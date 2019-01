Què fer el cap de setmana?

Actualitzada 11/01/2019 a les 10:46

Un cap de setmana que s'espera fred però això no vol dir que no puguem gaudir de les activitats previstes pel cap de setmana. Des del Diari Més en fem una selecció de les propostes més interessants:Dissabte tindrà lloc a CaixaForum de Tarragona una nova proposta cinematogràfica del cicle Petits Cinèfils: Ernest & Célestine. L'Ernest és un os gran, marginal i famolenc. Un dia, buscant menjar a les escombraries, es troba amb la Célestine, una rateta espavilada. Una pel·lícula d'aventures entranyable i delicada que ha estat nominada als Oscar i guardonada amb el César a la millor pel·lícula d'animació l'any 2013. Més info, aquí Green Covers presenta un concert tribut a tres de les bandes més importants de la dècada dels 80, 'U2', 'The Cure' i 'Depeche Mode'. Serà a la sala Zero. Un show de tres hores on es repassen un a un els temes més representatius de cadascuna d'elles. Més informació, aquí Diumenge dia 13 de gener, Tarragona acollirà un esdeveniment únic al voltant del Swing. Tindrà lloc al Teatre El Magatzem de la Cooperativa Obrera. Començarà a les dotze del migdia amb Shim Sham: una coreografia de ball individual, ben coneguda pels ballarins de lindy hop. També, hi haurà una Jam i Fideuà a la Cantonada. A les quatre de la tarda hi haurà una conferència amb Martí Sagalàs: Un tomb per Harlem a la Cantonada. I a les cinc de la tarda, serà el moment d'un Jam amb vinils amb Martí Sagalàs a la Cantonada. Més informació per aquest esdeveniment, aquí És una proposta teatral còmica on es busca retre homenatge a les moltes maneres de parlar el català -no sempre conforme a les normes de l’Acadèmia- dels nostres avis, pares, nosaltres mateixos i els nostres fills.Serà el 12 de gener a les 20:30 hores i el 13 de gener a les 18:30 hores. Més informació aquí A les dotze del migdia de dissabte tindrà lloc la Jam Pagès sessió. Es tracta d'una proposta musical per gaudir-la mentre prens un vermut. Serà a la Cafeteria els Pagesos de la Germandat Sant Isidre i Santa Llúcia.Riudecanyes ja té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa de l’Oli Nou que enguany arribarà a la 27 edició. Serà el diumenge dia 13 de gener a partir d’un quart de deu del matí, davant de la Societat Recreativa, al carrer Dilluns 70. Aquesta cita serà una bona ocasió per degustar l’oli d’oliva verge extra Escornalbou Gourmet, marca amb la qual la Cooperativa de Riudecanyes comercialitza el seu oli.Dissabte, tindrà lloc un concert de Jazz a la Pallissa de l'Era del Senyor, Camí de l'Ermita, 10. Serà a càrrec de Afárá Ancestors que presentarà el disc Llé mi, un projecte Afro, World Music i Jazz.Diumenge, serà el moment de la Copa Catalunya de Quiddith, ’esport sorgit de la novel·la Harry Potter, de JK Rowling. A partir de les nou del matí, a l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Els Bocs Foll, els Nightmare Grims i els Barcelona Eagles lluitaran pel títol i per un bitllet a l’European Quidditch Cup que es disputarà a Bèlgica al maig.Aquest dissabte, el municipi de Les Borges del Camp comença els actes previs a la seva Festa Major en honor al seu patró Sant Antoni. En concret, el dissabte dia 12 de gener, tindrà lloc el concert presentació del duet Terra que anirà acompanyat d’un tast de vi. Aquest grup presentarà el seu primer treball anomenat Roda el Món, un viatge musical que relata les vivències, les emocions a través d’un treball que és un quadern de viatge. L’entrada és gratuïta i el tast de vi té el preu d’un euro.