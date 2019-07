Què fer aquest cap de setmana?

Des del Diari Més compartim algunes de les propostes més interessants

Aquest cap de setmana tornarem a tenir unes temperatures elevades. És un bon moment per gaudir d'activitats exteriors, festes majors i altres propostes. Des del Diari Més compartim algunes de les més interessants:El 29è. Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona finalitza aquest dissabte 6 amb la Pirotècnia Aquarêve Artificie. Punt i final a quatre dies de focs d'artifici i creativitat amb pòlvora.A la Plaça Corsini, aquest dissabte, hi ha programats tot un seguit d'activitats per reivindicar la protecció del Medi Ambient. Hi haurà intercanvi de llibres i música des de les 10:30 hores. Es realitzaran tallers infantils i xerrades. Al vespre actuarà el grup musical Ellas Music Band.Aquest dissabte 6 de juliol comencen els tradicionals concerts d’havaneres de lesEl primer concert serà a les 22.30 hores a càrrec d’ Els Pescadors de l’escala, a la Pèrgola del Serrallo. L'activitat serà gratuïta.Després de més de vuit anys de trajectòria, Andrea Motis s'ha consolidat com a una de les artistes de referència del jazz a casa nostra. Serà el dissabte dia 6 de juliol a les vuit del vespre, a l'Auditori de la Diputació de Tarragona.Serà a les nou de la nit de dissabte quan tingui lloc l'homenatge a Jaco Pastorius. Els fills bessons de Jaco Pastorius, Fèlix i Julius, amb J. Luis Santacruz són els protagonistes d'un genuí homenatge, ple de passió i bon fer. El repertori del grup inclou els clàssics de Jaco Pastorius així com temes especials de l'estil escollits per l'ocasió amb l'execució d'arranjaments característics i renovats en el temps.El Cineclub fa 10 anys de cinema al poble. Per aquest motiu, organitzen un concert d'aniversari amb música de bandes sonores. Porten un concert únic amb Sergi Planas, Diego Montel i Víctor Christo. Activitat gratuïta i apte per tots els públics. Serà divendres 05 de Juliol a la Zona Verda davant del Castell (On es fan els concerts durant la Fira d'Artesans), a les 20:30h.El Morell donarà el tret de sortida a la Festa de la Granja, els dies 5 i 6 de juliol. Un esdeveniment de dos dies de duració en què la Granja dels Frares esdevé l’escenari que s’omplirà de propostes. Dissabte l’activitat començarà a les set de la tarda, amb l’actuació del grup d’animació infantil Marieta Voltereta. A les vuit es farà la tradicional missa a l’ermita i, en acabar, serà el torn de la tradició amb els balls amb l’Associació Cultural Sardanista i el Ball de Capgrossos petits de l’Embruix. I a les deu de la nit començarà el sopar popular a la fresca. El tiquet del sopar costa 6 euros, la fiança de neteja de la taula és d’un euro, i cal abonar dos euros per les cadires dels nens. A més, a partir de dos quarts de dotze de la nit, hi haurà ball amb el grup Banda Sonora. Les inscripcions es poden realitzar al Centre Cultural del Morell de fins el 3 de juliol, de 17 a 21 hores.Tallers, correfoc, xocolatada, diada castellera són alguns dels actes de Festa Major que celebra Banyeres del Penedès. Diumenge a les sis de la tarda, tindrà lloc la Cercavila de Festa Major amb les entitats i bestiari local. A la tarda i a la nit, a la Plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc Ball a càrrec de l'Orquestra Selvatana.Torredembarra celebra cada 15 de juliol la seva festa major petita. El programa, comença ja aquest cap de setmana i ho fa amb música. Dissabte, tindrà lloc el Concert Vermut amb el grup Blues Captain que tindrà lloc dissabte a les dotze del matí al carrer de Joan Güell i diumenge, a la Plaça de la Vila arribarà el II Vermut Electrònic que organitza Nois de la Torre, amb els Djs Ethian Guerrero i André Vicenzzo.