Què fer el cap de setmana?

Les propostes culturals i familiars per dissabte i diumenge al Camp de Tarragona

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:02

Festa del Club dels Tarraconins

Reggae per xics

Exposició de Cinema al CaixaForum

Fotografies de Moda de Joana Biarnés

Ruta de la Garnatxa Blanca

Cinquena edició del Jazz al Parc & Fideujazz de Cambrils

Dels Munts a Tamarit. Recorregut a Altafulla

Vitrum, Festa del Vidre Artesà

Espectacle infantil a Alcover

El Diari Més realitza una selecció de les propostes culturals i familiars que tindran lloc aquest cap de setmana de tardor al Camp de Tarragona.La festa d'aniversari dels deu anys del Club dels Tarraconins tindrà lloc aquest dissabte, 5 d'octubre, als jardins del Camp de Mart. La celebració es va ajornar el passat 21 de setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla, a causa de la pluja. L'acte central de la festa, el concert de The Penguins amb el seu projecte. El grup presentarà el seu tercer disc, Ballant damunt la lluna!, amb la mateixa fórmula de cançons populars i tradicionals del repertori català passades pel sedàs del ritmes jamaicans.La Cinémathèque française ha portat al CaixaForum de Tarragona una exposició per remarcar el paper de la infància en la creació d’històries i personatges en el cinema. La mostra, que porta com a títol Cinema i emocions. Un viatge a la infància, es la continuació dels dos projectes anteriors Art i cinema. 120 anys d’intercanvis i Georges Méliès. La màgia del cinema. Es podrà visitar fins el 12 de gener. Més info, aquí El Tinglado 2 acull l’exposició ‘Joana Biarnés. Moda a peu de carrer’, una mostra sobre l’obra fotogràfica de Joana Biarnés, relacionada amb el món de la moda, que és la revisió d’una de les moltes facetes de la fotògrafa, recentment desapareguda, com és el camp de la fotografia de moda durant les dècades seixanta i setanta, feta principalment als carrers de Barcelona i Madrid. Els horaris són de dimarts a dijous 10 a 13 h; divendres i dissabtes de 10 a 13 i de 16 a 19 h i diumenges i festius 11 a 14 h.La Garnatxa Blanca de la Denominació d’Origen Terra Alta torna a sortir al carrer aquest mes d’octubre, i ho farà pels restaurants de la ciutat de Tarragona. La DO porta aquesta ruta a Tarragona fins el 13 d’octubre per continuar fent difusió de la seva varietat més representativa entre els consumidors. La ruta estarà formada per 7 locals repartits pel centre de la ciutat de Tarragona: SolRic Alta Taverna, El Tamboret, Tabularium, Domus, La Mossegada, Les Picardies del Cócula i Barmut.Enguany la principal novetat és que la cinquena edició del Jazz al Parc & Fideujazz, event que se celebra dins la Mostra de Jazz i Blues convertint-se en l’acte més multitudinari del festival, tindrà lloc el dissabte 5 d’octubre en horari de tarda-nit (de 19.00h a 00.00h) i el diumenge 6 d’octubre de 18h a 21h, aproximadament. L’accés al Parc del Pescador de Cambrils serà de nou de franc i enguany els concerts, en lloc de a la pèrgola del Parc del Pescador, es faran a l’escenari gran del Parc, per tal de facilitar la visibilitat i també l’accés de tot el públic.A les onze tindrà lloc la visita a la Vil·la romana dels Munts, al Passeig del Fortí, s/n. Després, itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit i a la desembocadura del riu Gaià. Més info, aquí La Festa del Vindre Artesà de Vimbodí i Poblet és la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya. La cita, que enguany se celebrarà els dies 5 i 6 d’octubre, rememora el passat industrial vidrier d’aquesta vila de la Conca de Barberà, avui simbòlicament proclamada vila vidriera de Catalunya.El Convent de les Arts d'Alcover serà l'escenari, diumenge 6 d'octubre a les 11:30h, del teatre d'objectes LOO de la Cia. Ponten Pié. Un espectacle pensat per a un públic entre 2 i 5 anys, on poder experimentar la proximitat del teatre i les sensacions d’una forma especial. Tota la informació, aquí