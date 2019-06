Què fer aquest cap de setmana?

Propostes gastronòmiques, culturals i lúdiques per gaudir d'aquest cap de setmana

Actualitzada 14/06/2019 a les 09:39

Fira del Vi de la DO Tarragona

Fira de Productors de Proximitat a Tarragona

Desvetlla dels Ninots de les Fogueres de Sant Joan!

Poetitza't

Vermut i Tertúlia: Robert Capa en color.

Vermut Solidari a Reus

Horts ecològics de Cal Dània a Torredembarra

Festa de la Fruita a la Torre de l’Espanyol

Jornada sobre astronomia i contaminació lumínica al Museu de la Vida Rural

La 25a Trobada de Puntaires de l’Hospitalet de l’Infant

La primavera toca al seu fi i per acomiadar-la podem aprofitar les propostes culturals i lúdiques que tenim ben a prop de casa. Des del Diari Més hem seleccionat algunes de les propostes més interessants.La vint-i-unena edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona, que organitza el Consell Regulador de la DO Tarragona, arriba enguany amb la principal novetat d’un nou emplaçament:, la plaça situada davant del Mercat Central de Tarragona, que substitueix la Rambla Nova i que tindrà lloc des de, com sempre, en horari de tarda el divendres i de matí i tarda a les jornades de dissabte i diumenge. L’organització considera que aquest serà el lloc idoni per passejar entre les propostes vinícoles d’una vintena de cellers de les quatre comarques de la DO Tarragona i compartir l’experiència amb amics, turistes i el públic local que any rere any acudeix en massa a aquest esdeveniment.La I Gran Encroquetada Popular de Tarragona arriba a la ciutat de la mà de la Fira de Productores de Proximitat amb Aproxima't, que tindrà lloc aquest proper dissabte 15 de juny a la Plaça del Rei de Tarragona. Durant la jornada, a partir de les 12:00 hores, està previst que es distribueixin més de 800 croquetes entre totes les persones assistents a la fira, que també podran gaudir de les parades de productores de proximitat i d'una mostra de cerveses artesanes. Entre les croquetes que es serviran, la majoria d'elles inèdites i totes fetes amb productes de proximitat, es podran tastar les croquetes de blanc i negre del Boada. També tindrà lloc la Mostra de Cerveses Artesanes de Tarragona. Finalment, la jornada estarà amenitzada amb la música de dos clàssics de la ciutat: Ganja Nights i Club Vinil de Tarragona, que actuaran durant el mat-i-migdia i la tarda-vespre respectivament.Aquest dissabte a partir de les 23:30 hores i fins la una de la matinada tindrà lloc la desvetlla dels Ninots de les Fogueres de Sant Joan. La xaranga amenitzarà el recorregut des de la Plaça del Fòrum, carrer de la Merceria, carrer Major, baixada de la Misericòrdia i plaça dels Sedassos. Organitzat pel Ball de Serrallonga i Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona.La ciutat celebra del 13 al 16 d’aquest mes Poetitza’t, el primer certamen de versos amb recitals, tallers i activitats per a tothom. Enguany s'estrena aquest nou festival, fruit de la iniciativa d’un col·lectiu de poetes i entitats, que pretén treure els versos al carrer per amarar Tarragona de poesia. Consta de 13 actes realitzats en 10 espais diferents. A part de recitals, tallers, un concurs i accions al carrer, inclou l'acte corresponent al cicle Veus de poeta, que organitzen la Casa de les Lletres i l’Escola de Lletres.Aquest diumenge 16 de juny, tindrà lloc aquesta activitat basada en aprofundir en els temes o els aspectes que interessin més els visitants i conduïda per un mediador. Una vegada acabada la visita, es compartiran impressions sobre l'exposició en una tertúlia distesa participativa que s'acompanya d'un vermut. Serà a les 12:00 hores i tindrà un preu de 6 euros, (50 % de dte. clients CaixaBank).Vermut solidari amb les persones amb malalties mentals de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles. Un esdeveniment que enguany compta amb la col·laboració de Vermuts Miró, Aguiló Vinateria, Marc Márquez i Sergi Roberto i que es farà aquest dissabte 15 de juny, des de les onze i fins a la una del migdia, al Jardí de la Casa Rull de Reus. Entre altres activitats, hi haurà l’actuació en directe les formacions musicals Impaktats i After Dark. L'entrada és gratuïta i es pot col·laborar amb un Vermut Solidari per 3 euros.Dissabte, 15 de juny, de 10.30 a 13 hores. Els hort ecològics de Cal Dània viuran dissabte, 15 de juny, una jornada de portes obertes de 10.30 a 13 hores. Es tracta d’una activitat que forma part del programa d’educació ambiental 2019 de la Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra. L’accés és lliure i gratuït, però cal inscripció prèvia a aigua@riugaia.catAquest cap de setmana la Torre de l’Espanyol, municipi de la Rivera d’Ebre, acull la Fira Tastafruit, la festa de la Fruita Dolça. En particular, serà el dissabte 15 de juny, des de les cinc de la tarda i fins a les tres de la matinada. Es vendrà la fruita de la collita de temporada a un preu de cost i també es podran adquirir altres productes locals, vi, oli, formatge de Serra del Tormo, entre altres aliments.La iniciativa destaca també per la gran quantitat d’activitats programades per a tots els públics. A les sis de la tarda, tindrà lloc a la Plaça Principal la presentació oficial i tret de sortida del Tastafruit 2019. Hi haurà també la Festa de l’Escuma Tutti Frutti per tots aquells que vulguin refrescar-se. Serà al Carrer del Torrent.Dissabte 15 de juny, el Museu de la Vida Rural i Astroprades organitzen una jornada sobre astronomia. La jornada, que començarà a dos quarts de 8 del vespre i acabarà a les 11 de la nit, comptarà amb una taula rodona, amb la presentació del II Concurs de Fotografia Nocturna Muntanyes de Prades i Montsant i del IV Concurs de fotografia del Montsant i amb un taller d’observació astronòmica amb telescopis instal·lats a la coberta enjardinada de la Sala Maria Font del Museu de la Vida Rural. Des de les 21.30 i fins les 23 h, es realitzarà el taller d’observació amb telescopis La Lluna, la companya desconeguda, i Júpiter, el rei del Sistema Solar a càrrec d'Astroprades, a la coberta enjardinada de la Sala Maria Font del Museu de la Vida Rural. L’activitat requereix inscripció prèvia i es pot realitzar al telèfon 977 87 05 76 o a info@museuvidarural.cat. Les places són limitades.Unes 200 persones d’arreu de Catalunya i de l’Aragó prendran part aquest diumenge 16 de juny en la 25a Trobada de Puntaires de l’Hospitalet de l’Infant, segons preveu el Grup de Dones Blanca d’Anjou. Aquesta entitat local és la que organitza cada any la trobada, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a la Plaça Catalunya. En aquest escenari, de les 10 a les 13 hores, s’hi concentraran les persones participants, per mostrar com dominen la tècnica manual de teixir, coneguda com punta de coixí; i ensenyar els seus treballs al públic.