Què fer aquest cap de setmana?

El Festival Minipop, la jornada Fem Francolí! o la Diada Castellera de la Primavera són algunes de les propostes per aquest cap de setmana

Actualitzada 31/05/2019 a les 09:57

Festival Minipop

Jornada ecològica 'Fem Francolí!'

Anda mi madre! al Teatre Metropol

Diada Castellera de Primavera a Altafulla

Festa del Modernisme del Parc Samà

Exposició Robert Capa

Projecció de Los Reyes a Llorenç del Penedès

Visita a la Vil·la romana dels Munts

Hort de la Sínia de Tamarit

Aquest cap de setmana es preveu un temps d'estiu que ens permetrà gaudir diverses propostes familiars, musicals i culturals. Des del Diari Més, hem seleccionat algunes de les més interessants. El festival Minipop celebra la seva 9a edició, que tindrà lloc del divendres 31 de maig al 2 de juny al passeig de les Palmeres. Enguany, el festival estarà ple d’estrenes amb fins a cinc grups que presentaran nou treball discogràfic i dos que actuaran per primera vegada a Tarragona. Entre d'altres, presentaran el seu treball al Minipop Xarim Aresté i Yawners, que van publicar els seus nous discs el 22 de març. El divendres 31 de maig Xarim Aresté tancarà la nit amb el seu quart disc en solitari El nus i altres mons, i la matinada de dissabte el duet madrileny format per Elena Nieto y Martin Muñoz explorarà la sonoritat més pop i contundent dels 90 amb el seu àlbum de debut Just Calm Down.També trobarem molts tallers com el de música per a nadons Kraki. Un taller perquè els infants juguin a crear la seva pròpia música a través del cant, la dansa, l'audició i la instrumentació. Serà dissabte, a les 17:30 hores al Passeig de les Palmeres. També trobarem tallers d'estampació de bosses, d'embolicar, de fer fotos, de robòtica, o un taller amb el titol 'Imagina un film o espais de creació lliure'.Un jornada de descoberta del riu i de conservació del bosc de ribera que tindrà lloc dissabte a partir de les 10:15 hores. El punt de trobada és el Marge dret del riu Francolí, al costat del Pont de Santa Tecla. Realitzaran una taller per conèixer l’entorn fluvial. També faran tasques de conservació del bosc de ribera. Netejaran els escocells de les darreres plantacions i regarem les plantes amb cubells.Una versió lliure de la comèdia original dintre de la línia de la companyia Torralba Teatre. Aquesta obra vol explorar aquestes difícils situacions, portant-les a l’exageració dins d’una comèdia que pretén ajudar a entendre la importància de l’assistència i estima per les persones grans. Serà dissabte a les sis de la tarda al Teatre Metropol.Diada castellera de Primavera d’aquest diumenge 2 de juny, a la plaça Martí Royo, amb els Torraires de Montblanc, els Minyons de l'Arboç i els Castellers d'Altafulla. Serà a les 12:30 hores.Aquest cap de setmana de l'1 i 2 de juny, el Parc Samà celebra la Festa del Modernisme. El cap de setmana de l’1 i 2 de juny la visita al Parc Samà promet ser un viatge a l’època vuitcentista. Havaneres, personatges d’època, música romàntica i molts vestits blancs tematitzaran un cap de setmana en el qual els visitants assistiran a la inauguració del laberint vegetal, les visites guiades dels amics de la família Samà, els concerts d’havaneres i la presentació del nou vermut Herbal Vintage de les Bodegues Yzaguirre. Més info, aquí L’exposició Robert Capa en color obre les portes de manera oficial aquest divendres, al CaixaForum del carrer Colom i es podrà visitar fins al 21 de juliol d’aquest any. L’exposició arriba a Tarragona després d’haver passat per Budapest, la ciutat nadiua de Capa, Tours, Lilla, Madrid i Buenos Aires, i abans d’obrir les seves portes, pròximament, a Sevilla, Saragossa i Lleida. L’exposició indaga en un dels aspectes menys coneguts de l’obra de Capa, a través d’una àmplia selecció de fotografies en color.El proper diumenge 2 de juny a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Llorenç del Penedès, projecció del documental del mes, Los Reyes, la història de dos gossos que han convertit en la seva llar l’skatepark més antic de Santiago de Xile. Carles Codina, ensinistrador diplomat per la Generalitat i Sònia Andreu, educadora i cuidadora canina i felina, comentaran el documental. Activitat organitzada pel Centre.També aquest diumenge, com a primer del mes on Caius i Faustina rebran els visitants en una de les vil·les aristocràtiques més ben conservades de la Hispània romana. A les deu del matí.Aquest dissabte 1 de juny a l'Hort de la Sínia de Tamarit, organitzem una descoberta de l'hort de temporada i un tastet de productes agroecològics. És realitzarà de 11 a 13 h i té un cost de 10 €/persona. Cal reserva prèvia.Aquesta activitat forma part de la programació de Benviguts a Pagès i de la Setmana de la Natura. Més info, aquí