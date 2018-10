Què fer aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana hi ha programades moltes activitats gastronòmiques, fires i espectacles musicals. Des del Diari Més compartim algunes de les propostes

Actualitzada 10/10/2018 a les 13:05

Mercat Medieval a la Part Alta de Tarragona

V Ruta Nocturna de Tarragona

Fira Santa Teresa del Vendrell

Fira Cambrils, entrada al País del Vi

Fira de Bandolers d'Alcover

Diada de l'Arrossejat a l'Ametlla de Mar

Pratdip Llegendari

Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte

Festa Major Petita de Roda de Berà

Festa de la Cervesa Artesana a Torredembarra

La Part Alta de Tarragona es prepara per acollir un dels esdeveniments més clàssics de la ciutat, el Mercat Medieval que omplirà el Pla de la Seu i els carrers que envolten la Catedral des de dijous dia 11 al diumenge dia 14 d'octubre. Durant aquests quatre dies, sempre de deu del matí a deu del vespre, hi haurà un gran ventall d'activitats adreçades a tots els públics que portaran a aquest espai antic i històric tarragoní l'artesania, les tradicions, els oficis antics, la màgia i l'esoterisme o la música que sonava ara fa uns segles i que encara s'ha mantingut. Dissabte dia 13, durant tot el dia, el públic podrà veure de ben a prop què fa un picapedrer i com es treballa el ferro amb la forja. A les dotze del migdia arribaran els espectacles de danses medievals amb el grup Octava Milla que repetirà actuació a la tarda, a dos quarts de vuit, tot just després de la Cercavila pels carrers que ocuparà el Mercat Medieval i que s'iniciarà a les set de la tarda. L'últim dia del Mercat, el diumenge 14 d'octubre, a les onze del matí es farà la Trobada Gegantera Medieval i a les set de la tarda, Cercavila.Al Moll de Pescadors del barri del Serrallo, tindrà lloc la V Ruta Nocturna de Tarragona. Serà dissabte des de les sis de la tarda, quan els interessats podran visitar stands, música, ruta Motard a les nou del vespre, sopar a preu popular i concerts, entre altres propostes.La Fira de Santa Teresa del Vendrell tindrà lloc fins al 14 d'octubre. En aquesta edició es consoliden sectors que s'havien posat en marxa en edicions anteriors: la Fira d'abans, el carrer de l'art, l'automoció, la multisectorial, el Firatast i la Handmade. Com a actes paral·lels, el programa d'actes incorporarà de nou la diada castellera, la cercavila dels grups de cultura popular, actuacions musicals, tallers infantils i familiars, atraccions, escenificacions teatrals, el concurs nacional de colles sardanistes i l'automoció, a la zona del Pèlag. La Fira comptarà amb 73 estands a la Rambla, 10 concessionàries a la zona del Pèlag i 18 talleristes a l'espai Handmade, a la plaça Nova. Enguany, el grup La Desbandada presentarà el seu nou disc Acabamos de empezar, el dissabte 13 d'octubre, a partir de les dotze de la nit. Amb motiu d'aquest concert i del Firafoc, l'Avinguda Jaume Carner estarà tallada al trànsit la tarda dels dies 12 i 13 d'octubre.El Parc del Pescador de Cambrils tornarà a ser l'aparador dels vins de Denominacions d'Origen del territori i la gastronomia cambrilenca. De l'11 al 14 d'octubre, la novena edició de la Mostra de Vi i Gastronomia 'Cambrils, entrada al País del Vi' oferirà degustacions de vi, gastronomia, tastos guiats, tallers familiars, actuacions musicals, castells i altres esdeveniments. Aquesta novena edició comptarà amb tres establiments de dolç, una Associació Gastronòmica (Associació Societas Coqvinària Cambrils) i els plats més típics de la Confraria de Pescadors de Cambrils.Alcover entrarà de ple a la vida quotidiana dels segles XVI i XVII de l'11 al 14 d'octubre amb la Fira de Bandolers, que enguany suma setze edicions. L'esdeveniment s'articularà al voltant de tres racons: el teatral, el gastronòmic i el mercat d'artesania i productes de la terra i, com a novetat, la plaça Nova –on hi ha l'Ajuntament–, agafa força. I és que, en aquesta 16a edició, aquest espai es convertirà en el punt neuràlgic de tot