Què fer el cap de setmana?

Comencen els actes de Santa Tecla i nombrosos actes festius configuren les opcions lúdiques d'aquesta cap de setmana

Actualitzada 13/09/2019 a les 10:42

Els actes de Santa Tecla

Fest el teu nino-nano

Festa per a tothom amb la geganta Frida

Propostes gastronòmiques

Naixement del Griu petit

Festa Holi

Concert de Mägo de Oz i Debler

Diada Castellera de Santa Tecla-Primer Diumenge

Diada Castellera de Festa Major a Altafulla

Espectacle de titelles a Creixell

Cicle de cinema a Sant Llorenç del Penedès

Encetem els actes de Santa Tecla amb un cap de setmana carregat de propostes que es poden consultar al Programa Entre aquests, trobarem:Taller de manualitats dels Capgrossos de Tarragona. Els participants podran construir el nano, bèstia o gegant preferit amb una caixa de cartró. Entre tots els participants es farà un sorteig d'un premi. Inscripció: 2 euros, el mateix dia de l'activitat fins a exhaurir materials.La geganta Frida serà l'amfitriona de la festa per la inclusivitat. Serà a les 12:30hores. Tindrà lloc a la Rambla Nova, al Balcó del Mediterrani. La Geganta Frida delectarà als assistents amb els seus balls i estarà acompanyada d'un altre gegant adaptat de Catalunya, l'Ocellaire de la Colla Arreplegagegants de Barcelona.Podrem triar entre els diferents vermuts i propostes gastronòmiques que trobarem dissabte i diumenge, com per exemple la clàssica xistorrada popular a partir de les deu del matí organitzat pels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Sardinada i fideuada popular al Passeig Torroja, 86;En el marc de les festes de Santa Tecla, l’Associació Veïnal de la Vall de l’Arrabassada i Músics i l'agrupació del Griu de Tarragona han organitzat diferents actes per celebrar el 5è aniversari de la incorporació del Griu al Seguici Popular de la ciutat i el naixement del Griu Petit de Tarragona. Així, aquest dissabte 14 de setembre a la tarda es podrà gaudir d’una Mostra de Bestiari singular de foc de Catalunya i una cercavila de foc. Sortirà a les 18:30hores de de la Plaça de la Font. A la nit, la música serà la protagonista amb la 2a edició del Griu’s Music Festival. Serà un viatge en el temps per recordar i gaudir dels millors èxits dels 70 i fins a l’actualitat. També gaudirem de la bona música en directe amb el grup de versions Sardina’s Golden Rule i el millor rock&roll amb el grup Los Aliados.Serà als jardins del Camp de Mart. Una gran festa plena de colors amb la música més ballable de la mà de PD Peting. Organitza AEiG Alverna.Tindrà lloc a l'Anella Olímpica a Campclar. Concert gratuït. Serveis de transport públic especial per al concert.Les colles hi arribaran tot fent una cercavila des de la plaça del Rei, on es concentraran a les 11 h, pl. del Rei. Més tard, a les dotze, a la Plaça de la Font tindrà lloc els castells i pilars de la Diada amb la Colla Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca.Diada Castellera de Festa Major amb Colla Joves Xiquets de Valls, Minyons de Terrassa i Castellers d’Altafulla. Tindrà lloc dissabte, a les sis de la tarda, a la Plaça del Pou. I en acabar, festa castellera amb el grup de versions Pop‘N’Roll i Dj Carles Isse.Espectacle de titelles 'Els Tres Porquets' a càrrec de la companyia l'Invisible Titelles. Tindrà lloc a les 12:00 hores de dissabte 14 de setembre. Aquest acte forma part del programa d'actes de la Festa Major del Santíssim Sagrament.Diumenge dia 15 de setembre a les 7 de la tarda, al Centre de Llorenç del Penedès es reprèn la projecció dels Documentals del mes amb la cinta Womanhood, una reflexió sobre l'ablació femenina a partir de testimonis que l'han patida, amb la direcció i protagonisme de la keniana Beryl Magoko, una una dona que també va ser sotmesa a la mutilació genital als 10 anys d'edat.