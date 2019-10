Què fer aquest cap de setmana?

Exposicions, concerts i activitats especialment pensades pels més petits són les propostes per aquest cap de setmana

Actualitzada 25/10/2019 a les 09:48

Concerts de la Capsa de Música

Presentació cervesa IberiKa al Teatret del Serrallo

Exposició Cinema a CaixaForum

Fideuà solidària per erradicar la polio

L'Enramada, de l'Arboç

Jornades Gastronòmiques d'Altafulla

Caminada popular de tardor 2019

Jornades Gastronòmiques de Cambrils

Castell dels Montserrat, a Altafulla

Amb nens...

El mar, bressol de contes. Contes des del bressol’

Una nova edició del Festival NanoArts

The Penguins al Teatre Àngel Guimerà

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor al Camp de Tarragona.Divendres 25 d’octubre, la Capsa de Música acull una nova cita dins del cicle de concerts gratuïts que Movistar organitza cada mes a Tarragona, amb el millor del panorama indie, rock i alternatiu de l’escena musical. La Capsa de Música acollirà a partir de les 22:30 hores els directes de Mavica, que actuarà com a telonera, i Cariño, com a grup principal.Rambla del President Lluís Companys, 7 (El Corte Inglés)/ Carretera de Reus, km 4 (Carrefour)/Rambla Nova, 103 (Movistar Store Tarragona) /Carrer Doctor Mallafré Guasch, 3 / Avinguda de Vidal i Barraquer, 15-17 (Centro Comercial Parc Central).Es tracta d’una cervesa d’autor inspirada en els ingredients i les tècniques de producció que utilitzaven els ibers. Serà el proper 26 d'octubre a les set de la tarda. Entrada lliure però amb aforament limitat.Cinema i Emocions, un viatge a la infància és l'exposició que es podrà veure a CaixaForum de Tarragona fins el dia 12 de gener de 2020. Les pel·lícules protagonitzades per nens tenen la capacitat de convidar l’espectador a una regressió, a una identificació profunda amb el món de la infància i amb la seva pròpia biografia.Rotary organitza aquesta proposta gastronòmica per buscar suport i erradicar la polio. Serà el diumenge, a les dotze del migdia al Serrallo.L’Enramada, Mostra Enogastronòmica de l’Arboç, és un esdeveniment creat i concebut per l’Ajuntament de l’Arboç amb l’objectiu de donar a conèixer la coca enramada al gran públic. Un espai on degustar i conèixer aquest producte típic de casa nostra i tot allò que l’envolta. Tindrà lloc el 25 i 26 d’octubre amb tot un conjunt d’activitats. Entre les activitats previstes, tindrà lloc un tast d’oli, una caminada saludable, tallers i show cookings. El programa es pot descarregar aquí , que se celebrarà aquest divendres 25 d’octubre, a partir de les 19.00 hores, a la plaça del Pou. Anirà acompanyada amb un maridatge de cerveses, vins i caves del territori i música en directe. La novetat més destacada d’aquesta edició, que compta amb la participació de nou restaurants, se centra en el fil conductor, que passa de la garrofa a les plantes aromàtiques del Baix Gaià com la farigola, l’espígol, el romaní, la menta, el fonoll i la sàlvia.El Patronat Municipal d'Esports organitza un any més aquesta activitat, que enguany proposa un circuit de 10 quilòmetres pels camins i corriols del bosc que envolten Sant Pere i Sant Pau i l'entorn del Pont del Diable, com Mas d'en Pastor, Mas dels Frares, Mas d'en Garrot i Mas de l'Àngel.Les inscripcions, gratuïtes, es poden formalitzar del 8 al 24 d'octubre a qualsevol de les instal·lacions esportives municipals, o en línia a través del web esports.tarragona.cat.Les Jornades Gastronòmiques tornen a Cambrils per apropar-nos l’Oli Nou d’Oliva Verge Extra. El programa d’aquestes jornades s’estendrà fins el 17 de novembre. I entre les propostes més destacades que trobarem, més d’una vintena de restaurants oferiran pa amb oli nou com a aperitiu dels àpats aquest cap de setmana. Tot el programa d’activitatsEl Castell dels Montserrat d’Altafulla s’obrirà per primera vegada al públic aquest dissabte 26 d’octubre. L’activitat consistirà en una visita gratuïta, d’una durada de 30 minuts, que s’iniciarà des de la porta reixada del Castell, s’entrarà pel jardí on se situen les dues torres que condueix al pati d’armes, a l’interior; continuarà cap a la galeria renaixentista, i culminarà a la porta principal, amb sortida a la plaça de l’Església. Per prendre part hauran de reservar la seva plaça de manera anticipada a l’Oficina de Turisme, o a través del telèfon 977651426.El Museu del Port inicia aquest diumenge 27 d’octubre, a les 12 hores, la 10a edició del cicle de contes ‘El mar, bressol de contes. Contes des del bressol’, una àmplia proposta per al públic infantil i familiar, gratuïta. Es tracta d’un cicle organitzat per la Biblioteca Pública de Tarragona i el Museu del Port per a fomentar la lectura i el patrimoni marítim, i en aquesta primera activitat s’adapta un conte sicilià per a famílies amb infants de 2 a 4 anys, amb el títol de ‘Cua de peix’ i va a càrrec de Sílvia Palazón. Cal realitzar les reserves a museu@porttarragona.cat La tercera edició del festival NanoArts proposa un dia sencer d'activitats amb el moviment com a protagonista. La proposta del Festival NanoArts inclou activitats dirigides, activitats autònomes i sessions de projeccions. Professionals i col·lectius creatius oferiran tallers variats per fer en família. El conjunt d', que es podran realitzar durant tot el dia de festival, consta de taules de llum, un espai de joc per a nenes i nens de 0 a 3 anys, un espai de descans i pícnic i un racó de lectura. També es passarà unasobre històries de petits herois. Tota la información, aquí El Teatre Àngel Guimerà (Tàg) del Vendrell acull aquest diumenge 27 d'octubre, a les dotze del migdia, el grup The Penguins amb l'espectacle 'Ballant damunt la lluna', del conegut 'Reggae per xics'.