Què fer el cap de setmana?

Les Festes Majors de Santa Tecla i de la Mare de Déu de la Misericòrdia ambdues celebracions amb un ampli ventall d'actes on tothom trobarà la manera de passar-s'ho bé.

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:22

Música, castells, i tradició a la Festa Major de Santa Tecla

Presentació de la renovació del Vestuari del Ball de Bastons de Tarragona

Entrada dels Músics

Ball de Bastons

primera representació del Ball de Dames i Vells

la Cercavila de Santa Tecla amb la primera sortida al complet de tot el Seguici Popular

La Terrasseta al Parc de Saavedra

concerts de Barraques

Lluïment del Seguici Popular. La tanda s'acaba els versots dels Diables contra Sant Miquel

una Jornada Castellera

'Anada a la Professó

Festa Major de la Mare de Déu de la Misericòrdia a Reus

Caminades i natura

Aquest cap de setmana està ple d'actes molt interessants per gaudir del temps de lleure. Les Festes Majors de Santa Tecla i de la Mare de Déu de la Misericòrdia proposen un ampli ventall d'actes on tothom, de ben segur, trobarà la manera de passar-s'ho bé. Des del Diari Més us fem una sèrie de propostes per exprimir al màxim el cap de setmanaSanta Tecla entra de ple en els dies més intensos de la seva festa. En el programa que podeu consultar aquí podreu buscar l'activitat que més us agradi.Destaquem només algunes de les més interessants: dissabte, a les onze del matí, a l'Anfiteatre de Tarragona, tindrà lloc laque recupera la imatge dels vestits tradicionals tarragonins, incorporant els antics mocadors i corbats. A les dotze del migdia, al portal del Roser, tindrà lloc l'on hi participaran diferents Grallers i músics. A la Plaça de les Cols, hi haurà una interpretació d'una tonada a càrrec de cadascuna de les formacions. A dos quarts de dues del migdia, a la Plaça Corsini, tindrà lloc el tradicional, al Mercat Central. La formació Duguna Iruñeko Dantzariak i el Ball de Bastons de Tarragona oferiran uns balls d'exhibició.A la tarda, a dos quarts de set a la Plaça de Dames i Vells, tindrà lloc laque repassaran amb ironia i sarcasme l'actualitat i els seus protagonistes. En el programa es podran consultar les diferents actuacions durant la resta de les festes. I a les set, des de la Plaça de la Font,podrem gaudir de tots els elements del bestiari, els sonadors i les bandes de música.I no ens podem perdre tampoc la proposta que realitzaper aquest cap de setmana.Als Jardins del Saavedra, continuaran les activitats i la programació cultural. A més, es podrà gaudir de la Fira Food Trucks sopant a la fresca a preus populars.La Nit del 22 al 23 de setembre serà el moment de gaudir de les revetlles i matinades amb els diferents concerts com elsamb Rata & The Whiteys, que portaran la seva música barreja de hip-hop, balla ritmes soul i funk al passeig de les Palmeres o la Revetlla amb l'Orquestra Charlotte a les onze a la Rambla Nova.Diumenge, entre els molts actes tradicionals, tindrà lloc a les onze del matí a la plaça de la Font, la tanda de. I a partir de la una del migdia, tindrà lloc a la Plaça de la Font,on les colles de la ciutat oferiran les seves millors construccions.A un quart de set de la tarda, tindrà lloc lamb el Seguici Popular des de la Plaça de la Font i a les set de la tarda, des del Pla de la Seu. Serà el moment de la Professó del Braç de Santa Tecla, que serà la tercera i última sortida del Seguici Popular.I dilluns, allargant el cap de setmana de Festa Major, entre els actes imprescindibles, destaca el Correfoc de Santa Tecla. Serà a les deu de la nit, des de la Plaça de la Mitja Lluna. Cada any, l’última nit de festes s’omple de les espurnes i els trons de carretilles i sortidors. El recorregut començarà des de la Plaça de la Mitja Lluna i arribarà a la plaça Corsini. Tot seguit, a la pl. Corsini. Tindran lloc les carretillades finals.Un cop acabat el Correfoc, des de l’estàtua dels despullats, arribarà la traca per la Pirotecnica Poleggi , seguit de l’emocionant Visca Santa Tecla! i la façana pirotècnica que s’enlaira des de l’esquena de l’estàtua de Roger de Llúria al mateix Balcó del Mediterrani.Reus continua també celebrant la Mare de Déu de la Misericòrdia amb un ampli ventall d'actes on tothom trobarà la manera de passar-s'ho bé.Aquest dissabte es concentraran dues de les cites més destacades pel que fa als vermuts festius. A les 12 del migdia començarà a la plaça de les Peixateries Velles el Vermut amb músic ambient dels 80, que acabarà a les 4 de la tarda i que enguany està ofert per Espais Culinaris. Quan passin 30 minuts del punt del migdia, el carrer dels Aleus acollirà per tercer any consecutiu el Vermut rumber. Aquesta activitat impulsada pel col·lectiu La Nit de Fer l'Índiu i el bar l'Absenta portarà tota la marxa i el ritme de la rumba catalana als carrers del darrere de l'Ajuntament. Enguany, el concert anirà a càrrec de Peret Reyes i diversos artistes convidats i, a més, comptarà amb els divertits DJ Cris&Petes. Diumenge també té el seu vermut. Aquest cop, però, es durà a terme a la plaça del Santuari de Misericòrdia, aprofitant que aquest espai acollirà la 52a edició de l'Aplec Baix Camp. Aquest vermut tindrà un caràcter popular i estarà oferta per la residència STS Misericòrdia.Dissabte, també tindrà lloc la diada castellera de Misericòrdia a la Plaça del Mercadal que començarà a les sis de la tarda i els Xiquets de Reus estaran acompanyats dels Castellers de Sabadell i dels Moixiganguers d'Igualada.Diumenge, a les sis de la tarda i des de l'Ajuntament tindrà lloc l'Inici de la cercavila del Seguici Petit de la ciutat. El recorregut serà des de la plaça del Mercadal, carrer Major, plaça de Sant Pere, carrer de les Peixateries Velles, carrer de l'Hospital, carrer de la Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, raval de Santa Anna, plaça de Prim i carrer de Monterols, i acabarà novament a la plaça del Mercadal, on es farà la passada de lluïment.I els que aquest cap de setmana, lluny del xivarri i la gentada de les festes majors, vulguin desconnectar passejant per la natura, hi ha diverses propostes vinculades a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2018.Hi haruà una Caminada nocturna que tindrà lloc a les nou de la nit al Parc de les Pobles a laque recorrerà l'entorn urbà i rural del municipi.La caminada saludable que tindrà lloc aamb motiu del dia Mundial sense cotxe i on es recorreran 8,5 quilòmetres fins a arribar al PI Solitari.La Caminada Nocturna Saludable que tindrà lloc el dissabte a les vuit del vespre des deli el diumenge, la bicicletada popular que sortirà a les deu del matí des del mateix castell.