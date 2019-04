Què fer aquest cap de setmana?

El Diari Més proposa opcions familiars per gaudir de la natura i la cultura

Actualitzada 05/04/2019 a les 13:46

Poesia i contes al Teatret del Serrallo

Trobada Tarraconins Saludables

Festa de les Faixes Blaves pels infants

Taller sobre les estrelles per nens

Museu en Família al MNAT

Altafujazz

Diada Castellera a Altafulla

Anthony Blake a La Canonja

Matinal Motard Solidària a Mont-roig del Camp

Festival El Vi Fa Sang a l'Espluga de Francolí

Sonaprop 2019 al Centre-Llorenç del Penedès

Tallers i Contes Castellers a Valls

Aquest cap de setmana, es presenta amb moltes opcions familiars i culturals per gaudir del temps de lleure.Aquest dissabte 6 d’abril, a les 20.30 hores, al Teatret del Serrallo, poesia, contes, disbauxa, en un espectacle on el poeta Josep Pedrals és acompanyat pel músic Roger Conesa.Una fusió a l’escenari que no deixa a ningú indiferent.I també al Teatret, aquest diumenge dia 7 d’abril, a les 12 hores, la Cia Passabarret amb l’espectacle Rodolfo i Rita, o sigui acrobàcia, il·lusionisme, malabars i humor, actuaran al Teatret de Circ per a tots els públics. Un espectacle per infants, de pallassos i circ. Dos pallassos en una història d’amor i odi dins i fora de l’escenari que, tot i això funcionen!Diumenge, serà la sisena Trobada Tarraconins Saludables que cada any volen gaudir del temps lúdic a l'aire lliure. El punt de sortida serà la pista de Skate del Parc Francolí a les deu del matí. La caminada arribarà fins al Pont del Diable a través del sender del Camí del Riu. Està adreçat a famílies amb infants de fins a 12 anys. Cal realitzar la inscripció a través de la web www.tarraconins.cat.Els Xiquets de Tarragona organitzen la Festa de les Faixes Blaves, dirigida a infants i famílies de tota la ciutat que vulguin gaudir d’una bona estona i de conèixer de més a prop el fet casteller i la colla matalassera. Se celebrarà aquest dissabte 6 d’abril a la plaça Verdaguer i totes les activitats seran gratuïtes.Els actes començaran a les 11 del matí amb l’inici d’activitats diverses, com ara tallers de manualitats, globoflèxia o pintures; a més d’inflables, entre els que hi haurà el de la colla, que permet demostrar les habilitats dels infants a l’hora de pujar un castell. A la 1 del migdia s’hi afegirà el grup de Grallers i Timbalers dels Xiquets de Tarragona, que oferiran un concert-vermut. Després de dinar, a les 5 de la tarda, serà el torn per un espectacle d’animació infantil a càrrec de la companyia ‘Ja Je Ji Jo Ju’. Un dels plats forts serà a les 6 de la tarda, amb l’assaig de canalla, on es convidarà a participar i a fer pinya a tothom qui ho vulgui.CaixaFòrum farà dissabte i diumenge un taller per descobrir més sobre les estrelles, la lluna i les estacions. Aquesta activitat pretén iniciar als més petits al món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Podran comparar la grandària dels diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d'estels més coneguts que serien visibles al moment de la visita si la llum del sol no ens les amagués. Activitat recomanada per a públic familiar amb nens a partir de 4 anys. Dissabte 6 i diumenge 7 d'abril, a les 12 h. Més informació, aquí Aquest diumenge 7 d’abril, tindrà lloc una nova activitat del programa familiar «Vine al Museu en família! Pots fer una gran descoberta», organitzat pel MNAT.En aquesta ocasió, a l’activitat Viatja a Tàrraco es donarà a conèixer el que va ser i què va significar la ciutat de Tàrraco. Convertits en exploradors, descobrirem, a través dels àmbits de l’exposició, com era la ciutat de Tàrraco al segle II dC, com eren els seus edificis, les seves cases, la seva gent i les seves costums. L’activitat es realitza al Tinglado 4 (Moll de Costa. Port de Tarragona) a les 11 h (té una durada aproximada de 2 hores), i un preu de 5 € per persona. Cal fer reserva prèvia al tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.Aquest dissabte a les 20:30 hores tindrà lloc una nova sessió de l'Altafujazz amb Martí Serra, al sax soprano; Tom Warburton, al contrabaix; Salvador Toscano, a la bateria, i Bartolomeo Barenghi, a les guitarres. El quartet dirigit pel guitarrista italià presenta el seu treball discogràfic D'Ebano. El nom d’aquesta proposta representa la matriu del so de la fusta dels instruments i de les composicions originals, pintades de jazz, músiques folklòriques i harmonia clàssica. A la Pallissa de l'Era del Senyor, camí de l'Ermita, 1Aquest diumenge a les 12:30 hores del migdia, tothom qui tingui ganes de veure Castells pot aporars-e a la Plaça del Pou d'Altafulla on la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella Xiquets de Valls i els Castellers d'Altafulla celebren una diada d'inici de temporada.En el espectacle 'Pensamientos Confidenciales' es podrà veure al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana a les nou del vespre d'aquest dissabte.Diversió i pensaments íntims amb les ments de la seva audiència.La Primera Matinal Motard Solidària omplirà Mont-roig del Camp de motos i de música aquest diumenge en una trobada que destinarà tots els beneficis a l’Afanoc, l’associació que agrupa les famílies de nens amb càncer. Un esmorzar popular, una exposició de motos clàssiques del municipi, sortejos de lots de productes i un concert de Death or Glory són alguns dels elements d’aquesta jornada organitzada pel MotoClub Mont-roig amb la col·laboració del consistori mont-rogenc, que començarà a les 9 del matí al parc Maria Martori.El dissabte 6 d’abril és la jornada en què es congreguen més activitats. El Museu tornarà a ser l’espai que més n’acollirà. Així, a partir de les 10:30h hi haurà un col·loqui al voltant del vi i la literatura i a les 11:15h una taula rodona sobre la novel·la criminal com a gènere en evolució. Al llarg del matí també hi haurà al mateix museu la presentació de diverses novetats editorials i a partir de les 13h s’entregaran els premis als concursos de relats (juvenil i adult) i al de microrelats.La tarda de dissabte serà un dels moments més destacats del festival, amb l’entrega dels premis Nacional del Vi fa Sang a Ferran Torrent, Internacional del Vi fa Sang a Jean Claude Izzo (in memoriam) i l’honorífic del Vi fa Sang a Jordi Canals.El duet Escarteen sisters seràAquest diumenge dia 7 d’abril, a les 7 de la tarda a la finca Heretat Sabartès, el cicle conclourà amb el duet de Guardiola de Font-rubí Escarteen Sisters que ens presenta disc homònim (Rocket Músic, 2018). Disc de debut del duet de les germanes Flavia (violoncel) i Laia Escartín (violí) que al Sonaprop seran acompanyades pel percussionista Fran Lucas.Aquest dissabte 6 d'abril a la Plaça Pilar Prim, a les 11:00 i a les 12:30 hores tindrà lloc aquesta activitat familiar programat pel Museu Casteller de Catalunya.