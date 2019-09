Què fer el cap de setmana?

Actes previs de Santa Tecla, la Festa Major d'Altafulla o la Fira Medieval a Reus són algunes de les activitats previstes

Actualitzada 06/09/2019 a les 10:06

Actes previs de Santa Tecla

Toc de Sortida Santa Tecla 2019

Festa de la Colla Jove

Fira Medieval a Reus

Fira de la Cultura Japonesa Hikari a Reus

Festa Major d'Altafulla

Fira Gastronòmica de les Cultures

diada castellera

Dia de la Joventut a Alcover

Actuació de la Banda Simfònica de la Diputació

Festes Quinquennals 2019 de Vimbodí i Poblet

Entrem en el mes de setembre i tot i que ens apropem al final de l'estiu, no podem deixar de gaudir al màxim d'un mes carregat de Festes Majors importants i propostes interessants per a tots els públics.Diferents activitats anuncien que ens apropem a la Festa Major de Santa Tecla. Aquest cap de setmana tindrà lloc una Visita Guiada de la Festa. Durant el recorregut, descobrirem els secrets i anècdotes del Seguici Popular. Serà a les sis de la tarda i cal reserva prèvia. Més informació aquí Música en directe, comèdia, menjar, vermut musical, exhibició de ball i moltes més sorpreses. A partir de les 10 hores comença les activitats amb el passeig de gegants dels amics de l'Associació de Veïns del Barri del Port, que seran acompanyats per una espectacular batucada des del local d'Els Arcs en carrer Rebolledo, 9 fins a la seva arribada a plaça els carros. A la tarda i a partir de les 18 h Música DJ. A les 19 ens serà el moment de l'humorista Jorge 3.0 i el seu monòleg Ara què ...? Humor sense embuts. A les 20 hores, tindrà lloc la tarda i nit musical amb Luca Baffi, jove cantautor local qui ens delectarà amb els seus temes. Seguidament i sobre l'escenari el fantàstic duo musical Angel Dust Covers, i acabarem la nit amb el millor DJ de la ciutat, Albert Rayo.Festa Infantil organitzada per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Inclouen diverses activitats per la canalla com inflables, rocòdrom, tallers, espectacles i altres activitats especialment pensades pels més petits. Serà a la Plaça Corsini d'onze a dos del migdia i de cinc a vuit de la tarda.Al Passeig de la Misericòrdia, tindrà lloc la cinquena edició de la Fira Medieval a Reus, un esdeveniment on els assistents podran passejar pel mercat medieval, gaudir dels espectacles i les activitats infantils. Una de les novetats més destacades de l'edició d'enguany és una zona de jocs medievals adreçada a la canalla així com l’actuació del grup Musical Turba.Un any mes Down Tarragona està present en la Fira Medieval de Reus. L'entitat ha pogut organitzar un Vermut solidari que es realitzarà el dissabte 7 i diumenge 8 durant tot el dia, a partir de les 11h en el Passeig Misericòrdia 28, on els joves de Down Tarragona seran com sempre els protagonistes.L’associació Amakuni organitza, el dissabte dia 7 de setembre a la Palma de Reus, l'oncena edició de Hikari, una fira de cultura japonesa inspirada en els festivals d’estiu japonesos, anomenats natsu matsuri. A la fira hi haurà una varietat d'estands: gastronòmics, comercials, culturals i d'oci, tot relacionat amb la cultura japonesa. Obrirà les seves portes d'11:30 a 22 hores i continuarà sent d'entrada gratuïta.Tret de sortida oficial aquest divendres 6 de setembre a la Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni d’Altafulla. Entre les principals novetats del programa trobem un Súper Tobogan d’aigua, els concerts a la Fira Gastronòmica de les Cultures i les sortides amb catamarà, caiac o paddle surf que ofereix el Club Marítim Altafulla (5 €), el dissabte 7 de setembre, de 10:00 a 14:00 hores del migdia. Una altra de les novetats és la incorporació d’actuacions musicals a laque tindrà lloc també dissabte a partir de les 21:00 hores a la plaça de l’Església. Comptarà amb el concert de Maria Vidal Trio i el ball amb el grup de versions Band The Cool.Un dels actes destacats, i que celebra la 2a edició, és laque se celebrarà el dissabte 14 de setembre, a les 18:00 hores a la plaça de Pou. Pots consultar el programa, aquí Eles celebrarà el properi donarà el tret de sortida a les 11h, a la bassa de l’Hort de Sant Antoni, amb una, per començar el dia ben actius. Seguidament i per refrescar-se una mica, hi haurà una guerra d’aigua. A partir les 12h, tindrà lloc elamb música i bon ambient per a tothom. A la tarda, a les 18h a l'església Vella, es farà l. Durant tota la tarda i vespre es podrà gaudir d’un bon ambient amb l'actuació de diferents conjunts musicals comi també hi haurà servei de menjar. Cal destacar que l’Alcobeer serà el producte estrella de l’edició d’aquest any de la Fira de Bandolers.La Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona oferirà concerts aquest cap de setmana. En particular, dissabte 7 de setembre al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant i diumenge 8 de setembre ho farà a l'Auditori de la Unió Filharmònica d'Amposta. Tots els concerts tindran lloc a les 19 hores. L'entrada és lliure i gratuïta.Com en anys anteriors, les Festes Quinquennals 2019 ompliran els carrers de Vimbodí i Poblet del sentiment d’una població que, fins al 9 de setembre, viurà totalment immersa en les festes dedicades a la Mare de Déu dels Torrent. Entre les activitats previstes per aquest dissabte, hi haurà la Solemne Processió de Benvinguda. Es traslladarà a la Mare de Déu dels Torrents des de l’ermita a l’església parroquial amb la Processó dels Fanalets. Diumenge continuaran els actes solemnes com l'Ofrena floral de les entitats de la vila a partir de les dotze del migdia.