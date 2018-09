Què fer el cap de setmana?

La festa de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Festa Major de Cambrils o la Petita d'Altafulla són algunes de les propostes per dissabte i diumenge

Actualitzada 07/09/2018 a les 13:30

Festa el Futur és Jove! a Tarragona

Presentació noves bandes a la sala Zero

Un nou gegant adaptat per Santa Tecla

Festa Major Petita de Sant Antoni d’Altafulla

Festival de Tributs a Reus

Festa Major de Cambrils

Des del Diari Més destaquem algunes de les propostes previstes per aprofitar al màxim el cap de setmana:Tarragona celebra la Festa el Futur és Jove!, una festa infantil organitzada per la Colla Jove Xiquets de Tarragona que tindrà lloc a la Plaça Corsini a partir de les onze del matí i fins les vuit del vespre aquest dissabte. Hi haurà inflables, un rocòdrom amb tirolina, tallers de manualitats i moltes altres sorpreses. Hi haurà un taller especial amb el Xavier de Masterchef Júnior 3. I també faran un espectacle teatral de la Cia Genovesa ‘Carrer del Mar’.El dissabte a les deu de la nit, tindrà lloc el concert Bloody Gums i Exili a la sala Zero de Tarragona. Serà la festa de presentació i debut de dues noves bandes catalanes d’Oi!Diumenge, a les 19:30 hores tindrà lloc la presentació d’un nou gegant adaptat, un element festiu nou que farà participar de la festa a totes les persones, en especial a aquelles que pateixen alguna discapacitat. Serà a l’Ajuntament de Tarragona. Més info, aquí Comencen aquest divendres els actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Antoni d’Altafulla. La programació recull una trentena d’actes per a petits i grans i destaca la celebració del 15è aniversari dels Bastoners i del 45è aniversari dels Castellers d’Altafulla. Com a actes destacats, es commemorarà el 15è aniversari dels Bastoners d’Altafulla, el dissabte 8 de setembre, i que acollirà la 10a Festa Bastonera de les comarques meridionals, amb una cercavila conjunta de les colles participants que sortirà de la plaça de l’Església a partir de les 18:30h. A la nit, els Bastoners celebraran el seu aniversari al Parc del Comunidor, amb el concert del grup Pop’n Roll.El Festival INFINIT tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre a les instal·lacions de firaReus. Comptarà amb els millors grups musicals de tributs tant internacionals com nacionals. En total s’han programat dos grans concerts per cada un dels dies de festival junt amb la participació d’alguns dels millors grups de covers locals. En concret, per dissabte 8 de setembre arrancarà amb els Sardina’s Golden Rule que actuaran com a teloners dels tributs a Bee Gees i Tina Turner. El diumenge serà el torn del grup de covers de música d’arrels jamaicanes Radio Reggae per seguir amb les dues grans actuacions de la jornada amb The Buzz Lovers, tribut a Nirvana, i de Mind2More, triple tribut a Simple Minds, U & Depeche Mode.Cambrils continua de Festa Major i hi ha nombrosos actes previstos per celebrar la Mare de Déu del Camí. Entre aquests destaca el vermut que tindrà lloc aquest dissabte a partir de la una del migdia al Pati de darrera de l’hermita. A les sis de la tarda, será el moment d’ un nou ball parlat que es podrá escoltar per primera vegada a la Plaça de la Vila sota el nom de Vileros i Mariners . A partir de les 19:30 hores a la Plaça de la Vila, hi haurà Balls de lluïment dels elements festius.Diumenge, a les sis de la tarda hi haurà la 14ª Plantada de Gegants a la Plaça de la Vila. I seguidament, a partir de les 18:30 hores pels carrers del barri antic tindrà lloc la Cercavila.