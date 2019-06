Què fer el cap de setmana?

Revetlles, Festes Majors, música i gastronomia per gaudir d'un cap de setmana que dóna la benvinguda a l'estiu

Actualitzada 21/06/2019 a les 10:24

Concert del Cor InCrescendo

Woodstock 50 anys a la Capsa de Música de Tarragona

Revetlla de Sant Joan a Tarragona

Festa Major de Sant Pere a Reus

Festa de Sant Pere a Cambrils

La Revetlla de Sant Joan a Altafulla

Sopar de motxilla a la Festa de Sant Joan a Alcover

El Turismar al Vendrell

Revetlles, Festes Majors, música i gastronomia per gaudir d'un cap de setmana que dóna la benvinguda a l'estiu. Des del Diari Més, realitzem una proposta d'actes destacats:El dissabte 22 de juny a les set de la tarda, tindrà lloc a l'Aula Magna de la URV de Tarragona el concert del Cor InCrescendo, un viatge pels sentits. En el seu repertori trobarem música sacra i del Renaixement, gòspel, música tradicional africana i d'Oceania, música llatinoamericana, BSO, jazz, funky, pop-rock...A les onze de la nit del dissabte, tindrà lloc un concert a la Capsa de Música de Tarragona, amb música dels anys seixanta: hippisme i música de flower power en un concert gratuït.Tarragona està a punt per gaudir de la nit més curta de l'any. A les onze de la nit, del diumenge 23 de juny, des de la plaça de la Mitja Lluna, tindrà lloc la Cercavila de Foc recorrent la Plaça de la Mitja Lluna, Unió, Rambla Nova, Carrer Canyelles i Plaça Corsini. A les onze de la nit, a la plaça dels Carros, tindrà lloc la Revetlla del Port de Tarragona. La millor música de la mà dels Dj de la SalaZero i Pub Premium que faran que la plaça es converteixi en una gran pista de ball. La revetlla de Sant Joan també es podrà gaudir a la Plaça Corsini, a les 00:30 hores. Amb l’orquestra La Golden Beat que omplirà de versions i música la nit.Sant Pere és sinònim de mil i un moments festius. De ben segur que cadascú té el seu preferit. Aquest cap de setmana, trobarem actes que ens permetran escalfar motors per entrar en els dies més intensos de Festa Major. Així podrem gaudir de la representació del ball parlat de Dames i Vells, cercaviles i vermut electrònic que tindrà lloc el dissabte 22 de juny a la Plaça de David Constanti. La nit de Sant Joan serà com cada any quan es rebrà la Flama del Canigó al Santuari de la Misericòrdia ( a les 17.15hores) del dissabte 23 de juny. A la tarda, també tindrà lloc la Professó del Corpus i l'encesa de la foguera que donarà pas a diferents actes de revetlla, entre ells, les Barraques de Festa Major, al Parc de la Festa a partir de les deu de la nit.Cambrils escalfa motors per celebrar la festa de Sant Pere amb un programa carregat d’activitats marítimes, revetlles, concerts, foc, diversió i tradició. Com és tradicional, la Festa Major començarà el 23 de juny amb l’arribada de la flama del Canigó al pàrquing d’Horta de Santa Maria, que consistirà en la lectura del manifest de la Flama, l’encesa de la foguera, l’espectacle de foc del Ball de Diables Els Cagarrieres, la ballada conjunta d’una sardana i coca de sucre i vi dolç per a totes les persones assistents. La festa s’allargarà amb la revetlla de Sant Joan al passeig Miramar, que enguany ballarà amb la Chatta Orquestra.Amb correfoc a càrrec dels Diables Petits d'Altafulla, arribada de la Flama del Canigó, lectura i encesa de la foguera, i sopar popular. A la zona verda de davant del Castell d’Altafulla.Venda de tiquets a l'Oficina de Turisme, Estanc Pijuan i Forn Martí.La plaça Nova d'Alcover serà, novament, l'escenari de gairebé la totalitat de les activitats centrades en la revetlla de Sant Joan, el proper diumenge 23 de juny. Els actes donaran el tret de sortida a les 20h, amb la concentració de les Colles de diables locals a l'església Vella que aniran en cercavila fins la plaça Nova. Al vespre, a les 22h, s'ha organitzat el sopar de motxilla en què cadascú o cada colla ha de portar el seu menjar i l'organització facilitarà les taules i cadires, els estris, coberts, i el cava i la coca de Sant Joan. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer fins el 18 de juny a través del formulari habilitat a www.alcover.cat . (Les places són limitades)Fira carregada de novetats especialment pel que fa a les activitats que envolten l'esdeveniment i que se sumen als estands de turisme i oci, artesania, alimentació, foodtrucks i serveis. Els vespres de dissabte i diumenge es podrà gaudir de diferents concerts d’excel·lent qualitat amb el pop-rock d’Ericah Lein Group, el carismàtic duet de guitarra i violí Maria Jacobs i la música folk de Cul de Sac, que ens farà ballar al ritme de músiques tradicionals de Catalunya, Occitània i la Bretanya. A la nit de Sant Joan tindrà lloc la cercavila nocturna Skualo, els tradicionals focs artificials i el concert del grup de versions La Banda Neón, al parc Tabaris.