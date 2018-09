Què fer aquest cap de setmana?

Castells, teatre i propostes gastronòmiques conformen les possibilitats d'aquest cap de setmana

Actualitzada 28/09/2018 a les 10:03

Aquest cap de setmana s'espera encara un temps estival, perfecte per gaudir de temps a l'aire lliure. Tanmateix, també hi ha diverses propostes culturals i lúdiques pensades per gaudir amb amics o família.A Tarragona, l'entitat familiar Les Tecletes proposa una activitat per donar la benvinguda a la tardor. Pujaran a veremar al Priorat el diumenge 30 de setembre per descobrir les terres on creixen les vinyes, recollir el raïm dels ceps per després aixafar-lo amb els peus i tastar-ne el most. I compartiran un 'brunch' típic de pagès. Les famílies interessades es poden inscriure enviant un correu detallant el nombre d'adults i nens a info@tecletes.org com més aviat millor ( la data límit per inscriure's és divendres 28 de setembre).Aquest dissabte, tindrà lloc a Tarragona, una nova Xerrada 'Les principals representacions de Santa Tecla a la catedral de Tarragona'. Serà a càrrec de la Dra. Sofia Mata de la Cruz, directora del Museu Diocesà i professora de la Universitat Rovira i Virgili. Més info, aquí Aquest dissabte tindrà lloc al Serrallo, la Diada Castellera amb motiu de la Diada Blava amb l'actuació dels Xiquets del Serrallo, Castellers d'Andorra, Castellers de Mallorca i Castellers de Gavà. Serà aquest dissabte a les sis de la tarda. Més info, aquí A Reus, als Jardins de la Casa Rull tindrà lloc la Fira del còmic i el col·leccionista des de les deu del matí d'aquest dissabte. Els assistents trobaran parades de compra i venda de còmics i marxandatge, exposicions, tallers, actuacions musicals i diversos DJ que ambientaran l'esdeveniment.A les nou del vespre d'aquest dissabte, al Teatre Bartrina, tindrà lloc un recital de poemes sota el nom Poetes que sonen amb diferents autors de Reus. Seran peces musicades per Josep Navàs i interpretades pel Cor daCapo.El celler modernista de Nulles prepara una nova festa aquest dissabte 29 de setembre. En aquesta ocasió serà la primera Festa de la Verema celebrada mai a Nulles. Un dia que busca retre homenatge als veremadors que, any rere any, fan possible les collites que donen vida als vins i caves Adernats. Un moment culminant on es recullen els fruits de tot l'any, mai millor dit. L'activitat s'ha de reservar prèviament al telèfon 977 602 622 o al correu electrònic enoturisme@vinicoladenulles.com i té aforament limitat.Aquest diumenge a partir de les 10 del matí començarà el Concurs de Castells. Serà a Torredembarra, en la primera jornada del certamen, hereva del Concurs7. La diada del 30 de setembre comptarà amb les 11 últimes colles classificades del Rànquing Concurs Estrella.Serà a la plaça del Castell de Torredembarra.A Constantí, dissabte tindrà lloc una Jornada de recreació històrica per commemorar el 751 aniversari del bateig del rei Jaume II que va tenir lloc al segle XIII a l'Església de Constantí. Durant tot el dia es realitzaran activitats a la Plaça del Castell i al Parc de la muralla. A les 20.30 h. a la Plaça del Castell i les Escales del Morrot, es farà l'acte central amb una representació teatral, amb la participació d'actors i actrius del municipi.I diumenge, a les 12 i 16.30 hores, al Parc de les Escoles Velles a Constantí tindrà lloc el XXXVI Aplec de la Sardana Vila de Constantí.Vinyols i els Arcs organitza la tercera Marató per Relleus. En concret, 52 equips de 6 persones són els que es donaran cita aquest diumenge dia 30 de setembre al municipi. El tret de sortida per als primers relleus tindrà lloc a les 9.30 del matí però abans, ja a partir de les 9, s'oferirà un esmorzar de coca amb xocolata per a tota la canalla. Més tard, a les 11.30, començarà el vermut electrònic amb degustacions de vermut Miró.Teatre, titelles i màgia són protagonistes de la 2a edició del Deprop, el cicle de teatre de petit format que organitza la regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Morell. Un programa que, des d'ara i fins al desembre, portarà al Teatre-Auditori del municipi 6 propostes pensades, majoritàriament, per a un públic familiar. El cicle s'estrenarà aquest mateix cap de setmana, dissabte dia 29 a les 21 hores, amb Ales d'Ivori, una peça teatral a càrrec de Premium Actors que ens endinsarà en el drama que pateixen les dues protagonistes, en plena Guerra Civil, per part d'una societat tancada, masclista i patriarcal que no accepta l'amor que es professen l'una per l'altra.