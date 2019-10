Què fer el cap de setmana?

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor al Camp de Tarragona.Fins el diumenge podrem gaudir d'aquest mercadet que inclou diverses activitats. Dissabte tindrà lloc d'11 a 14 i de 17 a 22 Jocs tradicionals amb la Colla diables de Creixell. D'altra banda, diumenge hi haurà una trobada de gegants medievals a les onze del matí i a dos quarts d'onze, tindrà lloc la cercavila amb la Kobla del Taulell. Més info, aquí A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Serà dissabte, a les sis de la tarda. Cal entrada prèvia. Més informació, aquí Amb motiu del dia Mundial del Càncer de Mama, la Delegació de Tarragona de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, juntament amb els Gegants del Port, organitzen la I Trobada Gegantera Solidària, en la qual desfilaran les Gegantes de cada colla. Des de les deu del matí de dissabte i fins a les tres del migdia. Més informació, aquí En aquesta ocasió, les VIII Jornades de Divulgació Històrica TARRAGONA 1800 tindran com a objectiu donar a conèixer el potencial patrimonial de la Casa Canals, un gran edifici noble del segle XVIII. Durant tot el cap de setmana, podrem gaudir d’una sèrie d’activitats de recreació històrica ambientades al principi del 1800 al seu jardí i als espais nobles. Més info, aquí Aquest dissabte 19 d’octubre tindrà lloc la jornada festiva #laveïnadragonina, que un any més organitza l’Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A, . Durant tot el dia s’han organitzat tot un seguit d’activitats al voltant d’aquest emblemàtic element del bestiari popular constantinenc, que portaran fins al municipi diverses colles convidades amb els seus elements del bestiari per sumar-se a aquesta celebració. Les activitats s’allargaran fins al vespre amb la celebració d’un correfoc de final de festa. Aquest any, la Plaça de les Escoles Velles serà l’espai central d’activitats. Des de les 10 del matí i fins el final de la jornada, s’hi instal·larà un mercat d’artesania.A les 20:30 h, la Pallissa de l’Era del Senyor, Camí de l’Ermita, 10. Amb l'actuació de Joan Mas, al saxo; Marc Cuevas, al contrabaix; Oriol Roca, a la bateria, i David Mengual, al piano. Més info, aquí La jornada fotogràfica, organitzada per la Societat El Centru en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-seca, tindrà lloc el proper dissabte 19 d’octubre i constarà de tres activitats que giren al voltant de la fotografia. Les activitats començaran a l'Ajuntament a les 10.30h amb la inauguració d’una exposició i a partir de les 11.00 h les activitats es traslladaran a la Societat El Centru (carrer Comte de Sicart, 2). Més info: Ajuntament de Vila-seca.Explora 360 porta una divertida activitat per nens amb caixes de llum. Serà el dissabte 19 d'octubre pel matí, a les 12:30 hores.És una activitat gratuïta que tindrà lloc a la tercera planta del centre comercial.