serà l’escenari, aquest proper diumenge 10 de novembre a les 17.30h, d’un concert a benefici del projecte de recuperació de l’orgue de Valls, a càrrec del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, un dels més prestigiosos del país i que, per la seva qualitat, ha actuat en diversos països europeus. Les entrades pel concert tenen un preu de 15€ i es poden trobar a les taquilles del Teatre Principal (en l’horari d’obertura i venda habitual, així com a l’Oficina de Turisme i a l’església de Sant Joan.