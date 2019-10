Què fer el cap de setmana?

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor

31/10/2019 a les 11:34

Festival Accents a Reus

Tast de Tardor al Montsant

Taller sobre els orígens de la xocolata

Festival familiar Pratdip Llegendari

Tarrorífic. Llegendes i Narracions Gòtiques de Tarragona

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardorL’edició 2019 del Festival Accents no s’atura per Tots Sants i per això oferirà dissabte al migdia a Reus i diumenge a la tarda a Mont-roig del Camp les actuacions de la menorquinai de la barcelonina, respectivament. Les dues cantants, dues de les artistes amb més projecció dels Països Catalans, actuaran en format duet i ho faran amb entrada gratuïta en aquesta ocasió. Ferrer presentarà les seves cançons al Jardí de la Casa Rull de Reus a partir de les 13.00h i Magalí Sare ho farà a les 19.00h del diumenge 3 de novembre al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp.L’Ajuntament de Morera de Montsant organitza dissabte 2 de novembre l’11ªedició de la Festa del Vin Blanc per celebrar el final de la verema. En aquest tast de tardor enguany hi participen 10 cellers de la DOQ Priorat. La Festa del Vi Blanc porta el nom del vi dolç local sense graduació que antigament s’elaborava a la zona del Priorat en dates properes a la festivitat de Tots Sants i la castanyada. Com cada any, aquesta mostra popular tindrà un espai reservat a la degustació de vin blanc perquè els participants puguin descobrir, adquirir o assaborir una vegada més aquest vi dolç.Dissabte, dia 9 de novembre, a les 18 hores, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. n aquest taller ens submergirem en les creences i rituals que involucraven la xocolata en les cultures prehispàniques. Per comprovar-ho, farem un petit tast de la xocolata que consumien aquestes cultures per saber quin gust tenia. També coneixerem com va arribar a Europa i com es va començar a utilitzar. Més informació i inscripcions al mail info@mccb.cat o als telèfons: 977 860 349 i 977 86 21 77.El 2 i 3 de novembre, el protagonisme el té el Pratdip Llegendari, el festival familiar de por i misteri per excel·lència. Organitzada per l’Associació Pratdip Llegendari (Premi Imprescindibles 2018), amb el suport d’administracions i entitats de dins i de fora del municipi, aquesta sisena edició compta amb gairebé 40 actes, alguns dels quals són novetats. Pratdip Llegendari rememora la figura dels Dips, els vampírics animals que l’escriptor Joan Perucho va immortalitzar a la seva novel·la ‘Les històries naturals’ i que, segons l’autor, xuclaven la sang al bestiar i tenien atemorida a la gent del poble. El programa complet de la festa ja es pot consultar aquí Llegendes i narracions gòtiques per no dormir en una nit plena d'històries sobre crims, fantasmes i espiritisme basades en fets reals de la nostra ciutat, enguany en un indret ben interessant: la Casa Castellarnau. Serà els dies 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre. L'hora serà a les 21:00 hores en català i a les 22:00 hores en castellà. El punt de Trobada: Portal del Roser. Més info, aquí