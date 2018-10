Què fer aquest cap de setmana?

El XXVII Concurs de Castells, les Festes del Roser de Tarragona, música per tota la família i el festival cinematogràfic Psicurt són algunes de les opcions per aquest cap de setmana

Actualitzada 05/10/2018 a les 10:35

Des del Diari Més destaquem algunes de les propostes previstes per aprofitar al màxim aquest cap de setmana:Merceria, la Baixada del Patriarca les places de les Cols i Fòrum i altres carrers dels voltants van iniciar ahir a la tarda una nova edició de les Festes del Roser, que s'allargaran fins al pròxim diumenge. El cap de setmana estarà ple d'activitats i finalitzarà el diumenge, a les 21 hores, amb un concert d'havaneres.Aquest cap de setmana la Tarraco Arena Plaça tornarà a acollir les 31 millors colles castelleres. És un espectacle de primer nivell i una oportunitat magnífica de gaudir del fet casteller, una mostra cultural catalana declarada patrimoni cultural i immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El dimarts 31 de juliol es van posar a la venda i en una hora i 44 minuts, les entrades per la jornada de diumenge s’havien esgotat. D’altra banda, cal remarcar que per la jornada de dissabte encara queden localitats.Dissabte la plaça de la Font també s'omplirà de castells. En aquesta ocasió, però, no serà cap colla catalana la que aixecarà les seves impressionants construccions, sinó que seran colles vingudes d'arreu del món les que participaran en aquesta diada d'exhibició, que des de l'última edició del Concurs de Castells precedeix la jornada de dissabte. Enguany, la Diada Internacional compta amb dues incorporacions destacades: el Govindes de Mumbai i la Muixeranga d'Algemesí. La resta de colles que participaran en la Diada Internacional són els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers of London, els Castellers d'Andorra i els Castellers de París.Aquest cap de setmana continua el festival Psicurt, que uneix cinema i salut fins el pròxim 8 d'octubre. L'objectiu del festival és acostar la salut mental a través del cinema. Enguany, més de 300 curtmetratges han volgut optar al certamen absolut del festival. Divendres 5 d'octubre i dissabte 6 d'octubre es projectaran la selecció de curtmetratges, candidats als premis de cada categoria, a l'Antiga Audiència de Tarragona. Diumenge 7, a les 18.30 h, l'Antiga Audiència acollirà la Gala final d'entrega de premis i projecció dels curts guanyadors, conduïda per Yolanda García, periodista i comunicadora. Els detalls de la programació, es poden consultar aquí Una activitat per divertir-se i aprendre mitjançant el joc musical amb diferents instruments, l'expressió, la comunicació, el moviment, la veu, el ritme... Es treballarà sense sabates, per tant, s'han de portar mitjons per fer l'activitat. La participació dels pares és important segons els organitzadors perquè son part fonamental del taller. Edat recomanada, per infants d'1 a 3 anys. Serà a l'Abacus ubicada a al carrer Gasòmetre, 32 de Tarragona.La companyia Com Sona? ofereix aquest espectacle familiar ambientat als Estats Units dels anys vint i trenta: cinc músics amb cinc instruments diferents fan gaudir els més petits d'un recorregut musical a través de cançons populars amb petites pinzellades de jazz. L'estètica pròpia de l'època i del món del jazz es reflecteix en una posada en escena i un vestuari alhora proper als nostres dies i al públic infantil. Serà al Caixa Fòrum a les sis de la tarda. És una activitat recomanada per a famílies amb infants de 0 a 6 anys. Més info, aquí Sota el títol de '100 anys cantant', al Teatre Fortuny, a les 20:30 hores de dissabte, tindrà lloc la Trobada d'orfeons que han marcat la seva història, amb l'Orfeó Català, Orfeó de Lleida, Orfeó de Sants i Orfeó Reusenc per gaudir de la música clàssica.Reus acull el 3r Trofeu Ciutat de Reus de gimnàstica rítmica aquest dissabte 6 d'octubre al Pavelló Olímpic Municipal amb una participació prevista de gairebé 700 gimnastes pertanyents a 37 clubs d'arreu de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andorra. Es preveuen en total unes 12 hores de competició, que començaran a les 8:30 h amb els conjunts de Copa i els individuals de Copa Base. Durant la sessió de tarda es preveuen les proves de Conjunts Base i Absolut, així com els individuals masculí. Els lliuraments de premis es realitzaran a les 14:45 h i a les 20:30 h.Cambrils celebra el seu 10è aniversari del projecte d'Antena de la URV a Cambrils, a càrrec de Maria José Figueras, rectora de la URV. Tot seguit recital poètic i musical. Entrada gratuïta.eatre, titelles i màgia són protagonistes de la 2a edició del Deprop, el cicle de teatre de petit format que organitza la regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Morell. Un programa que fins al desembre, portarà al Teatre-Auditori del municipi 6 propostes pensades, majoritàriament, per a un públic familiar. El cicle continuarà aquest dissabte 6 d'octubre amb l'obra El Pis al Teatre Auditori. Serà a les sis de la tarda amb un preu de cinc euros a taquilla i de tres euros amb compra anticipada. El pis és una obra de teatre on l'humor i la màgia són els protagonistes durant 90 minuts.El Morell acull la cinquena cursa Hol•la Genis el proper diumenge, a les 9:45. La cursa solidària ja s'ha convertit en un clàssic en la lluita contra el càncer infantil. Enguany celebra la seva quarta edició, amb l'expectativa de reunir, com l'any passat, més d'un miler de persones. Es tracta d'una iniciativa de la família d'en Genís, un petit valent que va patir i superar un càncer, que ha decidit seguir lluitant per tots els nens i nenes que passen per la mateixa situacióLes modalitats serán de 5 km, caminada de 4km i infantils de diferents edats. La carrera i la caminada tenen un preu de 15 euros i la infantil 5 euros. Les inscripcions segueixen obertes fins el dia 5 a través de la pagina www.athleticevents.net i també de manera presencial al Pavelló Municipal del Morell. En aquesta ocasió, la cursa es destinarà a l'obra social Sant Joan de Déu i a la Fundació Ronald McDonald.Vimbodí i Poblet, amb el vidre, i Sarral, amb l'alabastre, són dos municipis de la Conca de Barberà que han fet de la seva artesania local la seva carta de presentació. Totes dues manifestacions es donaran la mà els propers dies 6 i 7 d'octubre en el marc de la V Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum. L'alabastre hi participarà com a artesania convidada, com a reconeixement als 100 anys del primer taller d'alabastre modern a Sarral, vila que enguany ha clos la commemoració d'aquesta efemèride. Hi haurà demostracions d'aquesta artesania a càrrec d'Isidre Magre, mestre artesà al capdavant del Museu de l'Alabastre.El pianista Cecilio Tieles oferirà un concert el proper diumenge 7 d'ictubre a les 19h a l'Auditori Josep Carreras. L'actuació tindrà lloc gràcies a la col·laboració entre l’Associació Cultural Catalano-Iberoamericana, el Patronat de Música de Vila-seca i la Fundació Auditori Josep Carreras. L’entrada al concert és gratuïta.