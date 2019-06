Què fer aquest cap de setmana?

Música, cultura i gastronomia són algunes de les propostes previstes per aquest cap de setmana

Actualitzada 07/06/2019 a les 09:35

Música de Voramar 2019

Festival de Danses Tradicionals

Teatre familiar: Sol amb la Lluna

Dia de l'Esport en Família

Els Glosters, 30 aniversari

Reus Vius el Vi

EcoTrobada del Priorat

Aniversari de la Coral Infantil Rossinyols

VI edició del Trail Vila de l’Arboç

Aquest cap de setmana hi ha diverses propostes familiars, musicals i culturals. Des del Diari Més, hem seleccionat algunes de les més interessants.Música en directe, degustacions de vins del territori i el Serrallo com a teló de fons. Aquesta és la nova proposta que fa el Teatret de Serrallo. Aquest equipament cultural del Port de Tarragona enceta un nou cicle musical: Voramar 2019. Aquest divendres 7 de juny, a la terrassa de l’edifici de l’antic Pòsit de Pescadors oferirà una experiència sensorial única que combinarà música, vins i entorn. El protagonista d'aquesta primera edició serà Miquel Abras, considerat un dels puntals de la música catalana. Abras delectarà al públic que s’aplegarà divendres al Teatret gràcies a la seva veu trencada tan característica. Entrada gratuïta amb invitació. Més info, aquí.El proper dissabte 8 de juny es portarà a terme el XXIX Festival de Danses Tradicionals de la nostra ciutat, que organitza l’Esbart Dansaire de Tarragona. Tindrà lloc de vuit a dos quarts de deu de la nit a la Rambla Nova. Organitza l’Esbart Dansaire de Tarragona. L’entitat amfitriona estarà acompanyada per la música en directe de Faktoria Folk i comptarà amb la sonorització de Soart Prat. Abans de la ballada es farà una petita cercavila per la Rambla Nova fins arribar a la plaça de la Font.Una obra de teatre familiar que començarà a les dotze del migdia, al Teatre Magatzem. Què pot passar si de sobte es troben el dia i la nit? El sol veu les coses clares com la llum del dia, però a la lluna ningú s’atreveix a enganyar-la.... Així que junts, s’explicaran una pila d’històries! Totes elles divertides i alegres com el dia, però tendres i sinceres com la nit.La AAVV Parc Francolí organitza la primera diada de l esport. Faran una caminada al Pont del Diable, i organitzen una masterclass de Defensa personal, de Ioga i una de Zumba, Tambe tindran sortejos per a tots els participants. La trobada serà al Xiringuito de l'Onada a les 8:30hores.Un concert per celebrar els 30 Anys que reflecteixen, d'una manera o una altra, una filosofia de vida amb inspiració i actitud sixties, capaç de reinventar-se amb summa elegància i palpable entusiasme. Serà a la Sala Zero, aquest dissabte, des de les vuit del vespre a les nou de la nit. El preu de l'entrada serà de cinc euros. Més info, aquí Més de 50 estands amb 160 referències desplegaran, entre el 7 i el 9 de juny a la plaça de la Llibertat, una nova edició de la Reus Viu el Vi, que ja és l’onzena. La fira dels vins de les denominacions d’origen de l’àmbit de la Cambra de Reus permetrà els visitants acostar-se a prop de 40 cellers i reubicarà l’espai dedicat al vermut, que passa ara d’ocupar el centre a localitzar-se a l’inici de la plaça.La II EcoTrobada del Priorat retorna per difondre l’economia social i solidària i generar xarxa entre projectes locals que es celebrarà aquest dissabte 8 a Cabacés, al Priorat. L’objectiu és donar a conèixer i fomentar la pràctica de l’economia solidària i el cooperativisme per començar a teixir una xarxa a la comarca que faciliti l’intercanvi de béns i serveis de proximitat i donar suport a petits projectes respectuosos amb l’entorn que estan naixent. La programació també inclou activitats infantils durant tot el dia i espectacles com els de Cecília Panisello o les Acrobàcies d’Isa i Elena. Més info, aquí El proper dissabte 8 de juny a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Polivalent del Centre de Llorenç del Penedès, concert de celebració del 50è aniversari de la Coral Infantil Rossinyols. Hi haurà cançó d'aniversari i participació dels excantaires. Amb aquesta activitat s'estrenarà la sala de la nova seu del Centre.L’Ajuntament de l’Arboç aposta per l’esport saludable i el vol promoure entre els arbocencs i arbocenques.Amb aquest objectiu, organitzarà aquesta cursa conjuntament amb el Club Esportiu l’Arboç. La cursa constarà de tres modalitats: una cursa curta de 13 Km amb desnivell positiu de 230m, una de llarga de 27 km amb desnivell positiu de 750m i una caminada de 13 km amb desnivell positiu de 230m pels camins i boscos del municipi. Més info, aquí