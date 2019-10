Què fer el cap de setmana?

Les propostes culturals i familiars per dissabte i diumenge al Camp de Tarragona

Actualitzada 11/10/2019 a les 11:19

Visita al vaixell de l'Armada Infanta Cristina

Diada Castellera final de temporada

Exposició de Joana Biarnés, moda a peu de carrer

Jornada de portes obertes MNAT

Jornada de Portes Obertes a la Vil·la romana dels Munts

Fira de Bandolers d'Alcover

Tercera Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga

Plantada popular al Morell

Visita a la Séquia Major de Vila-seca

Plantada Popular al Morell

Projecció del documental Push a Llorenç del Penedès

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor al Camp de Tarragona.El patruller de l'Armada espanyola Infanta Cristina estarà atracat el Moll Port Tarraco de l'11 al 13 d'octubre, segons ha explicat el Ministeri de Defensa. El vaixell farà jornada de portes obertes el dissabte, dia de la Hispanitat, de 10 a 12.30 hores i de 16 a 18.30. Més info, aquí Diada Final de Temporada amb la Colla Vella Xiquets de Valls, Castellers de Sant Cugat i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Serà dissabte a les sis de la tarda i fins les vuit del vespre, al Pla de la Seu de Tarragona.Després de la Diada a la Pla de la Seu a les 18 h, festa de final de temporada a partir de les 23 h amb DJ ceba al Parc Saavedra, organitzada per la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.Des d'avui 27 de setembre i fins al 22 de desembre, l’espai expositiu Tinglado 2 del Centre d’Art de l’Ajuntament de Tarragona acull la mostra fotogràfica Joana Biarnés, moda a peu de carrer, una exposició amb 88 fotografies -la majoria inèdites- de la primera dona fotoperiodista espanyola, i primera, també, en fotografia de moda, Joana Biarnés (Terrassa, 1935-2018).El MNAT se suma a aquesta festa major del patrimoni, realitzant jornada de portes obertes a les seves seus, durant els dies 12 i 13 d'octubre, per apropar el patrimoni a la ciutadania.Tornen les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada com l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. De 10:00 a 14:00 hores, de dissabte, al Passeig del Fortí, s/n.Aquest cap de setmana, també divendres, es pot visitar la Fira de Bandolers que assoleix la seva 17a edició. I ho fa amb un programa de més de 50 actes que ens farà reviure la història local en un marc incomparable com és el nucli antic de la vila. Alcover estarà ple d’activitats relacionades amb els bandolers que ajudaran a transportar als visitants als segles XVI i XVII a través de les diferents escenificacions teatrals. El programa també farà que els assistents revisquin la història local a través dels Morells i els Voltors, els dos bàndols d’aquella època.Més info, aquí L’Espluga de Francolí acollirà el proper dissabte, 12 d’octubre, la 3a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. La mostra s’ubicarà a la Plaça i Carrer Castell i obrirà de 12h a 15h i de 17h a 00h. Per tal de poder gaudir de les degustacions caldrà adquirir pel preu de 2 euros el got de vidre de la fira a l’estand d’informació.l pròxim dissabte 19 d’octubre s’ha organitzat la primera plantada popular en aquest indret. Es tracta d’una activitat que permetrà plantar 1.800 plantes de catorze espècies pròpies de la vegetació de ribera d’un riu mediterrani com és el Francolí.Com cada any, a partir del mes d’octubre, les visites a l’espai natural de la Séquia Major es duen a terme els diumenges. La visita, apta per a totes les edats, comprèn un recorregut d'uns dos quilòmetres que es recorren aproximadament en dues hores, durant les quals s'explica la història de l'indret i els seus valors naturals, s'interpreten les rastres d'activitat animal a través de les petjades, les plomes, els nius i les restes de menjar, i s'observen ocells amb prismàtics i espècies protegides de l'espai. Les visites, que cal reservar-les amb antelació al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca (telèfon 977 39 03 62) i a l'Oficina de Turisme de la Pineda (caps de setmana), es duen a terme els diumenges d'11.00 a 13.30 h (entre els mesos d’octubre a febrer) i els dissabtes i diumenges, de les 18.00 a les 20.30 h (els mesos d’agost i setembre).L’esdeveniment està previst que comenci a les 9.30 hores, amb la caminada dels participants des del Morell fins a la Granja dels Frares. A la seva arribada hi haurà temps per esmorzar mentre es fa la presentació de l’activitat i, a partir de les 11 hores, tindrà lloc la plantada.Els interessats cal que s’inscriguin a l’activitatDiumenge dia 13 d'octubre a les 7 de la tarda, al Centre de Llorenç del Penedès, projecció del documental del mes Push, on el guardonat director Fredrik Gertten investiga perquè ja no podem permetre’ns el luxe de viure a les nostres pròpies ciutats.