Què fer aquest cap de setmana?

Un cap de setmana ple d'actes de Festa Major a Tarragona, Reus i propostes culturals per tal de gaudir del temps d'oci

Actualitzada 14/09/2018 a les 10:44

Santa Tecla a Tarragona

La proposta de la Terrasseta per Santa Tecla

Nit del Patrimoni a Tarragona

Voluntariat ambiental a la Platja Llarga

Festa Major de Reus

30 Anys Nit de claqué

Diada Castellera a Altafulla

Aquest cap de setmana està ple d'actes molt interessants per gaudir del temps de lleure. Des del Diari Més us fem una sèrie de propostes per exprimir al màxim el cap de setmana:Ja està aquí Santa Tecla i ve carregada d'actes per viure la festa tinguis l'edat que tinguis. Per començar, dissabte, des de les nou del matí i fins a les nou del vespre, al Teatre Tarragona, tindrà lloc la Santa Tecla Solidària. XIV Marató de Donació de Sang.A les 9.30 hores, al Passeig. de les Palmeres, també tindrà lloc Fes el teu nino-nano, una activitat organitzada per Chargrossos de Tarragona per construir el teu nano, bèstia o gegant preferit amb una capsa de cartró.A mig matí, al Balcó del Mediterrani, tindrà lloc la Festa per a Tothom: la fórmula inclusiva de la ciutadania amb discapacitat a les Festes de Santa Tecla. Enguany, la Festa per a Tothom viu la festa participant per primer cop en primera persona mitjançant un gegant adaptat, nou element festiu que ha estat creat perquè tothom hi pugui interactuar i sentir-se representat en la cultura popular.També a les 12:30 hores, tindrà lloc el tradicional vermut Yzaguirre dels musclos. Aquesta proposta organitzada pels Xiquets del Serrallo i Colla de Diables Voramar - Víbria de Tarragona omplirà de música i vermut la Confraria de Pescadors, al Serrallo. El Preu per cada ració de musclos serà d'un 1 €.I a la nit, entre els actes destacats, a les deu de la nit, des del pla de la Seu. La Cucafera baixa! Al seu ritme, i tenint en compte la morfologia d'aquesta estimada peça del Seguici, la Cucafera repeteix la seva particular baixada a ritme de la Xaranga Tocabemolls, tot representant la llegenda amb la princesa, el cavaller i la Cucafera com a protagonistes.I també a les deu de la nit, a la Plaça Verdaguer, l'Amparit Folk!!! Una potent proposta amb el grup Betzuka, un torrent del Vallès, d'on són originàries les dues integrants d'aquesta formació: Núria Lozano, acordió diatònic i veu, i Carol Duran, violí i veu.I diumenge entre els actes destacats, no ens podem perdre, a les dotze del migdia, a la Plaça de la Font, la tradicional Diada de Santa Tecla on participaran la Colla Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca.I a les vuit de la nit, tindrà lloc l'arrencada de la cercavila commemorativa dels 35 anys del Ball de Diables des del Cós del Bou fins a la Plaça de les Cols amb la carretillada final al pla de la Seu.I no ens podem perdre tampoc la proposta que realitza La Terrasseta al Parc de Saavedra per aquest cap de setmana.La tarda del dissabte tindrà lloc la segona edició de 'La Terrasseta Meets Jamaica' on escalfaran l'ambient amb reggae, soul i ska els djs Saul Ska-Ba i Dj Luna.I a partir de les 23:30 h arriba el que s'espera una de les nits més fortes de Santa Tecla amb el doble concert dels catalans Soweto i l'esperat Greg Lee (Hepcat amb The Kinky Coo coo's). Els barcelonins SOWETO 60's, amb més de 10 anys de trajectòria com a referents de la música jamaicana al nostre país i també arreu d'Europa i del món, ens presentaran el seu nou treball Turn On The Music On.A dos quarts d'una, el cantant i fundador del llegendari grup Californià de la Third Wave of Ska, HEPCAT, Greg Lee, visita per primera vegada Tarragona per fer un repàs als seus grans clàssics que van des de l'ska, el rocksteady i el soul. La nit més internacional del festival no s'acaba aquí, la tancaràn Dijei Luna i Dj Lupe.Però el cap de setmana continua amb molta música, el diumenge 16 de setembre, se celebra la 5a edició de Sant Vinil, la fira del disc del Camp de Tarragona on des de les 11 h del matí i fins a les 21 h es podrà comprar, vendre i intercanviar discs, i sobretot, es podrà ballar amb la música dels millors selectors i melòmans de la ciutat.I Tarragona s'uneix a la celebració de la Nit del Patrimoni del grup de ciutats patrimoni de la humanitat. Entre els actes organitzats aquest any, aquest dissabte 15 de setembre, a les 15 ciutats que integren el grup tindran lloc una sèrie de propostes culturals. A Tarragona s'han programat diversos actes per sumar-se a la celebració. Així durant tot el dia, fins a la mitjanit, es podrà accedir de manera gratuïta a 4 recintes del conjunt arqueològic de Tàrraco: el Passeig Arqueològic, el Pretori i el Circ, l'Amfiteatre i el Fòrum de la Colònia.I diumenge 16 de setembre, tindrà lloc una nova jornada Convocatòria 5a Jornada de Voluntariat Ambiental al Litoral de Tarragona l'Associació Aurora i DECATHLON TARRAGONA organitzen una Jornada de Voluntariat Ambiental al Litoral de Tarragona. Es realitzarà una excursió guiada en un tram del litoral de Tarragona, des de la platja del Miracle fins a la platja Llarga, amb l'objectiu de donar a conèixer els valors naturals i els espais d'interès. Més info aquí A Reus també comencen els actes previs de Festa Major amb multitud de propostes tradicionals, musicals i lúdiques per a totes les edats. Al programa podrem trobar, vermuts solidaris, dinars populars, cercavila, taller de danses o concerts. Demà dissabte a les cinc de la tarda a la Plaça del Mercadal, tindrà lloc la Trobada de gegants i a dos quarts de sis de la tarda, la cercavila que farà gaudir a grans i petits. Tot el programa es pot consultar, aquí També a Reus, aquest dissabte, tindrà lloc al Teatre Bartrina, els 30 anys Nit de claqué amb la participació de les companyies joves de claqué de Barcelona i Josh Hilberman.A Altafulla, aquest dissabte a les sis de la tarda a la Plaça del Pou, tindrà lloc la Diada Castellera que celebra el 45è aniversari amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Minyons de Terrassa i Castellers d'Altafulla.També el dissabte a les nou del vespre, tindrà lloc el festivalamb música i actuacions en directe fins les 02:30h Tindrà lloc a les eres de davant el Castell d'Altafulla.