l'entramat teatral i acollirà la Gran Taverna dels Bandolers, amb el teatre, la gastronomia i la música com a protagonistes. Els espectacles més destacats seran La comèdia dels murris, l'Esbatussada bandolera i Benvinguts a la taverna dels bandolers!, els quals es representaran en diferents passis el 12, 13 i 14 d'octubre a l'Església Vella, la plaça Vella i la plaça Nova, respectivament. A més, s'incorporarà un nou espectacle de públic infantil, El conte bandoler, a la plaça Rubert. La programació es pot consultar aquí L'Ametlla de Mar ho té tot preparat per tornar a repetir les Jornades Gastronòmiques de l'Arrossejat i del Peix de Llotja. De l'11 al 21 d'octubre es podran degustar els menús gastronòmics a diferents restaurants. Aquest esdeveniment és l'aparador dels productes de la seva llotja i una mostra de les millors receptes dels seus restauradors. Dissabte 13 d'octubre, serà quan tindrà lloc la 34a Diada de l'Arrossejat. Inclourà, entre altres aspectes, una novetat donat que aquest any també s'hi afegirà degustacions de pop. Uns cuiners amateurs brindaran l'oportunitat de veure com es cuina aquest plat típic de la cuina marinera en el concurs d'arrossejat que per cada any augmenta el nombre de participants.La cinquena edició del festival Pratdip Llegendari arriba aquesta cap de setmana carregat de fantasia, misteri i por. El programa compta amb activitats per a grans i petits, amb un marcat component lúdic i també solidari. El festival commemora la llegenda dels dips, els vampírics animals que l'escriptor Joan Perucho va immortalitzar a la seva novel·la Les històries naturals.Els dies 13 i 14 d'octubre, els carrers del municipi es convertiran en l'escenari d'espectacles, tallers, el mercat d'artesania i altres activitats on conflueixen el lleure, la gastronomia, l'art, la història i les llegendes. Entre les novetats d'enguany, destaquen l'espectacle de foc i misteri al castell, titulat Seducció de sang i que representa una part de la història d'Onofre de Dip. La representació anirà a càrrec de Gisela de Foc i de la companyia de teatre Juandesafinado. També hi haurà un espectacle de màgia adulta que porta el nom de Somnis Credes, a càrrec del McArra.El municipi de Prat de Comte acull el proper 12 i 13 d'octubre la Festa de l'Aiguardent. Tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals estands. Entre els actes programats pel primer dia de la Fira, hi haurà ballada de jotes, taller de perfums i taller i tast de destil·lació d'aiguardent. A més pels infants que s'apropin a la Fira, hi ha pensada l'activitat de Contacontes sota el títol Les plantes aromàtiques i els Ports a la Carretera de la Fontcalda. Dissabte, hi ha previstos més tallers com la Demostració d'ornamentació amb espígol, tast de Vermut Miró o el taller de Tints naturals per infants, de nou a la carretera de la Fontcalda a dos quarts de dotze del migdia.Roda de Berà celebrarà la seva Festa Major Petita aquest cap de setmana, des de divendres 12 al diumenge 14 d'octubre. Seran molts els actes previstos per gaudir d'aquesta festa pensada per a totes les edats. Entre les activitats, dissabte, els nens podran gaudir a primera hora del matí amb els inflables que s'ubicaran a la Plaça de la Sardana. Serà des de les onze a dos quarts de dues del migdia. I a la tarda, pels carrers del municipi, grans i petits gaudiran del Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Roda de Berà. I a partir de les deu de la nit, tindrà lloc l'espectacle de màgia Mago, un fart de riure a càrrec del mag Nebur. Serà al Casino Municipal.La plaça del Castell de Torredembarra acollirà, els dies 12, 13 i 14 d’octubre, la 9a edició de la Fira de la Cervesa Artesana.Un total de 12 productors mostraran les seves elaboracions del divendres 12 al diumenge 14 d’octubre. La fira s’acompanya d’un programa d’activitats per tal de donar a conèixer la cultura de la cervesa i esdevenir una bona proposta d’oci per a totes les edats: cates, trobada dels amics dels scooters clàssics, música en viu, activitats infantils, inflable i dj’s. El programa es pot consultar aquí