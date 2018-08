Què fer aquest cap de setmana?

Si el temps ho permet, encara hi ha molts municipis celebrant la seva Festa Major i gaudint de l'etapa final de l'estiu

Actualitzada 31/08/2018 a les 10:53

Festa Major de Cambrils

Festa Major de les Borges del Camp

Festa Major a Torredembarra

Homenatge a Pete Seeger

Fira d'Artesania Cunit 2018

Si el temps ho permet, encara hi ha molts municipis celebrant la seva Festa Major i gaudint de l'etapa final de l'estiu. Des del Diari Més, en destaquem algunes propostes:Cambrils està de Festa Major i celebra la Mare de Déu del Camí. Entre els diversos actes previstos, dissabte a les sis de la tarda tindrà lloc el Correfoc Infantil a la Plaça de la Vila. En acabar coca i xocolata per a la canalla participant en el correfoc. A partir de les 22:30 h. a la plaça de la Vila, tindrà lloc l'encesa de la plaça i acte seguit, pels carrers del nucli antic, arribarà el Correfoc de la Nit del Foc. En arribar a la plaça del Setge, tindrà lloc l'encesa final i espectacle pirotècnic. Seguidament, al Parc del Pinaret, tindrà lloc el concert amb Tapeo Sound System, AlbercocksI diumenge, 2 de setembre, a les sis de la tarda, tindrà lloc a la Plaça de la Vila, la Diada Castellera de la Festa Major amb les colles: Xiquets de Cambrils, Xiquets de Reus i Xiquets del Serrallo.Les Borges del Camp també celebra la Festa Major i s'allarga fins al 16 de setembre. Dissabte els actes començaran amb la 26 Trobada de Gegants, Grallers i Timbalers, on enguany hi prendran part dues colles de Ses Illes: la Colla Gegantera de l'Ajuntament de Campo i la Colla Gegantera i Caparrots l'Esbart Sant Jordi de Pollença. També hi seran les colles de la Selva del Camp, Alforja, Alcover, Colldejou, Riudecols i Riudecanyes, a més de l'amfitriona de les Borges del Camp.Diumenge, a la 1 del migdia, a la Sala d'Exposicions del Centre Cultural Marinada s'inaugurarà una exposició amb els treballs de Patchwork i puntes de coixí fets per l'Associació Cultural de Dones Borgenques i el grup de Puntaires del municipi.A Torredembarra també continuen amb la Festa Major amb multitud d'actes. Entre aquests, destaquem que a les dotze del migdia de diumenge, a la plaça de la Vila faran entrada a la plaça de les colles Castelleres i Diada Castellera amb participació de les colles Nens del Vendrell, Xiquets de Tarragona i Nois de la Torre. A dos quarts de set de la tarda, des de la plaça de l'Escorxador tindrà lloc el Cercavila del Seguici Popular Infantil amb el Ball de Diables, la Virgilieta, la Mulasseta, el Ball de Bastonets, el Ball de Pastorets, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets i la colla infantil dels Nois de la Torre. En acabar, a la plaça de l'Escorxador tindrà lloc la representació del Ball Parlat del Ball de Diables Infantil.A Roda de Berà, aquest dissabte, a les deu de la nit, a la Pedrera de l'Elies, el grup de músics ebrencs integrat pel cantant Arturo Gaya, el guitarrista Sergi Trenzano i el baixista Kike Pellicer, amb l'acordionista urgellenca Cati Plana, van posar en marxa un projecte per reivindicar la figura del cantant americà Pete Seeger (1919-2014) considerat el pare de la música folk arreu del món i un referent per a noms tan importants com Bob Dylan, Joan Baez o el mateix Bruce Springsteen.L'Ajuntament de Cunit organitza la Fira d'Artesania d'Estiu 2018 al Passeig Marítim. Es tracta d'una fira sectorial adreçada a tot tipus de públic, on s'exposen a la venda productes del sector artesà no alimentari i alimentari i els visitants es podran deixar sorprendre per les propostes.