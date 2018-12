Què fer aquest cap de setmana?

Els infants tenen l'oportunitat de viure la il·lusió del tió, dels patges i de moltes altres activitats pensades per ells

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:40

Creant un Nadal de somni al Teatret del Serrallo

Arriba la Tiona al Serrallo

12.00h Cercavila pel barri on hi participarà la nova Tiona i els Gegants.

13.00h Fem cagar la Tiona. Tots els nens i nenes que vulguin podran fer cagar la Tiona que segur, ja s'haurà recuperat del seu llarg viatge.

Animació infantil al Corte Inglés

El musical de La Bella i la Bèstia a Tarragona

Jocs infantils i més Tió a Tarragona

Déu de Woody Allen al Teatre Magatzem

Tribut a Mecano al Palau de Congressos de Tarragona

Parc Familiar de Nadal al Barri de Sant Salvador

'La malvada guineu ferotge' a Altafulla

Actes de Nadal a Reus

L’espectacle itinerant pels carrers del centre amb Ses Altíssimes a càrrec de la companyia Estampades. Serà dissabte a partir de les 19:00 hores.

Al Teatre de l’Orfeó Reusenc, també a les 19:00 de la tarda del dissabte 22, tindrà lloc la representació d’ Els Pastorets: Belluget i Bieló .

. Dissabte i diumenge, a les 19:30 hores, al voltant de la Prioral de Sant Pere i a la plaça de les Peixeteries Velles, es podran veure retaules Vivents, una representació de diverses escenes entorn del naixement i la infantesa del nen Jesús.

Diumenge, a les 18:30 hores, tindrà lloc una Cantada de Nadales des de la Plaça del Mercadal i pels carrers del Centre de la ciutat.

Una obra de Nadal a Cambrils

Aquest cap de setmana hi ha previstes tot una sèrie d’activitats per gaudir d’un cap de setmana previ al Nadal. En molts indrets podem continuar gaudint de Mercats i Fires de Nadal però a més hi ha altres activitats previstes que ens ofereixen l’oportunitat de gaudir del cap de setmana previ al Nadal. Els infants tenen l'oportunitat de viure la il·lusió del tió, dels patges i de moltes altres activitats pensades per ells. Des del Diari Més en triem algunes propostes:El diumenge tindrà lloc al Teatret del Serrallo un taller per a totes les famílies per escalfar els motors els dies previs al Nadal. En mans de Genovesa Narratives Teatrals el Teatret es transformarà en un espai de creació per a totes les famílies, amb l'objectiu de crear un treball col·laboratiu escenogràfic que després tothom pugui veure materialitzat en l'escenificació de l'obra. A més, els petits podran fer la seva carta durant el matí a ritme de la música del Nadal i rebran la visita del Patge real que Ses Majestats els Reis. Serà a partir de les onze del matí i fins les 13:30 hores. Més info, aquí Des de les muntanyes més llunyanes, arriba morta de fred i gana, la Tiona. Tots els nens podran apropar-se al barri del Serrallo, al Passeig Trafalgar, on gaudiran de:Més info, aquí El Corte Inglés ha programat tot un seguit d’activitats per aquest mes de desembre. Dissabte 22, tindrà lloc a diferents hores l’animació de Coloraines Band sota el títol de‘Propera estació: La Festa’. Diumenge, serà el torn Jordi Patxeco amb l’espectacle‘Saltem, balle, cantem i fem Tió’. Des de les 12:30 a les 18:30 hores.Un espectacle infantil per a dates nadalenques és la proposta. L’adaptació del musical infantil La Bella y la Bestia. Aquest espectacle es podrà veure al Palau Firal i de Congressos el dissabte 22 de desembre a les 12:30 hores. La venda anticipada de les entrades es pot realitzar aquí Els Jocs diversos de Nadal arribaran dissabte des de les 17:00 a les 20:00 hores a la Plaça Corsini i al Centre de Tarragona. El diumenge de les 11:00 a les 14:00 hores arribarà el Tió de Nadal a la Rambla Nova (davant l’OMAC). Tots els detalls aquí Déu o Deus Ex Machina és una comèdia; bé més aviat dues comèdies en una o potser... fins i tot en són tres...! En un teatre de Broadway s'està assajant una obra ambientada a l'Atenes de l'antiga Grècia amb un fatal problema: no tenen el final de l'obra i el temps s'esgota. Un grup d'espectadors i actors assisteixen a aquesta mena d'assaig i observen boca badats les terribles discussions que tenen Diabetis -l'actor- i Hepatitis -l'autor-.La comèdia està servida: teatre dins del teatre, amb personatges de l'absurd i divertits que comencen a pensar per si mateixos i que posaran en relleu algunes de les grans preocupacions existencials de la humanitat.El teatre Magatzem acollirà dues funcions el dissabte a les 20:30 hores i a les 22:30hores.Més informació i entrades, aquí L’espectacle Mujer contra Mujer, que ret tribut a Mecano, arriba a Tarragona el pròxim 22 de desembre. Tindrà lloc a dos quarts de nou al Palau Firal i de Congressos de la ciutat. L’espectacle explica la història la Luna i la Clara, dues desconegudes a les quals la «força del destí» convida a compartir un mateix rumb. La música de Mecano marcarà el ritme d’aquesta trobada casual que canviarà les seves vides. Les seves frustracions i desenganys, els desitjos perduts, es reflectiran en les lletres de les cançons més famoses de Mecano.Els dies 21 i 22 de desembre tindrà lloc el Parc Familiar de Nadal al barri de Sant Salvador amb activitats per a tothom. Divendres i dissabte, de les 17 a les 20 hores, al Centre Cívic de Sant Salvador, i dissabte de les 12 a les 14.30 hores, al Pavelló municipal acolliran diferents tallers, conta contes i jocs esportius. La cloenda del Parc familiar de Nadal serà dissabte a la tarda al Centre Cívic del barri amb una festa d’animació i xocolatada. Per participar al Parc cal portar un aliment de llarga caducitat i primera necessitat que es destinarà a Càritas del barri de Sant Salvador. Més info, aquí Dissabte 22 de desembre, a les sis de la tarda, al Casal La Violeta, tindrà lloc una sessió de Cinema de Nadal: la malvada guineu ferotge. L’entrada serà gratuïta i apta per a tots els públics.Entre els diversos actes nadalencs a Reus, destaca:Un nadal a cavall d’en Rudolf és un taller pels infants que tindran l’oportunitat de construir la joguina del Rudolf per ajudar al pare-Noel. Serà al Mercat de la Vila a les 11.30 hores.