Què fer aquest cap de setmana?

Festes de Sant Pere del Serrallo

Festes de Sant Pere i Sant Pau

Gran festa del 20è aniversari de la Sala Zero

Cinema infantil a CaixaForum Tarragona

Contacontes per adults

Nit de Bruixes a Altafulla

Cap de setmana de famílies monoparentals a Aquòpolis

Festa Major de Sant Pere a Reus

Diada de les Entitats d'Alcover

Teatre a Llorenç del Penedès

Revetlles, Festes Majors, música i gastronomia per gaudir d'un cap de setmana calorós i estiuenc. Des del Diari Més, realitzem una proposta d'actes destacats:El barri del Serrallo està de Festa Major. Entre els actes més destacats hi haurà el Correfoc pels carrers del Serrallo a les deu de la nit del dissabte i la revetlla popular amb l'Orquestra Pentagrama a partir de mitja nit. Diumenge, serà el moment de la Cercavila de les Colles Castelleres a partir de les 11:30 hores, Diada Castellera amb la Colla Xiquets de Tarragona, Xiquets d'Altafulla i Xiquets del Serrallo. També tindrà lloc al Teatret del Serrallo, els contes Tarraquanins a partir de les 12:30hores.El barri del Serrallo de Tarragona acollirà una sardinada solidària. La festa, a benefici de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, La Muntanyeta, tindrà lloc a partir de les 12.30h al Moll de Costa del barri marítim de Tarragona. Durant l'acte es podrà gaudir de la degustació de les sardines i una beguda amb un donatiu de 5 euros.El barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau continua de Festa Major i té programats una gran varietat d'actes perquè tothom gaudeixi de les festes. Dissabte, 29 de juny, davant del local de l'Associació de Veïns de St Pere i St Pau, tindrà lloc una actuació castellera amb diverses colles: la colla de Sant Pere i Sant Pau, els Castellers de Badalona, la Colla Castellera Brivalls de Cornudella i els Xicots de Vilafranca. Serà a les sis de la tarda.El diumenge 30 de juny, a les 12:45 hores, tindrà lloc la Coral amb la Coral de Sant Pere i Sant Pau. A la Plaça de la Sardana, a les sis de la tarda, tindrà lloc la jornada solidària canina sota el títolFesta Major de Sant Pere a ReusDissabte dia 29 arribarà la jornada central del 20è Aniversari de la ZERO amb una autèntica marató d'actes diürns i nocturns. Tindrà lloc al Carrer Cartagena. A les dotze del migdia, es podrà gaudir d'un vermut musical amb Napoleón Pincha & Gemita Dinamita, Figa Selected dj Sets!!!, Toy Boy i Ferran Groove.A les 14.30h. tindrà lloc una paella popular i a les 17h, serà el moment del Club Vinil Tarragona que presentarà sessions pares/mares versus fills/filles.CaixaForum acull aquest dissabte 29 de juny una nova proposta dintre del seu cicle de cinema familiar. Tota la família podrà gaudir del film de Henriy Selic: James y el Melocotón gigante. Aquesta adaptació de la novel·la de Roald Dahl va ser premiada als Satellite Awards com a millor llargmetratge d'animació i al Festival d'Annecy com a millor llargmetratge. Més info, aquí Dissabte a partir de les set de la tarda, a l'Ateneu de Tarragona, tindrà lloc un contacontes per adults amb música i cançons. Conducció de l'acte a càrrec d'en Ramon Roselló (responsable de la Vocalia de Lletres). L'entrada serà gratuïta.La XIX Nit de Bruixes que se celebrarà des d'aquest divendres a la tarda fins al dissabte a mitjanit als carrers i places de la Vila Closa. La mostra esotèrica d'enguany reedita un cartell marcat per les parades del mercat, xerrades, exposicions, rituals, tarots, tallers, bon menjar i música. La gran novetat de l'edició d'aquest 2019 és l'estrena d'un espectacle de carrer itinerant que fusiona el teatre i el clown.Les famílies monoparentals tindran un descompte del 20% aplicable sobre el preu de l'entrada per entrar al Parc. Els infants podran gaudir d'àrees exclusives pensades per ells, com Funny Jungle o Mini park, en les quals poden descobrir les sensacions que es viuen a l'aigua. Els grans poden combinar l'adrenalina que ofereixen les atraccions de més impacte, com Kamikaze o Black Hole, amb altres de moderades, com els Rapids, entre moltes altres activitats.Sant Pere és sinònim de mil i un moments festius. De ben segur que cadascú té el seu preferit. Aquest cap de setmana, trobarem alguns dels actes més intensos de Festa Major. En particular, destaca el concert de Buhos i els Catarres. Serà a la plaça de la Llibertat. Aquí es poden consultar tots els actes previstos.El 29 de juny se celebra la Diada de les Entitats d'Alcover, una jornada amb el teixit associatiu com a protagonista. Hi ha previst diferents actes, com el dinar de germanor amb paella al Cercle d'Amics organitzat pel Col·lectiu de Dones, el cafè concert a càrrec de l'Associació EMMA Cultura o la cercavila amb els elements festius des del Pavelló Municipal fins a l'església Vella a les 17h. A les 19h, el Club Patí Alcover celebrarà, al Pavelló Municipal, el seu 25è aniversari. Al vespre-nit, a partir de les 21h, es donarà el tret de sortida a dos caps de setmana de degustacions en forma de tapa: l'Alcopica, amb la participació de restauradors del poble.Dissabte 29 a Llorenç del Penedès tindrà lloc l'obra La Fàbrica de Xocolata dirigida per Carles Casas, Marta Nogués i Pere Pons, a càrrec dels nens i nenes del teatre infantil i juvenil de l'entitat. Serà a les set de la tarda, a Sala del Teatre de La Cumprativa.El proper diumenge 30 de juny a les 8 del vespre, a la Sala Polivalent del Centre de Llorenç del Penedès, representació de l'obra de teatre El rei que no reia, de Josep M. Folch i Torras, a càrrec dels més joves del Centre de Llorenç del Penedès.