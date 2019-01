Què fer aquest cap de setmana?

Des del Diari Més destaquem alguns dels municipis on Ses Majestats els Reis d'Orient es deixaran veure

Actualitzada 04/01/2019 a les 12:36

Aquest és un cap de setmana especial i la majoria de pobles i municipis rebran a Ses Majestats els Reis Melcior Gaspar i Baltasar. Des del Diari Més ens fem ressó només d'alguns dels llocs on viure aquest esdeveniment que omplirà d'il·lusió a grans i petits.A Tarragona, els Reis arribaran per via marítima i desembarcaran al Serrallo. Serà a les 18:15 hores, aquest dissabte. Després, des de les 19 fins a les 20.30 hores la Cavalcada recorrerà els carrers de la ciutat, des del carrer Reial fins a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament, on l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, els hi lliurarà les claus de la ciutat. El recorregut serà: carrer Reial, plaça dels Carros, carrer d’Apodaca, Mitja Lluna, carrer de la Unió, Rambla Nova (dos tombs), carrer Sant Agustí, Portalet i plaça de la Font.Ses Majestats els Reis d’Orient estrenaran noves carrosses en la cavalcada d’Altafulla el pròxim dissabte 5 de gener durant la Nit de Reis. La cavalcada començarà a les 17:45 des de la plaça dels Vents, a Baix a Mar, i acabarà a la plaça del Pou. L’entrega dels regals serà al Casal La Violeta.A Reus, els Reis Mags d’Orient arribaran al Parc de Sant Jordi i a partir de les set de la tarda començarà la tradicional Cavalcada pels carrers de la ciutat per poder saludar a tots abans de repartir els regals. La sortida des del carrer Ample, avingudes Prat de la Riba i President Companys, carrer Sant Joan, Tomb de Ravals, carrer Salvador Espriu, carrer de l’Amargura. En arribar a la plaça Marià Fortuny, només els Reis Mags i el seu seguici amb els cavalls baixaran pel carrer Llovera fins a la plaça del Mercadal.Els tres Reis d’Orient arribaran a Cambrils per mar el proper dissabte a les 18:30 hores. Per amenitzar l’espera a partir de les 18 hores hi haurà animació al port amb els Timbalers Cop de Cap. Els focs d’Artifici anunciaran l’arribada de Ses Majestats i seguidament s'iniciarà la gran cavalcada pels carrers i places de la vila.Els tres Reis Mags d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar també arribaran dissabte a la tarda a Salou com és ja tradició per mar, tocant terra a l’Espigó del Moll, al Port Esportiu als voltants de les 18 hores. Aniran pel carrer Barcelona, Via Roma, el carrer Ciutat de Reus, Via Aurèlia i fins arribar, com a novetat d’aquest any, al Centre Cultural Torre Vella.Un any més, Ses Majestats arribaran a Roda de Berà en vaixell. Serà a partir de les cinc de la tarda al Port Esportiu on centenars de persones els hi estaran esperant amb gran il·lusió. Des d’allà faran un petit recorregut damunt les seves carrosses per la plaça Mediterrani, av. del Mar, carrer Sant Llorenç, av. Reina Fabiola, av. de la Platja o plaça Sant Jaume, entre d’altres. L’itinerari els portarà per l’avinguda Sant Jordi, plaça Catalunya i pels carrers Generalitat, Nou i Joan Carles I fins a la plaça de l’Ajuntament, on, des del balcó, acompanyats per l’alcalde Pere Virgili i els membres de la Corporació, saludaran a tots els presents i recolliran la clau màgica que obre les portes de totes les llars del poble.Valls prepara l’arribada de ses Majestats els Reis d’Orient i la Cavalcada el proper divendres dia 5 de gener a les 18.30h a l’estació del ferrocarril. L’itinerari de la Cavalcada començarà a la plaça de l’Estació i el passeig de l’Estació per continuar pels carrers Vallvera, Avenir i Anselm Clavé, la plaça Font de la Manxa, la carretera de Montblanc, l’Abat Llort, Cor de Maria i muralla de Sant Antoni, per entrar al Barri Antic pel carrer de l’Església, la plaça del Blat, el carrer de la Cort. La cavalcada màgica acabarà com és tradicional al Pati on ses Majestats rebran la benvinguda de l’alcalde que els lliurarà les claus de totes les cases de la ciutat.També a Valls, dissabte des de les 11.30 hores, des del Passeig de l’Estació, el personatge del Fumera passejarà pels carrers de Valls. L' Itinerari serà carrers Vallvera, Avenir, Germans Sant Gabriel, el Pati, La Cort i plaça del Blat.Els Reis arribaran a Vila-seca a les 17.00 h per la plaça de Joan Kies Hellmont i faran el següent recorregut que els ha de portar fins al Castell de Vila-seca: avinguda de Ramon d'Olzina, plaça dels Països Catalans, carrers de la Riera, de Sant Jordi, de Reus, de l'Hospital, del Comte de Sicart, fins arribar al Castell, on després de realitzar l'Adoració del nen Jesús, Ses Majestats d'Orient seran rebuts per les autoritats i saludaran el poble de Vila-seca, enmig d'un espectacle de llum i música. Posteriorment, els Reis Mags repartiran les joguines per tots els carrers de Vila-seca.La Cavalcada pels carrers del poble començarà a les 18:30 hores. Els Reis i els patges reials inicien el seu recorregut per diferents carrers de la vila fins arribar a la plaça Nova. Ja arribats a la plaça Nova, Ses Majestats els Reis d’Orient fan un discurs des del balcó de l’Ajuntament i en finalitzar, desprès de repartir més caramels.I per rebre a ses Majestats gaudint de la música, la Sala Zero acollirà el concert de Harrison Ford Fiesta amb i Vaz Oliver. Serà a les deu del vespre d'aquest dissabte. Un grup originari de la província de Tarragona i està format per Romain, César, Pablo i David que portaran la seva música folk a la sala tarragonina. El preu de l'entrada és de 12 euros.A Reus, dissabte a les onze del matí, tindrà lloc un concert de música gòspel. Serà al Mercat de marxants i estarà protagonitzat pel cor Sons de Gòspel. Serà un dels darrers actes per viure l'esperit nadalenc.