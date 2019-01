Què fer aquest cap de setmana?

La Festa Major d'Hivern de Salou o la Festa de la Calçotada són algunes de les propostes més interessants

Taller de Mandala per l'Igualtat

Tastets de natura

Teatre d'improvisació

El fotógrafo de Mauthausen

Rock alternatiu a la Sala Zero

Recorregut pels Castells del Baix Gaià

Festa Major de Salou

Festa de la calçotada de Valls

Fira Intercomarcal de l'Oli a Móra la Nova

XVII Fira Intercomarcal de l'Oli

Aquest cap de setmana continuaran unes temperatures baixes però també hi ha la possibilitat de preparar-se per afrontar-les i gaudir d'un munt de propostes interessants. Des del Diari Més en proposem algunes de les més interessants:A La Biblioteca pública de Tarragona, tindrà lloc el. Serà una activitat per treballar els valors d'igualtat de gènere, cooperació, solidaritat i interculturalitat.Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la Fundació Vicente Ferrer i l'Ajuntament de Tarragona. Serà aquest dissabte a les onze del matí. Més info, aquí Aquest any l'Hort de la Sínia compleix el seu 25è aniversari com a Centre d'Educació Ambiental. Volen començar a celebrar-ho, engegant un nou projecte, Tastets de Natura, coincidint amb el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Es farà amb La Descoberta de les plantes silvestres d'hivern, les grans desconegudes de la nostra flora. Serà a l'Hort de la Sínia i el preu serà de cinc euros. Serà a les onze del matí de dissabte. Més info, aquí El Match d'Impro és el punt en el qual s'uneixen la passió de l'esport i la màgia del teatre improvisat. Aquest intensiu, a càrrec de l'actor Pep Linares, és un primer contacte amb les bases fonamentals de la improvisació teatral. Dos equips d'improvisadors que s'enfronten en escena. Un àrbitre que decideix els jocs i penalitza les faltes. Un públic entregat que vota i participa amb suggeriments.Està adreçat a qualsevol persona, tingui o no experiència escènica. Les sessions serán de 11.00 h a 14.00 h / 15.30 h a 18.30 h. Més info, aquí La directora de cinema Mar Targarona farà un col·loqui amb el públic assistent a la projecció de la seva última pel·lícula, El fotógrafo de Mauthausen (2018), nominada a 9 premis Gaudí i a 4 premis Goya. La projecció començarà a les 11 h, a la Sala d'actes de l'Il·lustra Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT) i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), coorganitzadors de l'acte. El col·loqui, començarà just després que acabi la pel·lícula. L'acte és gratuït i obert a tota la ciutadania.Més info de l'acte, aquí Ángel Stanich a la Sala Zero, a les deu de la nit. Ángel Stanich és un compositor, cantant i músic de rock alternatiu, que posseeix una veu i un estil molt peculiars. Serà el dissabte 26 de gener a les deu de la nit a la Sala Zero.A Altafulla, tindrà lloc la vuitena marxa dels castells del Baix Gaià.Tindrà una durada de 7 hores i 30 minuts.Sortida des de les eres de davant del Castell dels Montserrat. El recorregut serà a través de la xarxa de camins: Altafulla – Tamarit – el Catllar – la Riera – Ferran – Altafulla.La Festa Major d'Hivern presenta un intens programa que promet fer gaudir a grans i petits. L'actuació de Blas Cantó, un dels artistes més prometedors en el panorama de la música espanyola actual, tindrà lloc el dissabte 26 de gener a les 23 hores a l'Envelat. L'acte és totalment gratuït. Aquest jove artista va ser el guanyador de la cinquena edició de Tu Cara me suena. Després del concert, tindrà lloc l'Afterparty agrorumba i olé a càrrec del Dj OGT. També es durà a terme la Festa Flaix FM amb la presència de Sergi Domene, Jordi Véliz i Cosmik.Pels més petits, el Salta Xic'S amb inflables i tallers per conèixer la cultura popular del municipi a la plaça del TAS. Serà el dissabte 26 de gener a les 17h.La Gran Festa de la Calçotada de Valls obrirà portes diumenge a les 10 hores i entre els seus concursos destaquen el de cultivadors, el de salsa de la calçotada i el popular Concurs de Menjar Calçots que cada any desperta més interès. En concret, serà a dos quarts d'onze del diumenge, quan començarà el XXVIII Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls on es podran veure demostracions de l'elaboració de la salsa de la Calçotada de Valls. També es podrà descobrir com es fa la salsa per a celíacs i intolerants als fruits secs. Més tard, a dos quarts de dotze, hi haurà una mostra de danses del seguici cerimonial de Valls. Començarà a la Plaça del Blat fins al Pati. Aquesta cercavila compta amb el ball de la Primera amb els grallers de la Unió Anelles de la Flama, el ball de Bastons de Valls amb els seus músics, ball de Pastorets de Valls, el ball de Gitanes de Valls, amb els grallers de la Colla Jove dels Xiquets de Valls. Serà a dos quarts d'una, des de la plaça del Blat, quan tindrà lloc la Cercavila dels elements festius de la Calçotada com el gegant del Calçot de Valls, de l'Agrupació el Calçot-AAEET i la Mulassa de Valls, entre d'altres.A partir de la una del migdia serà l'esperat moment del XXXIV Concurs de menjar calçots a la Plaça El Pati. Aquest concurs ens donarà l'oportunitat de conèixer aquell valent que més calçots mengi. A l'inici del concurs, les Colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars.Móra la Nova acull la XVII Fira Intercomarcal de l'Oli aquest cap de setmana. L'objectiu és potenciar l'oli de les tres comarques participants. La fira es realitzarà al Pavelló Comercial. El programa començarà oficialment el dissabte 26 de gener amb l' Obertura i inauguració de la, a càrrec del President del Parlament de Catalunya Roger Torrent. Diumenge 27 de gener, el programa d'actes estarà ple de propostes gastronòmiques i culturals molt interessants com la Degustació de la Clotxa a les deu del matí a l'exterior del pavelló firal o el concurs d'allioli que tindrà lloc a dos quarts d'una del migdia. A la tarda, els infants podran gaudir del Taller artístic de l'oli a l'Espai actiu dins el pavelló firal, a les 16.15 hores. I el berenar de pa amb oli i xocolata, sucre o sal serà a les 17.30 hores, també a l'espai actiu dins el Pavelló Firal.