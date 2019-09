Què fer aquest cap de setmana?

La Festa de la Verema, propostes teatrals i la II Fira del Còmic a Reus són algunes de les propostes

Actualitzada 27/09/2019 a les 11:24

Els Secrets de l'Arxiu del Port de Tarragona

El Peix Irisat al Teatret del Serrallo

Inauguració del curs Amics de la Catedral

Festa de la Verema de la DO Tarragona

Portes Obertes al Jaciment de la Boella

Performance de dansa contemporània

II Fira del Còmic a Reus

Celebració dels 25 anys de L'Hort de la Sínia

Festival Cultura Urbana de El Vendrell

Presentació Marxa Aquàtica

Tercera Edició del Deprop del Morell

Aquest cap de setmana, hi ha previst tot un seguit de propostes lúdiques i culturals per treure profit dels primers dies de la tardor. Des del Diari Més hem seleccionat algunes de les més interessants:Amb Rat Cebrián, una visita teatralitzada familiar gratuïta per a infants de 4 a 12 anys, aConeixerem un arxiu amb el personatge de Maria de Castellarnau, una tarragonina que ens descobrirà els seus secrets,. Cal, però, fer reserva prèvia a: arxiu@porttarragona.cat , eloferirà per commemorar l’efemèride,un conte infantil narrat per la companyia. En aquest espectacle infantil gratuït, el peix Irisat, l’animal més bonic de tot l’oceà està molt sol perquè la resta de peixos no volen jugar amb ell. Així comencen les aventures submarines protagonitzades per un peix d'escates lluents. Podeu accedir a aquesta activitat familiar mitjançant les invitacions a:Un acte per inaugurar el curs de l'entitat Amics de la Catedral. Tindrà lloc a la capella de Santa Tecla de la Catedral de Tarragona a les 11h del proper dissabte dia 28 de setembre. En el decurs de l'acte es presentarà el calendari i el contingut de les conferències d'enguany.Tot seguit la Dra Sofia Mata de la Cruz, directora del Museu Diocesà i professora de la URV, oferirà la conferència: La capella de Santa Tecla de la Catedral de Tarragona.Aquest divendres al vespre comencen les primeres activitats de la Festa de la Verema de la DO Tarragona que impulsen una dotzena de cellers d’aquesta denominació d’origen fins el diumenge 29 de setembre. Es tracta d’un seguit d’activitats al voltant de la verema, un dels moments més importants de l’any i que és la base del treball que posteriorment permetrà elaborar als diferents cellers els vins que sortiran al mercat local, català i per l’exportació. Alguns cellers ja han penjat el cartell de complet a les activitats previstes i també altres com ara Adernats de Nulles o Molí de Rue de Vinebre ja tenen pràcticament tot l’aforament complet. Passejades amb carro per les vinyes, tastos de vins, descensos amb kayac per l’Ebre, esmorzar de veremador o trepitjades de raïm, sopars-concert o dinars-maridatge entre les activitats preparades pels cellers. Per ampliar la informació, aquí El Jaciment del Barranc de la Boella obrirà dissabte les seves portes. L'entrada a l'excavació serà gratuïta i col·laboraran guies especialitzats a disposició dels visitants. També hi haurà un taller de construcció d'eines de pedra a les 10:30 hores i a les 12:00 hores.La peça, que té una durada de 45 minuts, està dirigida per la ballarina veneçolana resident a Cornudella del Montsant, Ivelice Brown, i es podrà veure el divendres dia 27 a les 20 h al Centre d’Art Cal Massó de Reus, el dissabte dia 28 a les 20.30 h al teatre El Magatzem de Tarragona i el diumenge 29 a les 19 h al teatre La Rene de Cornudella del Montsant.El Jardí de la Casa Rull conjuntament amb Terra de Còmic, organitzen la II Fira del Còmic de Reus, aquest dissabte 28 de setembre de 11h a 15h i de 17h a 21h al Jardí de la Casa Rull. Els assistents podran triar i remenar còmics i marxantdatge relacionat amb el món del còmic, superherois, anime, il·lustracions i cultura japonesa de paradistes com: Terra de Còmic, Ooso Còmics, Irasshai Reus, Amakuni Reus, La Comarca Còmics, La Lletra Negra, l'il·lustrador Toni el Bravo.L'hort de la Sínia ha ortanitzat una sèrie d'activitats per celebrar els seus 25 anys. A les deu del matí tindrà lloc una visita guiada. A les 11:30 hores serà el moment de la Presentació del documental The Rights of Nature: A Global Movement,Susana Borràs i Paola Villavicencio. Centre d’Estudis de Dret Ambientalde la URV. Entre els actes, també tindrà lloc el Concert de Susannes, cantautora rural que presentarà el seu disc Dona llavor.Una proposta per treure al carrer la cultura urbana que es porta a terme al Vendrell i rodalies. Durant una jornada els joves tenen l’oportunitat de mostrar les seves habilitats de grafit, hip hop, rap entre d’altres. Totes les activitat són gratuïtes. A partir de les 9:30 hores a l'inici de la via verda del Vendrell. La resta d'actes de la jornada tindran lloc a la Plaça Nova, a partir de les 15:30 hores.Es tracta d'una disciplina esportiva que es practica a la platja, una modalitat del senderisme, que consisteix a caminar dins de l'aigua a un nivell entre el melic i el pit. El Centre Excursionista de Cambrils us convida a participar en la presentació de la marxa aquàtica i gaudir-ne d'un tast el proper diumenge, dia 29, a les 9h del matí, a la Platja del Regueral de Cambrils.Aquest diumenge arrenca la tercera edició del Deprop, el cicle de teatre en petit format del Morell. Aquest diumenge, 29 de setembre, a les 18 hores i al Teatre-Auditori amb Memòria de les oblidades. Es tracta d’un text de Tecla Martorell, interpretat per la coneguda Rosa Andreu, que se situa al final de la Guerra Civil espanyola. Una història de quatre dones que jutjades, condemnades i traslladades al Convent de les Oblates de Tarragona, convertit en presó.