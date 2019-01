Què fer aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana hi ha previst tot un seguit d'activitats culturals per gaudir del temps d'oci

Aquest cap de setmana hi ha previst tot un seguit d'activitats culturals per gaudir del temps d'oci. Des del Diari Més hem realitzat una selecció d'alguna de les propostes més interessants:Activitat lúdica i creativa per compartir amb els més petits de la casa. Un espai per jugar, experimentar i crear. Taller a càrrec de la Violeta Bofarull. Dirigit a famílies amb nens a partir de 5 anys. Serà dissabte a les onze del matí al Taller d’Arts ExpresaT, situat al Carrer López Pelaez, num. 12.CaixaForum acull l’obra de teatre musical:Quatre joves, amants dels musicals, s'assabenten que un teatre es vol desfer de les escenografies i dels materials dels musicals que han tingut en cartell al llarg dels anys. Els quatre amics es troben al teatre, on descobreixen decorats, attrezzo, vestuari... A mesura que es van trobant objectes i vestits canten cançons que els apassionen i expliquen anècdotes i històries dels musicals als quals pertanyen. Tot plegat els porta a fer un viatge per la història contemporània del musical americà. Aquest espectacle serà dissabte 19 a les 18 hores. Activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.El Russian Classical Ballet presenta una producció clàssica, amb una escenografia realista i de gran bellesa. Una narrativa que desperta el nostre imaginari, portant-nos per al regne de la fantasia. Sota la direcció de la famosa ballarina Evgeniya Bespalova. Serà el dissabte a les set de la tarda al Palau Firal de Congressos. Més info, aquí La cantata escènica més famosa de la música occidental es basa en 24 poemes medievals trobats l’any 1803 en un còdex datat entre els segles XII i XIII que estava guardat en un monestir benedictí alemany. Els textos expliquen tot el contrari del que devia ser la vida monacal, ja que representen un cant als plaers de la vida tals com menjar, beure, riure, estimar-se o gaudir de la natura o del joc, i no estan exempts de crítiques corrosives al clergat i als governants. Serà al Teatre de Tarragona, aquest dissabte a les nou de la nit. Més info, aquí El Port ofereix diferents exposicions molt interessants. En particular, diumenge 20 de gener a les 11,30 hores s’inaugurarà la instal·lació fotogràfica 'de Ricard Martínez formada per imatges dels bombardejos que va patir Tarragona i el seu port durant la Guerra Civil; fotografies preses pels mateixos atacants just després del moment de llençar les bombes i de causar destrucció per tot arreu. Les fotografies onejaran dalt d’uns pals a manera d’insígnies obscures que qüestionen l’ús de la violència, sobretot la que s’executa des del poder. Durant la inauguració hi haurà una actuació de la Coral Sageta de Foc que interpretaran cançons de l’època.També es pot veure encara l’exposició '7. Els retrats en blanc i negre de 70 tarragonins, realitzats per Albert Saludes al llarg dels darrers dos anys i mig, són el fil conductor d’una exposició que s’ubica al Tinglado 1 del Moll de Costa. De dimarts a dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliureAquestamb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Sebastià, Festa Major d’Hivern de Constantí–, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza unes Jornades de Portes Obertes al Conjunt monumental de Centcelles (Afores, s/núm. 43120 Constantí), que es podrà visitar de manera gratuïta de 10 a 14 hores.Durant dos caps de setmana, la Canonja celebra Sant Sebastià amb un programa d’actes que compta amb la col·laboració de veïns i entitats i que aconsegueix en ple gener treure a la gent als carrers de la Canonja. Entre els actes per aquest cap de setmana, hi haurà una exhibició canina dissabte, al parc del Mas de l’Hort de l’Abeurador, a càrrec de la Reial Societat Canina de Catalunya. I a partir de les deu del matí es podrà fer un passeig en segway. Pels més petits a partir de les onze del matí, als voltants del Poliesportiu, tindran lloc inflables i jocs. L’Orquestra Maravella serà l’encarregada del concert de la tarda i del ball de la nit que finalitzarà amb dj per als joves.Dissabte, hi ha molts actes previstos per gaudir de la Festa Major de Constantí. Destaca per exemple, el Concert Jove que s’emmarca en la celebració dels 20 anys de Constantí Ràdio. Inclourà l’actuació de Joan Rovira, el grup U-Rock i el Dj Carles Navarrol.