Què fer aquest cap de setmana?

Obres de teatre, espectacles infantils i la Xatonada Popular del Vendrell són algunes de les propostes

Actualitzada 01/02/2019 a les 09:14

Conferència espectacle sobre Shakespeare

Obra teatral 'El vindré a tapar'

Projecció de la pel·lícula Carmen i Lola

Els espais de la memoria de Tarragona.

Espectacle infantil al Teatre Fortuny

Xatonada popular al Vendrell

Des del Diari Més destaquem algunes de les propostes més interessants per poder gaudir d'aquest cap de setmana:Els artífexs d'aquest espectacle No more Shakespeare, ens conviden a una conferència-espectacle sobre la figura de Shakespeare en l’actualitat que passa de l’elogi a la crítica, i de la crítica a la reivindicació del teatre contemporani a partir de la figura del geni. Tindrà lloc al Teatre Magatzem a les 20:30 hores de dissabte. Més info, aquí Obra dirigida per Roger Ribó, amb col·loqui posterior amb el públic. Aquesta obra ens mostra el viatge que fan tres amigues per trobar el marit d'una d'elles que ha desaparegut. Intentant sobreviure en un ambient de postguerra claustrofòbic i incert, decideixen embarcar-se en un trajecte cap a la descoberta d'una realitat per la qual encara no estan preparades. Serà a la Sala Trono a les 20:30 hores de dissabte. Més info, aquí De Carmen, una adolescent gitana que viu als afores de Madrid, tots esperen que es casi i tingui fills, com s'ha anat fent generació rere generació. Un dia es creuarà amb la Lola, una altra jove gitana, lesbiana, i que es mou contra corrent de la tradició. Les noies intentaran tirar endavant la relació naixent tot i l'oposició i discriminacions socials del seu entorn. Serà a l’Auditori de la Diputació aquest diumenge a les 19:00 hores. Més info, aquí El 15 de gener es commemoren els 79 anys de la fi de la guerra civil a Tarragona, per aquest motiu el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament coordina diferents actes per conèixer la historia més a prop. El primer dissabte de febrer, el dia 3, es durà a terme la visita guiada Els espais de la memòria de Tarragona que recorrerà el refugi antiaeri, l’Antiga Audiència i la Presó de Pilats. L’activitat és gratuïta amb places limitades que cal reservar a través del correu bhmt@tarragona.cat. Més info, aquí La companyia del Príncep Totilau presenta l’obra Mare Terra, un espectacle d'actors i titelles per a infants sobre l'aparició de la vida a la Terra. Espectacle per a infants a partir de 3 anys, inspirat en les preguntes dels nostres fills sobre la naturalesa i en els llibres de Charles Darwin, Richard Dawkins i Richard Feynman. Serà dissabte 2 de febrero, a les 17:30 hores. Més info, aquí Diumenge, 3 de febrer, tindrà lloc el gruix de les activitats programades per la Xatonada popular del Vendrell. Entre aquestes, destaca a dos quarts de dotze del migdia, l’inici de la 32ena Exhibició de Xatonaires Infantils on es podran lluir els més petits. A les dotze del migdia arribarà l’esperada Xatonada Popular on, a més, hi haurà degustació i valoració dels plats dels concursants per part del Jurat. Durant tot el matí hi haurà estands relacionats amb el món del xató i la 26à Fira de productes alimentaris naturals i artesans. Més info, aquí