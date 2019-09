Què fer el cap de setmana?

La Festa Major de Santa Tecla i la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia omplen d'actes aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana tenim dues cites ineludibles com és la Festa Major de Santa Tecla i la Mare de Déu de Misericòrdia. El programa de Festes es pot descarregar aquí. La previsió de pluja ha fet postposar la festa del Club dels Tarrgonins amb el Concert de The Penguins i el seu espectacle Reggae per xics.Si el temps no afecta la programació, tindrà lloc el Pregó a partir de les 18:30 hores a la Plaça de la Font, al balcó principal de l'Ajuntament amb Eduard Boada i, més tard, l'arrencada dels Gegants, a les 19:30 hores. Grans i petits podrem gaudir de tots els gegants, bandes i elements tradicionals que pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova (coca central), c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font.Dissabte també podrem gaudir dels concerts de Barraques a partir de les 22:45 hores al Passeig de les Palmeres i de la Baixada de l'Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandes a les 24 hores des del Pla de la Seu.Diumenge, tindrà lloc la primera representació del Ball de Dames i Vells a les 18:30 hores a la Plaça que porta el nom d'aquest ball parlat. A partir de les set de la tarda, tindrà lloc des de la Plaça de la Font, la Cercavila de Santa Tecla amb la primera sortida al complet de tot el seguici.A Reus, per la Festa Major de Misericòrdia acollirà dissabte, entre altres actes programats, la Diada Castellera a partir de les sis de la tarda a la Plaça del Mercadal. També dissabte, tindrà lloc la Festa pel Dia Mundial de l'Alzheimer amb un concert de l'Ariel Santamaria i Joan Masdéu a partir de les set de la tarda.Concert Pablo CarbonellDissabte, a les nou del vespre, tindrà lloc l'actuació de Pablo Carbonell amb la seva guitarra i el seu bon humor, a la Sala Zero de Tarragona. Més info, aquí Fira d'Indians a TorredembarraLa música prendrà el protagonisme en la desena edició de la Fira d’Indians de Torredembarra que tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre. Dissabte a la tarda s’ha programat un altre itinerant musical i després la plaça del Castell acollirà balls de parella noucentistes i un concert de música caribenya. Diumenge també es presentarà una altra novetat: una actuació musical itinerant amb el Cor Badaveus per diverses cases indianes, finalitzant amb una actuació al Pati del Castell.