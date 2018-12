Què fer aquest cap de setmana?

Tenen lloc Mercats i Fires de Nadal però a més hi ha altres activitats previstes que ens ofereixen l’oportunitat de gaudir del cap de setmana previ al Nadal

de 5 km ide 4,4 km a favor de la. La sortida serà des del Moll de Costa. Les inscripcions es poden realitzar en línia: www.athleticevents.net i presencials a la Rambla Francesc Macià 5 L1.El Corte Inglés ha programat tot un seguit d'activitats per aquest mes de desembre. Dissabte dia 15 de desembre, hi ha previstes actuacions del Mag Gerard amb un espectacle que porta el nom de 'Màgia per deixar-te bocabadat'. El diumenge 16 de desembre, 'Historietes' de marionetes amb Galiot Teatre.La Sala Zero acull aquest dissabte dia 15 de desembre el concert pernsat per a totes les edats amb versions de The Beatles. Serà a les 17:30 hores. Un concert pensat pels més petits amb música dels Beatles, un viatge als anys 60's o viurem de primera mà les experiencies de la Iaia més Rockera!. Més info, aquí El Tió de Nadal arriba el dissabte a la Plaça Verdaguer. Aquest esdeveniment organitzat per la Conselleria de Comerç Ajuntament de Tarragona realitza una ruta per diferents punts de la ciutat. En particular des de les cinc a les vuit de la tarda, els nens es podrán apropar a veure el super tió a la Plaça Verdaguer. Diumenge, hi será a la Rambla Nova, davant de l'OMAC. La programació dels diferents punts on es podrá visitar, aquí També el tió arribarà al barri de Torres Jordi a les quatre de la tarda del dissabte, al local de l'entitat al barri.Aquest diumenge 16 de desembre, a les sis de la tarda, tindrà lloc una xocolatada solidària al restaurant El Vergel . Durant la xocolatada també hi haurà una xerrada d'un veterinari sobre temes vinculats als gats i s'oferiran dolços vegans. El donatiu per tal de poder participar serà de 8 euros.Aquest dissabte tindrà lloc un acte pensat pels més petits. A les 18:30 hores tindrà lloc una xocolatada solidària a la Plaça de la Constitució de Bonavista organitzada per l'Associació de Veïns del barri. Es repartirà coca i xocolata per a tothom. Més tard, a les 13:00 hores tindrà lloc un vermut solidari a la mateixa Plaça. El preu simbòlic és dos eurosA Altafulla hi ha previst tot una sèrie d'activitats vincultas amb el Nadal. Cal destacar elde la Coral Nous Rebrots d'Altafulla i la Coral Veu de la Terra de Vimbodí, que se celebrarà dissabte 15 de desembre, a les 17 hores,, i la, que tindrà lloc el diumenge 16 de desembre, a les 12 hores, al Fòrum Parroquial.Dissabte, a les sis de la tarda, també tindrà lloc un Concert de la Jazzorquestra l'Institut d'Altafulla i Berenar solidari. Serà a l'Instititut d'Altafulla i a càrrec de l'AMPA de l'Institut. La recaptació anirà destinada a la Marató de Tv3.Aquest dissabte i diumenge tindrà lloc a Valls, Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs, FICAP-2018. Al Mercat de Nadal de Valls es podran trobar aus vives però també arbres, figures de pessebre, vins i caves, mel, dolços, objectes ornamentals, productes artesanals... i tot el que és típic durant les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis. Un mercat que tindrà per marc el centre de la ciutat de Valls (la plaça del Blat, el Pati, els carrers de la Cort i Jaume Huguet) i que farà irradiar tota la ciutat i la convertirà en un gran mercat extraordinari que transferirà molt d'ambient i animació als carrers. Obert de les 10 del matí fins a les 9 del vespre (diumenge fins a 8 del vespre), esteu tots convidats a participar en el Mercat de Nadal de Valls, un mercat que se'ns ofereix uns quants dies abans de Nadal i que obrirà el cicle de les festes nadalenques, que, a Valls, ciutat dels Xiquets i dels calçots, es complementaran amb un variat ventall d'actes: il.luminació de carrers, exposicions, tradicions populars, pessebres, campanyes comercials...La Fira de Nadal tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de desembre. Aquesta mostra combinarà els estands de comerciants locals amb tallers i actes per a tots els assistents: des d'una concentració de Tions fins a fotografies instantànies, passant per una xocolatada o un taller per a aprendre com decorar l'arbre de Nadal, així com espectacles per a tota la família.La plaça de la Font serà l'escenari, un cop més, de la Festa de l'Oli Nou del Morell, que tindrà lloc aquest diumenge 16 de desembre. L'activitat començarà a les 9 del matí amb un esmorzar amb pa torrat, llonganissa, cansalada, botifarra, fruita, vi i aigua, tot plegat productes de producció km 0. Com sempre, serà un esmorzar solidari, ja que l'import íntegre del tiquet, que tindrà un cost de 3 euros, anirà destinat a La Marató de TV3, aquest 2018 dedicada a la investigació contra el càncer.